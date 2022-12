SIKKERHETSPOLITIKK: Jake Sullivan (bildet) er nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Joe Biden. – Norge trenger også en nasjonal sikkerhetsrådgiver, skriver Anders Romarheim.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver nå

Hvem skal våre alliertes sikkerhetsrådgivere ringe for å konsultere oss i Norge? Ikke godt å si.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANDERS G. ROMARHEIM, leder senter for Internasjonal Sikkerhet, Institutt for forsvarsstudier

USA har hatt det siden 1953. Storbritannia innførte det i 2010, og Sverige innførte det nå i november. Men Norge holder seg uten en nasjonal sikkerhetsrådgiver.

I stedet beskytter vi oss bak sektorprinsippet, der den enkelte statsråd, med tilhørende departement, implementerer sikkerhet slik de finner det for godt i sin sektor.

Dette holder ikke lenger. Hvem skal våre alliertes sikkerhetsrådgivere ringe for å konsultere oss? Ikke godt å si.

Denne svakheten i sentralforvaltningens utforming har vært påpekt i årtier. Og i fredeligere tider er frihetsgradene større for å ha en suboptimale løsninger i sikkerhetssektoren. Men ikke nå.

Byråkratier er ofte lite endringsvillige, og strukturelle grep som omfordeler makt er de særskilt sensitive og rett ut motvillige overfor. For i stor grad er det embetsverket som har vunnet fram, og vekslende regjeringer som har bøyd av, ved forsøk på å rikke på de interne maktforholdene på sikkerhetsfeltet i sentralforvaltningen.

Dette mønsteret gjelder helt tilbake til Bondeviks tid da Regjeringens krisestøtteenhet skulle legges til Statsministerens kontor (SMK) og dermed etablere et sikkerhetselement der.

Etter hvert fjernet man ‘regjeringens’ fra navnet og la senteret internt i justisdepartementet. Videre fikk Stoltenberg-regjeringen den utredningen de ønsket fra Gjørv-kommisjonen, ettersom den beklageligvis konkluderte med at organisatoriske grep ikke var viktig.

Man skulle heller fokusere på å bedre sikkerhetskultur, holdninger og ledelse. At nettopp organisering former kultur ble oversett.

MER TYDELIG ROLLE: – Regjeringen trenger en nasjonal sikkerhetsrådgiver, mener kronikkforfatteren.

Regjeringen Solberg programfestet i 2013 etableringen av et sikkerhetselement ved SMK. De anerkjente dermed problemet, men gikk raskt på kvist i ulike fremstøt for å løse det.

Statssekretær Laila Bokhari ble i 2013 aktivt motarbeidet av embetsverkene, og fikk aldri kommet i gang med å løse den oppgaven hun var tiltenkt å ha.

Manglende politisk vilje til å overkjøre motsigelsene fra embetsverkene var hovedårsaken til at forsøket strandet. Men det hjalp heller ikke på at Bokhari hverken hadde særlig fartstid fra politikken, forvaltningen eller partiet. Uten et eget sekretariat ble hun tildelt en umulig oppgave.

Likeledes klarte ikke Smines Tybring-Gjedde i 2019 å løse noen av de gordiske knutene som hindrer samhandling i norsk sikkerhetssektor. Hennes lodd var å spille annenfiolin i det massive norske justisdepartementet (JD), som innehar koordineringen av sikkerhet og beredskapsarbeidet i sivil sektor.

Den oppgaven klarte JD ikke før Smines Tybring-Gjedde ble samfunnssikkerhetsminister i departementet, og heller ikke etter. Og det er nettopp denne sektorovergripende horisontale koordineringen som mangler i sikkerhets-Norge.

Også sittende regjering utforsket tanken om å utnytte maktpotensialet ved SMK til å få mer fortgang i sikkerhetsarbeidet. Men det var før de ble valgt. Samme mekanismene slo trolig både Solberg- og Støre-regjeringen ut av kurs.

