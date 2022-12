Kommentar

Brrrr! Og nå svikter atomkraften

VAKKERT OG DYRT: Det ligger an til hvit jul og rekorddyr strøm. På Sjusjøen (bildet) må hytteeierne ut med syv kroner tirsdag i den dyreste perioden.

NO3 (VG) Det er iskaldt. Samtidig er den kraften vi trodde vi kunne stole på nede for telling. Da blir det kjempedyrt.

I helgen var det godt under 20 minusgrader i Midt-Norge og nordover.

Og nå er strømmen nesten like dyr her som sør for Dovre.

Den eneste trøsten, er at det ligger an til strømstøtte også lengst nord.

BER SVENSKENE BRUKE MINDRE STRØM: Statsminister Ulf Kristersson ber svenskene skru ned temperaturen og spare på strømmen hjemme. På pressekonferansen fredag med næringsminister Ebba Busch og arbeidsminister Johan Pehrson.

Tirsdag blir det syv kroner på det dyreste i Sør-Norge. Mens det blir vel fem kroner lenger nord, før avgifter, uten strømstøtte.

Og det kan snart bli enda dyrere.

I tillegg til kulde i Norge og Europa, har det vært lite nedbør over lang tid nord i landet.

Når vannmagasinene ikke skvulper over lenger, som de gjorde i sommer, får kraftprodusentene markedsmakten tilbake. Det er dessuten høytrykk og lite vind. Og i bunn ligger utvekslingen med Europa og de skyhøye gassprisene Putins energikrig gir.

I tillegg er det atomkraften.

SAUNAEN I FARE: Jarkko Sjöblom, kona Annika Marjatta og sønnene Kasper (6) og Pyry (7) poserer i hjemmesaunaen sin i Vasa. Nå bes finnene om å slå ned termostaten, ta kortere dusjer og bruke mindre tid i saunaen.

For den stabile kraften, den svikter også.

Det gir oss høye priser fremover. Men ikke bare det. Sverige er til og med engstelig for en mangelsituasjon.

Der er to av landets seks kjernekraftreaktorer ute av drift. Den største reaktoren i landet har feil på generatoren.

Statsministeren har bedt folk begrense forbruket.

Også i Finland frykter de utkobling, særlig om kulden fortsetter og det blir vindstille.

De har et flunkende nytt atomkraftverk som skulle ha kjørt for fullt nå, men som sliter med stadig nye utsettelser.

TØFF UKE I FRANKRIKE: Innbyggerne frykter strømbrudd i kulden. Bildet viser kjernekraftverket Penly hvor franske politikere og presse før helgen ble vist rundt. Penly 2 er ute på drift på grunn av rust, og reparasjonene er ventet å starte i januar.

I Frankrike, Europas store atomkraftprodusent som vanligvis eksporterer store mengder kraft, har de hatt tidenes verste atomkraftår.

Enkelte av kraftverkene har slitt siden i fjor. Og det skjer altså akkurat når vi trenger dem som mest.

I sommer husker vi at problemet var mangel på kjølevann på grunn av hetebølgen. Nå er det rust. Kraftprisene er skyhøye med behov for import.

Atomkraften som skulle være den sikre kilden når fornybar svikter, er altså ikke bare enkel.

For kjernekraft er både dyrt og tidkrevende å bygge ut. Dessuten kommer ofte råstoffet uran og teknologien fra Russland, som vi ikke kan gjøre oss avhengig av.

Er det da noe å satse på?

FYRER MED OLJE: Oljekraftverket i Karlshamn i Sverige brukes som beredskap ved fare for strømmangel. Det lager strøm av olje.

Ja. Uten atomkraft, som er utslippsfritt, når Europa verken målene om klimakutt eller forsyninggssikkerhet.

Men det er ingen kjapp og billig løsning.

En av grunnene til at det er dyrt og vanskelig, er at atomkraft ble upopulært etter ulykker som Tsjernobyl og Fukushima.

Atomkraft ble en industri mange ikke satset på. Da blir det dyrere og vanskeligere enn det ellers ville ha vært.

Det andre problemet er det radioaktive avfallet som ingen vil ha i sitt nabolag.

KULDEBØLGE I EUROPA: Bildet er fra Riga, Latvia i forrige uke. Etter en høst som var mildere enn vanlig og som ga kontinentet fulle gasslager, har kulden og brenselsbruken satt inn.

Men nå har det snudd.

Frankrike skal satse massivt på atomkraft fremover. EU vil grønnmerke teknologien. Det internasjonale energibyrået sier vi trenger mer slik kraft.

Storbritannia bygger atomkraft. Polen inngikk nylig kontrakt på sitt første atomkraftverk. Japans statsminister overrasket alle tidligere i høst ved å varsle ny satsing på atomkraft.

Kina og Sør-Korea er også sentrale kjernekraftland.

SNØ I STOCKHOLM: Norden står midt i en lengre kuldebølge, som startet sist uke og som er ventet å vare helt til jul, ifølge den svenske værtjenesten SMHI. Bildet er fra 21. november.

I helgen skrev Financial Times at forskere har fått et gjennombrudd med fusjonsenergi.

Om det lykkes – og ekspertene har prøvd siden 1950-tallet – står vi med et nytt alternativ til fossiler som gir null utslipp.

Men det tar selvsagt lang tid.

Heller ikke tradisjonell kjernekraft løser den akutte krisen vi står i nå.

Men vi vet det trengs. Kanskje ikke i Norge som har mye fornybar kraft og «batterier» i vannmagasinene. Men i landene rundt oss med energiunderskudd kan bare sette i gang.

For vi må ha noe vi kan kan stole på en iskald og ellers perfekt vinterdag. Og det kan ikke koste så mye som nå.

