Leder

Putins iskalde kynisme

Ukrainas hovedstad Kyiv ble natt til torsdag mørklagt etter omfattende russiske rakettangrep mot strømforsyningen.

Bildene av et nattlig Kyiv uten lys minner om mørke kapitler i nyere europeisk historie. Med ren terrorbombing forsøker Vladimir Putin å tvinge ukrainerne i kne.

Når Russland ikke kan vinne på slagmarken angriper de i stedet sivile mål og infrastruktur over hele Ukraina.

Etter de siste rakett- og droneangrepene mistet de fleste husstander i Ukraina både strøm og vann. Vinterkulden er kommet til Ukraina og angrepene på sivile mål utløser en enda større humanitær krise.

Russland forsøker å fryse Ukraina til underkastelse, som president Volodymyr Zelenskyj presist uttrykte det i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd natt til torsdag.

AVSTAND: Vladimir Putin holdt fredag et møte i sitt sikkerhetsråd i residensen utenfor Moskva.

Putins vinterkrig er virkelig preget av en iskald kynisme. Den russiske strategien ser ut til å være å svekke ukrainernes moral og motstandsvilje. Målet er å gjøre deres liv så vanskelig som mulig.

– Hvor desperat er et angripende land når man vil fryse folk i hjel, spør utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et VG-intervju.

Russland har lidd store nederlag i denne krigen og mistet kontroll over store områder som de tidligere okkuperte. Da går de over til å straffe sivilbefolkningen ved å bombe viktig infrastruktur.

Samtidig håper Moskva å undergrave det vestlige samholdet og vår støtte til Ukraina.

Ved å skape en flyktningkrise og bidra til energimangel i Europa håper det russiske regime å så splittelse blant demokratiske land.

Det er fare for sosial uro i Europa. Vi ser allerede at visse krefter på ytre venstre og høyre fløy i europeiske land forsøker å fyre opp under misnøye.

De anklager myndighetene for å være mer opptatt av å hjelpe Ukraina enn egne borgere.

Brannmannskaper arbeider med slukking etter et russisk angrep mot Vyshgorod nær Kyiv.

I FNs sikkerhetsråd karakteriserte Norges ambassadør Mona Juul Russlands angrepskrig som et grovt brudd på folkeretten og FN-pakten. EU-parlamentet vedtok med overveldende flertall en resolusjon som i kraftige ordelag fordømmer russiske ugjerninger i krigen.

Overlagte angrep mot sivilbefolkningen og ødeleggelse av sivil infrastruktur er terrorhandlinger. Slik er Russland blitt en stat som støtter terror.

Putins krig i Ukraina har de siste ukene gått inn i en enda mer brutal og farlig fase. Vi tror ikke han vil lykkes i å knuse ukrainernes motstandskamp.

Om noe blir den styrket av de angrep og overgrep de utsettes for.

Da må også europeiske land klare å stå sammen i solidaritet med Ukraina gjennom en krevende vinter.

Putin må ikke lykkes i sine forsøk på splitt og hersk. Å drive utpressing ved bruk av terrorbombing må aldri føre frem.