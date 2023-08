STERK KRITIKK: – Vi vil foreslå for deg, kjære leser, at du gjør som oss og donerer til en av våre andre utmerkede organisasjoner, som støtter Ukraina, skriver Roy Jacobsen og Morten Wetland.

Redd (noen av) Barna

Redd Barna, med dagens ledelse, ville trolig ikke støttet at Polen kjempet mot Tysklands invasjon i 1939.

MORTEN WETLAND, tidl. FN-ambassadør, styremedlem Fritt Ukraina

ROY JACOBSEN, forfatter, aktiv i Fritt Ukraina

Årets mottaker av innsamlingen ved TV-aksjonen, Redd Barna, har nektet å motta det tradisjonelle årlige bidrag fra Kongsberg Gruppen.

Begrunnelsen er at Kongsberg blant annet produserer forsvarsmateriell, også våpen.

Redd Barnas forklaring handler om at de ønsker å holde seg nøytral i Ukraina-krigen, hvor Kongsberg leverer til den ene part, men altså ikke til Russland.

Så når NASAMs fra Kongsberg beskytter hundretusenvis av barn i Ukraina mot Putins terrorraketter, tar Redd Barna avstand fra det. Redd Barna, med dagens ledelse, ville trolig ikke støttet at Polen kjempet mot Tysklands invasjon i 1939.

Leger Uten Grenser var mottaker av midlene fra TV-aksjonen i 2022. De har en holdning til nøytralitet som er svært lik Redd Barnas, men det har ikke vært noe støy om dette.

Nok mest fordi Leger Uten Grenser klokelig holdt kjeft og puttet bidraget fra Kongsberg i lomma. Aksjonen i 2022 innbragte 266 millioner. Dette omfattet et bidrag fra den norske stat på 50 millioner.

Så det er all grunn til å tro at Redd Barna vil si nei takk til et bidrag fra den norske stat, siden den norske stat er en betydelig giver av våpen og forsvarsmateriell til Ukraina, ikke til Russland. Norge er helt ensidig på Ukrainas side. Det må være smertefullt for Redd Barna å motta penger fra en slik aktør. Nå skal det i tillegg gis jagerfly.

Redd Barnas holdning til at disse jagerflyene, norske, danske eller nederlandske, vil beskytte mot russiske angrep som dreper barn, kan vi bare anta er negativ. På denne bakgrunn vil vi foreslå for deg, kjære leser, at du gjør som oss og donerer til en av våre andre utmerkede organisasjoner, som støtter Ukraina.

Vi vil selvfølgelig foreslå Fritt Ukraina, men det er også mange andre å velge i.