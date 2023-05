KRISE I KOSOVO: – EU spiller en viktig rolle som tilrettelegger for dialog mellom partene, men nå må både EU og Nato bli endre mer besluttsomme for å presse frem dialogløsninger, skriver Sylo Taraku, som selv har bakgrunn fra Kosovo.

Nato og EU må lykkes i Kosovo

Det er avgjørende at EU og Nato lykkes i å stabilisere den alvorlige situasjonen i Kosovo. Uten Natos tilstedeværelse ville spenningene fort kunne eskalere til krig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SYLO TARAKU, statsviter, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Mens Natos utenriksministre holder møte i Oslo i dag (31/5), får flere Nato-soldater medisinsk hjelp etter å ha blitt skadet under nye opptøyer i Nord-Kosovo.

Mandag denne uken kunne vi se skremmende scener hvor soldater fra Natos fredsbevarende KFOR-styrker lå skadet på gaten, mens kaoset rådet rundt dem med brennende biler og voldelige konfrontasjoner.

Angrepene fra radikale serbere var ifølge KFOR «uprovoserte». Det er med andre ord igjen spenninger nord i Kosovo. Serbia rasler med sablene og har sendt hæren i høyt beredskap til grensen.

Uten Natos tilstedeværelse ville slike spenninger fort kunne eskalere til krig.

KRONIKKFORFATTER: Sylo Taraku.

Foranledningen for opptøyene er at tre serbiskdominerte kommuner i Nord-Kosovo har fått kosovoalbanske ordførere, etter at serbere boikottet valget i april.

Demonstrantene kaller de nye ordførerne for «okkupanter» og vil ha dem fjernet.

Natos utenriksministre har viktige spørsmål på agendaen i Oslo: Krigen i Ukraina, opplæringen av ukrainske piloter til å bruke F-16-fly og det langsiktige spørsmålet om Ukrainas fremtid i Nato.

Les også Djokovic får kritikk for politisk budskap Novak Djokovic (36) tok seg enkelt videre til 2. runde i Roland-Garros, men etterpå handlet det meste om det politiske…

Selv om urolighetene i Kosovo kan virke som en relativt liten sak i forhold til dette, er det likevel viktig for Nato å opprettholde et høyt fokus på Balkan.

For det første står mye på spill. Natos tilstedeværelse er helt avgjørende for å forhindre tilbakefall til krig. En destabilisering av Balkan kan også trekke oppmerksomheten bort fra Ukraina

For det andre har KFOR et FN-mandat for å sikre stabiliteten i Kosovo.

For det tredje er det geopolitisk viktig at Nato lykkes i sine operasjoner. Det er i Putins interesse at Nato ikke lykkes som garantist for fred og sikkerhet i de landene de har forpliktet seg til. Dette vil svekke alliansens troverdighet og spredningen av demokratiet i Europa.

Derfor er det riktig av Jens Stoltenberg og Nato å sende 700 ekstra Nato-soldater til Kosovo. Dette understreker også alvoret i situasjonen.

Når man på 1990-tallet brukte frasen «krig i Europa», så handlet det om krigene på Balkan. Den gangen deltok Nato direkte i krigen.

I 1999 brukte Nato-piloter F-16-fly til å bombe serbiske mål for å stoppe etnisk rensing og tvinge Milosevics styrker ut av Kosovo.

Etter krigen påtok Nato seg oppgaven med å opprettholde sikkerheten i landet, beskytte minoriteter og legge forholdene til rette for en fredelig løsning på konfliktene.

SERBERNE MOBILISERER: Bildet er fra en pro-serbisk protestmarsj i byen Zvecan i det nordlige Kosovo.

Elefanten i rommet nå er konflikten om Kosovos status. Etter at Kosovo erklærte seg som et selvstendig land i 2008, har det blitt anerkjent av rundt 100 land, inkludert de fleste vestlige land.

Men Russland, Kina og viktigst av alt, Serbia, har ingen planer om å anerkjenne Kosovos uavhengighet.

Mens kosovoalbanere langt på vei har fått sin «nasjonale sak» løst gjennom uavhengighetserklæringen i 2008 og påfølgende anerkjennelse, har serbere fått en ny «nasjonal sak»:

Å få Kosovo tilbake, eller i det minste å hindre at Kosovo blir normalisert som en selvstendig stat, det vil si integrert i internasjonale institusjoner som FN, Europarådet, Nato og EU.

For serbere som bor i Kosovo skaper dette et dilemma: Skal de integrere seg i Kosovos institusjoner for å få mest mulig innflytelse over egne interesser, eller skal de holde seg lojale mot Serbia og undergrave Kosovos statsdannelse?

Det er uenigheter om dette blant serbere, og de manøvrerer mellomtilnærmingene. Deltagelse i valg og politiske institusjoner er integrerende, mens å nekte å bruke offisielle bilskilt med Kosovo-symboler ikke er det.

Nå har de altså også boikottet valget.

«SERBIAS ERDOGAN»: – Som en autoritær populist har den serbiske presidenten Aleksandar Vučić tjent godt på «kriser» i Kosovo, skriver kronikkforfatteren. Her er Vučić i samtaler med Jonas Gahr Støre i Oslo i 2022.

Et kompliserende element er at serbere i Kosovo er sterkt påvirket av Serbia. Som en autoritær populist har president Aleksandar Vučić tjent godt på «kriser» i Kosovo.

Slik kan han fremstå som serbernes store beskytter.

Vučić er som en serbisk utgave av Tyrkias president Erdogan. Opptøyene i Nord-Kosovo kan virke som spontane folkelige reaksjoner, men i realiteten er det Vučić som trekker i trådene fra Beograd.

Kosovos statsminister, Albin Kurti, er sterkt provestlig, men også han har fått kritikk fra opposisjonelle stemmer for å opptre diplomatisk uklokt, og dermed underminere det vitale partnerskapet med USA og EU.

EU spiller en viktig rolle som tilrettelegger for dialog mellom partene, men nå må både EU og Nato bli endre mer besluttsomme for å presse frem dialogløsninger.

Destabiliserende atferd bør ikke lønne seg.

Størstedelen av Balkan er allerede integrert i EU og/eller Nato, og det bør også være fremtiden for Serbia og Kosovo. Innenfor EU-rammene vil etniske konflikter bli mindre viktige.

Det er på høy tid for oss i Europa å legge destruktiv nasjonalisme bak oss en gang for alle.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post