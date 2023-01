Kommentar

Alt må på bordet

Hanne Skartveit Politisk redaktør, leder for VGs leder- og kommentaravdeling. Har en egen podcast ,"Skartveit", som du finner på PodMe og VG+

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har en unik mulighet til å rydde opp i gamle feil. Det bør hun gjøre

Hemmelighold kan gjøre vondt. Særlig når det handler om så store og nære ting som hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Derfor er det ekstra opprørende å lese om hvordan norske myndigheter og foreningen Adopsjonsforum har behandlet Camilla og hennes familie gjennom flere tiår.

Familie i denne sammenhengen betyr både den norske familien som adopterte Camilla da hun var tre år. Og den biologiske familien i Ecuador, med mamma Cecilia i spissen. Den unge kvinnen som ble frastjålet datteren sin en vårdag i 1988.

Det var en stor sak den gangen, i 1989, da det ble avslørt at barn i Ecuador var blitt stjålet og sendt til familier i USA og Norge. Skandalen ble dekket bredt, også i norske medier. Familier som hadde fått barn fra Ecuador reagerte, naturlig nok. Mange tok kontakt med organisasjonen som hadde formidlet adopsjonen, Adopsjonsforum. Flere forteller til VG at de fikk lite hjelp.

ADOPSJON: Camilla Austbø kom til Norge som barn.

Utradisjonelle metoder

Heller ikke norske myndigheter gjorde den jobben de burde ha gjort den gangen. Ingen undersøkte for alvor om Camilla faktisk kunne være stjålet fra moren sin, tross innstendige bønner fra adoptivforeldrene om å bistå i å finne ut hva som faktisk hadde skjedd.

Norske myndigheter så som sin oppgave å sørge for at Camilla ble der hun var. I Norge. Og de brukte det vi i beste fall kan kalle utradisjonelle metoder for å få det til. Etter at Utenriksdepartementet, og senere Adopsjonsforum, overførte penger til et fattigdomsprosjekt som morens advokat var involvert i, forsvant kravet om å få jenta tilbake til Ecuador.

Camilla Austbø ble bortført fra sin biologiske mamma i Ecuador. I dag er Camilla voksen, bor i Porsgrunn og vil ha flere svar om sin egen adopsjon.

Det skjedde etter intense forhandlinger i regi av nå avdøde ambassadør Frode Nilsen. En sagnomsust diplomat, kjent for å løse vanskelige konflikter. Daværende utenriksminister, avdøde Thorvald Stoltenberg, var så langt vi vet også involvert i prosessen.

Ville til bunns i saken

Norske myndigheter var opptatt av at det ikke skulle fremstå som kjøp og salg av barn, og organiserte pengeoverføringene deretter. Men det er vanskelig å lese det annerledes enn kjøp og salg. En jente ble stjålet, og sendt videre til adoptivforeldre i Norge.

Adoptivforeldrene hadde ingen anelse om hva som hadde skjedd. De hadde selvsagt grunn til å tro at alt var i orden. Og da de først fikk mistanke om at noe var galt, gjorde de alt som sto i deres makt for å komme til bunns i saken.

Deres innsats gjennom alle disse årene er imponerende. Og gripende. De har stått på for at hun som er datteren deres, skulle finne ut av hvem hun kunne vokst opp sammen med. Dersom ingen hadde stjålet henne den gangen for lenge siden.

I skjul

Slike saker er fulle av dilemmaer. Som i alle saker som omfatter barn, er det barnets beste som må legges til grunn. Men hvem skal bestemme hva som er barnets beste? En norsk utenriksminister og hans sendebud? Eller en domstol, etter å ha hørt argumenter fra flere sider?

Og like viktig - skal alt holdes hemmelig? Virkelig? Selv da Camilla omsider fikk treffe mammaen sin, Cecilia, i år 2000, var norske myndigheter opptatt av hemmelighold. De måtte ikke la pressen få vite noe. Alt måtte foregå i skjul. For å skjule … hva da?

Så hva nå? Det er lenge siden alt dette skjedde. Sentrale aktører lever ikke lenger. De som satt med ansvaret, er for lengst ute av sine posisjoner.

Ingen fasit

Derfor er det desto underligere at Adopsjonsforum ikke ønsker å stille til intervju når VG ber dem om det. At de lukker seg inne, fremfor å åpne opp. At de ikke ser at den eneste veien ut av denne vonde historien er åpenhet. Gi de som ønsker det, mulighet til å finne svar på det de lurer på, så langt det er mulig.

Og erkjenne at dette er vanskelige spørsmål. At identitet, opphav, familie og slektskap er komplisert. Det finnes ingen fasit. Ingen oppskrift på hva som er rett eller galt. Mennesker er forskjellige, med ulike lengsler og ulike behov.

Det betyr at hver og en selv må få velge hvor mye de vil vite. Men en forening som Adopsjonsforum kan ikke stille seg i veien. Kan ikke nekte å hjelpe til. Foreningens håndtering så langt er under enhver kritikk.

Staten, ved familieminister Kjersti Toppe, har nå en unik mulighet til å rette opp i feilene fra fortiden. Hun og den regjeringen hun er del av, har ingen grunn til å holde noe skjult. Tvert om. Toppe kan bruke denne anledningen til å få frem alle tilgjengelige opplysninger om det som skjedde den gangen. Slik kan hun bidra til å gi ro til dem som vil vite. Og la de andre være i fred.