Begge utforsket mulighetene da de var i opposisjon. Men tempo i hverdagen skrus drastisk opp når man entrer regjeringskontorene. Da skal store tunge departementer drives rundt, og man blir avhengig av å ha et aktivt embetsverk som driver regjeringens arbeid fremover.

Det blir da krevende å bruke tid, penger og ressurser på nye prosjekter, spesielt hvis embetsverkene må strykes mothårs.

Problemet eies altså av hele vår politiske klasse, ettersom vekslende regjeringer ikke har klart å bøte på det. Saker som Bergen-Engines salget, samt oppvasken rundt unndragelse fra Sikkerhetsloven i Oljesektoren er ferske eksempler på at disse problemene vedvarer uansett hvem som styrer.

Stortinget forsømmer også sitt ansvar, siden de over tid ikke har løst koordineringsproblemet. Etter Bergen Engines skulle Stortinget ta tak. Så har ikke skjedd.

Siden de største partiene har tenkt en god del rundt det å bedre koordineringen av statens sikkerhetsarbeid, så begynner man ikke på «scratch» her.

IKKE OFFENTLIG: – Kim Traavik ledet arbeidet med å utrede ulike muligheter for å styrke SMKs miljø på sikkerhet. Rapporten hans bør tas inn i offentligheten, mener Anders Romarheim.

Solberg-regjeringen ba ambassadør Kim Traavik om å utrede ulike muligheter for å styrke SMKs miljø på sikkerhet. Han utarbeidet en rapport som er unntatt offentlighet. Den bør tas inn i offentligheten. Innholdet er ikke gradert av hensyn til rikets sikkerhet, men snarere holdt igjen for myndighetenes bekvemmelighet.

Travviks rapport ligger i en skuff i Glacisgate. For embetsverket var lite ivrige etter å følge arbeidet opp. Rapporten inneholder ikke noe fasitsvar, men reiser heller mange av de rette problemstillingene. Dette kunne utgjøre et startpunkt for videre utredning av mulighetsrommet for en nasjonal sikkerhetsrådgiver. Men da må rapporten tas for det den er: en intern betenkning.

Enn så lenge får A/S Norge stede videre med den sikkerhetsarkitekturen vi har. I disse VM og pride-tider kan idiomet om «født sånn eller blitt sånn» tjene til å belyse vår sikkerhetsarkitektur.

For det norske systemet for å ivareta landets sikkerhet er i for stor grad blitt sånn, snarere enn å være resultat av en nøye gjennomtenkt idé for å gi optimale beslutningssløyfer med høy autoritet.

Det er mer hevd og sedvane som er innslagspunktet enn helhetlig design. Vanetenkning og byråkratiske dragkamper bidrar lite til sikkerhet.

KRIG I EUROPA: – I dagens sikkerhetspolitiske situasjon trenger landet en nasjonal sikkerhetsrådgiver – nå.

Blant de viktigste faktorene i den forbindelse er kanskje vår konstitusjonelle sedvane om at stortinget kjenner bare statsråden. I forlengelsen av dette ligger det en forsterkning av vårt ministerstyre og sektorisering ved at Stortinget som organ ofte er fastlåst i å definere hvilken enkeltstatsråd som er konstitusjonelt ansvarlig i enhver sak.

Fordeling av regjeringens og statens arbeid etter sektorer er unngåelig. Men praktiseres sektorprinsippet for hardt, så svekker det lagdimensjonen i departementsfellesskapet. Sektorovergripende saksfelt som sikkerhet blir særskilt skadelidende når dette inntreffer.

Den slags ødsling med knappe ressurser kunne vi – under tvil – ta oss råd til i fredelige tider. Men i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det simpelthen uakseptabel russisk rullet med landets sikkerhet.

Derfor trenger landet en nasjonal sikkerhetsrådgiver nå.