RAVEKRITISK: – Jeg elsker arrangørene, som er en bunke ekstremt kreative og hyggelige folk, men jeg slutter aldri å påpeke at det de spiller, er hva jeg med et lite ordspill kaller «algorytmer», skriver Dagfinn Nordbø.

Musikk uten mennesker

Ravemusikk og country lever ved siden av hverandre, med unntak av at countryfolk nødig sniker seg inn i en grotte med en dieselkompressor i hjørnet.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

17. mai var jeg til stede på et arrangement for å feire dagen. Det var stappende fullt, alle bordene var opptatt og bobler gikk ned på høykant.

I hjørnet av parken fristet dagens obligatoriske wienerpølser, og hamburgere. Tivolibiler var satt ut for å glede de små, en kunstner var i gang med å male et bilde on the spot, solen tittet frem, fuglene kvitret, kastanjene blomstret og det hele var eventyrlig.

Da musikken satte i gang, ble det etter hvert fullt av dansende, i bunad, i dress, i shorts, i kjole, i skjørt, det hele tatt.

Og så kommer min «boomer» «boomer»Boomere er et begrep for generasjonen født i årene etter andre verdenskrig fra og med 1946 til rundt 1964. -tilståelse. Musikken. Den var det jeg vil kalle uberørt av menneskehender.

Som «boomer» var jeg aldri del av ravekulturen, og her spilte den musikalske delen av nettopp den kulturen hovedrollen. Alt var bare beats. Det folk danset til, var produsert ved hjelp av en datamaskin, en software og diverse plugins.

Jeg elsker arrangørene, som er en bunke ekstremt kreative og hyggelige folk, men jeg slutter aldri å påpeke at det de spiller, er hva jeg med et lite ordspill kaller «algorytmer».

Jazzmusikeren Thelonious Monk sa at å skrive om musikk er som å danse om arkitektur. Han hadde rett. Ytterst få behersker kunsten å danse godt om arkitektur.

Men det fins likevel muligheter for å si hvordan musikk berører folk, og hvordan nettopp det endrer seg med generasjonene.

Hiphop oppsto blant folk som ikke hadde råd til instrumenter og ikke hadde øvingslokaler. Men de hadde en platespiller, de hadde en bakgård eller et gatehjørne, og vips. Musikk.

Fram til teknomusikkens gjennombrudd, hadde store deler av musikkhistorien bestått av mennesker som fremfører komposisjoner ved hjelp av fysiske instrumenter.

Hiphopen endret altså på det, og da instrumentene plutselig ble helt overflødige under teknorevolusjonen, oppsto en helt annen vibe, og det må være nettopp derfor denne typen musikk fikk sitt gjennombrudd. Den var rett og slett revolusjonerende.

Komponister, arrangører og musikere ble plutselig overflødige, det eneste du trengte var å mestre en teknologi. Du måtte eie en laptop og litt til, og slik sett er jo det eneste logiske at denne musikken rett og slett ville komme til å utrydde all annen musikk fordi den utraderer så å si alle kostnader og krav til å utøve og komponere musikk.

Men det skjedde altså ikke.

Den musikken som (nesten) er uberørt av menneskehender, eksisterer i dag side om side med de mer organiske musikkformene: Folk som kan snekre en låt, arrangere strykere, spille fletta av et akustisk eller elektrisk instrument eller synge så hjertene danser. Fysiske strenger som berøres, trommer og bass i lekkert samspill.

I dag er alle de elementene tilgjengelige ved noen tastetrykk. Ingen trenger å hyre inn korister eller musikere, for de kan kjøpes som «plugins». Og så kan man la være å kjøpe noe som helst, og bare kjøre beats. Det blir billigst, og det blir kort sagt ikke det samme.

Under arrangementet jeg var på, gikk «algorytmene» uavbrutt, men så, plutselig, som lyn fra klar himmel, kom en helt annen låt på. Den hadde cirka samme bumps pr. minute som forrige låt, men forskjellen var at det var latinamerikanske rytmer med en vokalist og ekte musikere.

Det var helt tydelig å se at den dansende forsamlingen plutselig oppførte seg annerledes. Det ble mer bevegelse, folk danset på en annen måte.

Tilknytningen til menneskene var gjenopprettet. I et par minutter. (Ja, jeg er en boomer). Så var det over, og teknikken overtok igjen.

Det sies at den musikken du knytter deg til når du er 14 år, for alltid vil bli med deg. Du glemmer den aldri, for den har berørt deg i en spesielt lydhør og kanskje sårbar periode av livet.

Denne dagen var altså dedikert til de som var i den alderen da teknoen kom. De er nå i 30- og 40-årene og danset altså i bunad i en park.

Det sies at enhver trend får sin mottrend, men sannheten er vel at de forskjellige trendene manifesterer seg i egne miljøer.

Teknofestivaler og americanafestivaler eksisterer side om side. Ravemusikk og country lever ved siden av hverandre, med unntak av at køntrifolk nødig sniker seg inn i en grotte med en dieselkompressor i hjørnet.

Og nå skal jeg danse om arkitektur.

