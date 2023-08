YNGST: Jenny Alvestad topper listen over kandidater fra SV i Haram kommune, og har fått mye oppmerksomhet fordi hun i årets valg kan bli den yngste folkevalgte politikeren i Norge.

JENNY ALVESTAD, SV

Jeg heter Jenny og er 17 år, tidligere i år fikk jeg en del oppmerksomhet fordi jeg kunne bli landets yngste folkevalgte.

Jeg har fått nesten bare positive tilbakemeldinger om at jeg er aktiv som så ung, men veldig få tørr å kritisere eller sette spørsmål med politikken min.

Jeg vil tro at det er ganske likt som å være hvilken som helst annen alder i politikken, bortsett fra at det jeg hører oftest fra voksne politikere er:

«Så flott at du er engasjert!»

Jeg opplever at jeg får en klapp på skulderen.

De vil ikke at jeg skal miste motet. Jeg får et «bra jobba», og så går de til andre voksne for å diskutere politikk.

Jeg vil være med i diskusjonen. Det er derfor jeg ble aktiv, ikke for å snakke om hvor ung jeg er.

Diskuter heller politikken min enn alderen min.

Hvert år blir mange unge engasjerte presentert i mediene, men som oftest bare fordi de er unge.

Media får ikke fram hva de faktisk står for, de får stort sett bare fram at det finnes unge politikere.

Fire unge førstekandidater samler seg og skriver leserinnlegg om hvor viktig de synes klima og miljø er. De får tilbakemelding om at media har «viktigere ting å skrive om».

Under en uke senere blir flere av disse ringt fordi media vil skrive om hvordan det er å være ung i politikken.

Jeg stiller til valg for å bli en stemme for klima og miljø og for å få ned sosiale forskjeller, og de mest opphetede debattene jeg har handler om jeg burde få lov til å stille til valg.