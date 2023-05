URETTFERDIG: Eduardo Mezzanotti-Camerini og Jon Aga hadde skulle ha sin første eksamen på videregående mandag.

Vi elever fortjener bedre

Er det en ting vi bør ta med oss fra gårsdagens skandale, er det at eksamensordningen er utdatert og urettferdig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JON AGA (19), avgangselev og AUF-er

EDUARDO MEZZANOTTI-CAMERINI (18), avgangselev og AUF-er

Nervøse elever. Serverkrasj. Usikkerhet. Det var realiteten som møtte oss avgangselever i dag etter tre år med hjemmeskole uten en eneste eksamen.

Er det en ting vi bør ta med oss fra dagens skandale, er det at eksamensordningen er utdatert og urettferdig.

Hovedargumentet for eksamen er at det skal være en ordning der alle stiller likt. Når vi har gått på skole i tre år uten å ha en eksamen, noen uten lærere deler av tiden, stiller vi ikke likt som elever før oss.

Når vi på toppen av dette opplever svikt i systemet, når eksamen annulleres på noen skoler, når elever må vente i opp til 1,5 time, mens enkelte får begynt med en gang, så er det ikke rettferdig at vi skal vurderes på samme grunnlag.

Denne skandalen er heller ikke et engangstilfelle. På eksamen i sidemål forrige fredag krasjet flere av de digitale hjelpemidlene, noe som førte til at noen fikk utvidet tid mens andre ikke gjorde det.

Og det er nettopp det som er problemet med dagens eksamensordning.

Den tar ikke hensyn til forskjeller i gjennomføring fra skole til skole og klasserom til klasserom.

Alle skal vurderes på samme måte, i et tilfeldig fag, en tilfeldig dag, i et tilfeldig tema. Når så mye avhenger av en dag så er det umulig å ha et vurderingssystem som sannelig viser kompetansen til oss elever.

Vi elever fortjener bedre. Vi fortjener rettferdige vurderingssituasjoner, der vi stiller på likt grunnlag og har mulighet til å vise kompetansen vi har fått etter 13 år med skolegang.

Kjære Tonje Brenna, fra to avgangselever og AUF-ere; husk at fremtiden til tusenvis av norske elever avhenger av resultatet vi får denne ene

dagen.

Det minste dere kan gjøre er å innføre en mer rettferdig ordning.

Vi forventer at du rydder opp og avskaffer eksamen en gang for alle.