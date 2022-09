Kommentar

Et skrik om nødhjelp

Shazia Majid

BER OM HJELP: Over seks millioner pakistanere er i desperat nød etter ekstremværet. Dette bildet er tatt i Sindh-provinsen sør i landet 7. september.

Pakistan er rammet av monster-flom. Det trengs milliarder i nødhjelp. Lidelsene er ubeskrivelige. Men er det mulig å sikre seg at hjelpen kommer frem?

«Hvem skal vi gi penger til? Så vi er helt sikre på at de kommer frem til de som trenger det mest»?

Det er spørsmålet mange fortvilte pakistanske nordmenn stiller seg akkurat nå.

Pakistan er rammet av en flomkatastrofe av historiske dimensjoner. 33 millioner mennesker er rammet av ødeleggelsene.

Så langt har 630 000 personer måttet flykte til flyktningleirer internt i landet. Men de fleste har ingen steder å dra. De har satt opp presenninger langs veiene, andre sover under åpen himmel. Og disse menneskene teller i millioner.

Det er vanskelig å fatte omfanget.

De hardest rammede trenger det helt grunnleggende: rent vann, mat, husly, medisiner og funksjonelle toaletter.

FLYKTNINGLEIRER: Millioner av mennesker er hjemløse. Noen hundretusener av disse er plassert leire. Disse pikene har fått mat i flyktningleir satt opp av kinesiske myndigheter i området Sukkur i Pakistan.

Helsekatastrofen

Lidelsene er ubeskrivelige. 1 343 personer er hittil registrert døde – utallige er ikke gjort rede for. Noen blir antagelig aldri telt med i dødsstatistikken. Stadig nye ofre legges til, 18 det siste døgnet, de fleste av dem kvinner og barn.

Det utspiller seg en tragedie i Pakistan.

Landet som allerede var mettet for slikt, fordi landet er et av verdens fattigste. Med en av de dårligste scorene for menneskelig utvikling, altså forventet levealder, utdanning og inntekt. En statistikk Norge for øvrig topper.

De som har overlevd flommen står nå overfor en helsekatastrofe.

Drevet frem av vannbårne sykdommer. Det er utbrudd av Malaria, kolera, diaré og hudinfeksjoner mange steder.

I tillegg er flere hundre tusen av ofrene gravide kvinner. 75 000 av disse skal føde i september. Mens flommen har ført til at hundrevis av helseinstitusjoner er satt ut av drift.

FORSVARET KALT INN: Pakistan har et mektig forsvar. Soldatene spiller nå en avgjørende rolle i evakuering- og redningsarbeid. Bildet er tatt i Dadu-distriktet 7. september.

Flommen startet i midten av juni – etter elleve uker med oversvømmelser har desperasjon og fortvilelse tatt bolig. Ofrene har reddet sine liv – men hva slags liv blir det? Når livsgrunnlaget er borte? Hus, husdyr og avlinger er vasket vekk.

Flere steder har hjelpen fortsatt ikke kommet frem. Der den har kommet frem er den ikke tilstrekkelig. Ødeleggelsene beløper seg til 100 milliarder kroner, den umiddelbare nødhjelpen til 1,6 milliarder kroner.

De flomrammede har ventet og ventet. Dager er blitt til uker. Panikk til frustrasjon til fortvilelse og raseri. Lokale hjelpearbeidere varsler at 90 prosent av de rammede ikke har fått hjelp.

HARDEST RAMMET: Kvinner og barn er hardest rammet. Det er mangel på alt, også hygieneprodukter for kvinner.

Det er dette pakistanske nordmenn følger med på når de ser nyhetene fra hjemlandet. Giverviljen er enorm. Det er nå satt i gang en rekke innsamlingsaksjoner her i Norge. Moskeer, organisasjoner og privatpersoner har tatt ansvar. Det er satt i gang over 20 spleis for flomofrene i Pakistan.

Folk tømmer kjeller og loft i jakt på pakistanske klær som de flomrammede kvinnene kan bruke. Det letes etter sko, jakker, laken og pledd.

Noen har selv reist ned, andre er i kontakt med slektninger som nå får tilsendt penger og utstyr de kan dele ut.

Også andre innvandrergrupper viser enorm solidaritet med pakistanerne. En indisk Oslo-restaurant lar halvparten av den kommende fredagens inntekter gå til flomofrene

Det skjer mens de pakistanske myndighetene og lokale hjelpeorganisasjoner har startet egne innsamlingsaksjoner.

Det enkleste er å gi penger til slike organisasjoner. Men da må de være til å stole på.

Det er få som stoler på de pakistanske myndighetene. Like vanskelig er det å stole på de fleste lokale hjelpeorganisasjoner – selv om det finnes hederlige unntak.

Det hjelper heller ikke at Pakistan de siste årene har kastet ut flere titalls internasjonale hjelpeorganisasjoner, for angivelig å drive anti-statelig virksomhet.

Nå kreves det at forbudet løftes. Det er en start i et land som er rangert som en av verdens mest korrupte.

En plassering som har forverret seg betraktelig under regjeringstiden til den populære og nå avsatte statsministeren Imran Khan. En mann som for øvrig kom til makten med valgflesk om å få slutt på korrupsjonen.

Den populistiske politikeren har en sterk tilhengerskare blant mange pakistanske nordmenn.

LANDSBYER VASKET VEKK: Det har formet seg enorme innsjøer i det hardest rammede områdene. Vannet er i ferd med å trekke seg tilbake enkelte steder. Mens flommen reiser sørover.

Det er likevel ikke uten en snev av sorg og smerte at pakistanske nordmenn nå jakter trygge muligheter for å hjelpe landet de holder kjært.

Flommen er en påminnelse, ikke bare på at Pakistan betaler prisen for de rike, vestlige lands forurensning.

Men også at landet må betale prisen for sine egne myndigheters tiår med vanstyre og skakk-kjørte politiske landskap. Hvor noen av landets fremste politiske ledere enten er dømt for omfattende korrupsjon, eller tiltalt for korrupsjon i millionklassen.

Pakistan er det landet hvor alle som kan, har et sugerør i den snart bunnskrapte statskassen. Alle fra regjeringen til politikere til regionale og lokale myndigheter og funksjonærer.

Da må pakistanske nordmenn samle utstyr og sende med fly i regi av folk de kjenner og stoler på.

HUSDYR TAPT: Ingen er upåvirket av de voldsomme naturkreftene. Nærmere 750 000 husdyr er tapt i flommen. Her reddes en bøffel til tørrere grunn.

Men akkurat nå må det sterkere lut til. Og da må alle trygge og anerkjente hjelpe-kanaler tas i bruk.

Etablerte norske hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, Redd Barna, og Kirkens Nødhjelp har startet egne innsamlingsaksjoner øremerket flomofrene. Alle organisasjonene opererer på bakken i det flomherjede landet. Dette arbeidet må intensiveres.

Også norske myndigheter sender 25 millioner kroner. Men det kreves mer.

Flomkatastrofen er rett og slett for overveldende til at pakistanerne kan takle den alene.