KJERNEKRAFT I NORGE? — Vil regjeringen også innse at kjernekraft bør forskes på, eller blir forslaget til Frp og alle andre initiativ på kjernekraftområdet stemt ned også resten av denne stortingsperioden? Bilde fra det svenske Ringhals-kraftverket i Varberg, sør for Gøteborg.

Gå rett til kjernen!

Energinasjonen Norge må satse på forskning og utvikling av kjernekraft nå.

MARIUS ARON NILSEN, stortingsrepresentant (Frp)

Kjernekraft har lenge vært en uaktuell energiform i Norge, men de stadig økende utfordringene knyttet til energiproduksjon og energipriser, klimatiltak og behovet for utslippsfri energi gjør det viktig å seriøst vurdere denne energikilden som en mulig løsning, også for Norge.

Kjernekraftteknologien er under stadig utvikling, og konsept som små modulære reaktorer (SMR), saltsmeltereaktorer og fusjonskraftverk forskes fram i stort monn. I 2022 var tre SMR-er i drift i verden, ytterligere tre var under konstruksjon, mens hele 65 var under utvikling.

Flere og flere land satser på kjernekraft, og når virkeligheten og realismen innhenter Tyskland er det stor sjanse for at også de snur i kjernekraftspørsmålet.

Vi Frp mener den globale satsingen på kjernekraft er en utvikling Norge må henge seg på, og vil derfor legge til rette for mer forskning, utvikling og satsing på området.

Regjeringen, via Forskningsrådet utlyste 10. januar 2023 forskningsmidler på 1,2 milliarder kroner til seks–ti nye «Forskningssentre for miljøvennlig energi» (FME), med en fordeling på 120–200 mill. kroner til hver FME.

Det eneste som var avgrenset, og som man ikke kunne søke om støtte til å etablere var FME innen kjernekraft. I skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren får man et svar som viser at han ikke har tatt innover seg verden av i dag, og kun går på autopilot. Statsråden skriver:

«Avgrensningen av FME-utlysningen er en videreføring av en lang praksis hvor de målrettede energiforskningssatsingene ikke har inkludert kjernekraft, fordi denne energikilden ikke har vært aktuell for det norske kraftsystemet.»

Frp mener dette er utdaterte holdninger, som ikke tar innover seg fremtidens store energibehov, og det enorme behovet for utslippsfri kraftproduksjon, spesielt for land med ambisiøse/overambisiøse klimamål.

Forskning og utvikling innen kjernekraft blir meget viktig på global skala i årene fremover, og vi mener forskning på kjernekraft bør satses på og forsterkes også i Norge.

Frp fremmet derfor i juni forslag om at også kjernekraftprosjekter må gis mulighet til å få støtte innen FME-ordningen, og at 200 millioner øremerkes til forskning på kjernekraft.

Forslaget vil bli behandlet i høst, men regjeringens ideologiske motvilje mot kjernekraft ser dessverre ut til å vinne frem. Dette mens mange EU-land styrker samarbeidet om kjernekraft, og Norges nærmeste naboland, Sverige, satser på kraftig oppbygging av kjernekraft i kommende år.

Istedenfor at Norge, med sin høye energikompetanse, omfattende erfaring innen energiinfrastruktur, og nesten 70 år med kjernekraftforskning deltar aktivt i nordisk og internasjonalt samarbeid om forskning på, og utvikling av kjernekraft, så plasserer regjeringen Norge på sidelinjen.

I en tid hvor natur og biologisk mangfold er under press, peker kjernekraft seg ut som en energiform som krever relativt beskjedne naturinngrep og arealbruk. Dette i sterk motsetning til for eksempel landvind.

En rekke land i Europa ser dette og satser på kjernekraft, blant annet Polen, Sverige Frankrike og Storbritannia. Polen har ambisjoner om å gå fra 0 TWH til nesten 280 TWH innen 2040. Til sammenligning er Norges årlige vannkraftproduksjon ca. 140 THW.

I EUs klimasatsing anses kjernekraft som en del av miksen for å nå klimamålene og er opplistet i EUs taksonomi, grønn energifinansiering, for bærekraftig aktivitet.

EU har ledende forsknings- og utviklingsprogrammer på kjernekraft, både for å utvikle ny teknologi for fisjonskraft og for utvikling av prototyper for fusjonskraft.

Forskningssentre for miljøvennlig energi får støtte gjennom Forskningsrådet, og skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

Det satses allerede store forskningsmidler på utvikling av miljøvennlig energi gjennom FME-programmer for vindkraft og hydrogen.

Å tillate forskning innenfor kjernekraft vil være i tråd med satsing på utslippsfrie energiformer og bidra til å sikre en bredere portefølje av energialternativer. Det vil være fremtidsrettet og riktig at disse sentrene også satser på kjernekraftforskning.

Kjernekraft er den energiformen som har suverent lavest arealforbruk, og den har ikke CO₂-utslipp. Kjernekraft leverer regulerbar og stabil energiproduksjon, som kan brukes til grunnlast som alle energisystemer må ha.

Videre har FN rangert kjernekraft som den energikilden med lavest ressursbruk, minst påvirkning på økosystemene og minst helserisiko. Som den avanserte energinasjonen Norge er, mener vi at Norge må gå i front innen forskning og utvikling på kjernekraftområdet.

Vil regjeringen også innse at kjernekraft bør forskes på, eller blir forslaget til Frp og alle andre initiativ på kjernekraftområdet stemt ned også resten av denne stortingsperioden?