Mitt anliggende er ikke hva den krenkede gjør med krenkerens anger. Det er hva vi andre gjør med den. Vi som har sett på. Vi som har ment så mye. Og der er jeg faktisk ganske steil: en angrende synder bør tilgis. På et eller annet tidspunkt. Vi må sette strek. En eller annen gang.

ANNE HOLT, forfatter

ANGER står sentralt i vår kulturkrets. Sikkert i de fleste andre også, men dem kjenner jeg ikke like godt. Anger er først og fremst en følelse, en tilstand, men også et budskap, noe vi gir uttrykk for. Det siste uten det første lyder som regel hult.

Det første uten det siste kan være uttrykk for trass eller svakhet. Kombinasjonen derimot, kan være magisk. Å oppleve at noen virkelig angrer etter å ha skadet eller såret deg, og at de gir uttrykk for det, kan nemlig føre til TILGIVELSE, som også er en del av kjernen i det menneskelige.

De fleste voksne har vært på begge sider av prosessen anger/tilgivelse, og vet hvilken skakende, viktig, smertefull og befriende opplevelse det kan være.

Da jeg hørte på P4s «Kommisjonen» med Atle Antonsen og Johan Golden i dag, for anledningen omdøpt til «Havarikommisjonen», hørte jeg faktisk ekte anger fra førstnevnte. Han «la seg ikke flat» for sine rasistiske uttalelser mot Sumaya Jirde Ali på en bar en nattetime før jul. Det er det altfor lett å gjøre. Han formelig pisket seg selv. Det er langt tyngre, og det lød ekte.

For Sumaya Jirde Ali spiller det selvsagt ingen rolle hva jeg hørte. Hun er kanskje Norges mest urettferdig utskjelte person, en kvinne som gjennom år har blitt utsatt for særlig de sosiale medienes verste sider, men – som det famøse barbesøket før jul tydelig viste – også blir gjenstand for en behandling i det virkelige livet som i hvert fall hadde lagt meg under seks fot jord. For lengst.

Hun eier sin historie, sine følelser og sine reaksjoner. Hun gjør hva hun vil med dem, og skal ha vår fulle respekt for det. Den respekten viste faktisk også Atle Antonsen i dag. Hør på programmet selv, om du tviler.

Mitt anliggende er altså ikke hva den krenkede gjør med krenkerens anger. Det er hva vi andre gjør med den. Vi som har sett på. Vi som har ment så mye. Og der er jeg faktisk ganske steil: en angrende synder bør tilgis. På et eller annet tidspunkt. Vi må sette strek. En eller annen gang.

Ikke på vegne av den krenkede, det har vi ingen rett til, men som et ledd i å få den kollektive tiden til å gå fremover uten at unødvendig mange blir liggende igjen i grøften.

Selve det å leve gir oss så mange muligheter til og risikoer for å trå feil at ingen av oss ville nå skjells år og alder om det ikke fantes rom for å reise oss. For igjen å bli en del av en større flokk enn dem som er glad i oss, uansett.

Det er ikke tilfeldig at fenomenet anger står så sterkt i vår kultur, og at verdien av den nedfeller seg i alt fra Bibelen til straffeloven. Å bøye hodet i skam er en bevegende bevegelse. Den er nødvendig for å fullføre syklusen fram til restitusjon. Helt nødvendig, og det har Atle Antonsen smertelig erfart og ganske tydelig forstått.

Hadde Trond Giske også innsett dette i sin tid, tror jeg faktisk selv den tragiske historien om hans fall kunne hatt en helt annen slutt.

Men det får vi aldri vite.

