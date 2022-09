–ENERGIKRISE: – Regjeringen må definere situasjonen i Norge som en energikrise som krever krisetiltak. Da kan vi løse energikrisen på kort og lang sikt, samtidig som vi tar posisjonen som en ledende nasjon på flytende havvind, skriver Ap-ordføreren i Bergen, Roger Valhammer. Bildet er fra havvindparken Hywind Tampen som Equinor bygger utenfor Skottland.

Vi må møte energikrisen som vi møtte corona

Vi kan handle raskt og godt i kriser, hvis vi må. Nå må vi handle for å løse energikrisen og samtidig vinne kampen om flytende havvind.

ROGER VALHAMMER, byrådsleder i Bergen (Ap)

Norge står midt i en strømpriskrise. Den må løses på kort sikt for å redusere folks strømregning. Det er ekstra viktig i en tid med stigende inflasjon, stigende priser og stigende rente. En bedre strømstøtteordning og redusert eksport må derfor sikres allerede nå.

Men vi har ikke bare en akutt strømpriskrise, vi har en energikrise. Og den går ikke over av seg selv. EU varsler nå at de vil se på reform av strømmarkedet. Norge og Europa må snarest ut av Putins grep og bli mer uavhengige i vår energiforsyning.

I alle kriser ligger muligheten til rask endring til alles beste. Den muligheten må vi gripe nå. Hovedutfordringen i dag er at vi ikke får flyttet kraften dit vi trenger den. Om få år vil Norge i tillegg ha et kraftunderskudd.

Svaret på problemet er enkelt: Vi må bygge nye kraftlinjer og oppgradere de vi har, oppgradere vannkraftanleggene våre og bygge ut fornybar kraftproduksjon i stor skala i form av flytende havvindparker.

Problemet er at dette vanligvis tar veldig lang tid. Den tiden har vi ikke.

Jeg mener regjeringen må definere situasjonen i Norge som en energikrise som krever krisetiltak. Da kan vi løse energikrisen på kort og lang sikt, samtidig som vi tar posisjonen som en ledende nasjon på flytende havvind.

Løser vi energikrisen, står Norge stødigere på egne bein, og vi bidrar til å løse klimakrisen samtidig som vi skaper nye jobber og industrieventyr.

Med ny regjering har Norges satsing på flytende havvind gått fra flau vind til en frisk bris. Regjeringen har lagt frem en storsatsing på havvind på 40 GW innen 2040. Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer av vannkraft i dag.

Equinor bygger nå havvindparken Hywind Tampen, og vil i tillegg bygge den gigantiske havvindparken Trollvind utenfor Bergen.

Dette er lovende, men nye prosjekter tar altfor lang tid.

Her er fire nøtter vi ikke kan få løst raskt nok:

Spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV på eksisterende kraftlinjer

Nye kraftlinjer raskt – for eksempel ny kraftlinje til Kollsnes i Bergensområdet

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk

Åpning av og etter hvert tildeling av nye områder for havvind hvert eneste år

I dag kan det ta opptil 14 år å utvikle, konsesjonsbehandle og realisere nye nettanlegg. Strømnettutvalget foreslår tiltak som kan gi en tidsgevinst på opp mot seks år. Da snakker vi fortsatt åtte år. I tillegg tar det et tiår å få spenningsoppgradert eksisterende nett. Det går ikke.

Gjennom utvikling av eksisterende vannkraftverk kan vi få økt produksjonen med mellom seks og 20 prosent sett opp mot nåværende normalproduksjon. Hva venter vi på?

Regjeringens satsing på havvind har gjort at mange aktører i næringslivet er klare til å satse. Men hva skjer med de som ikke får være med å bygge ut Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II?

Det haster med en tidsplan for når de neste havområdene åpnes opp og en forpliktelse om at det vil komme nye områder hvert år fremover.

Vi står i en situasjon som krever at vi tenker og handler som en må gjøre i kriser. Vi må møte akutte situasjoner med handling, og vi trenger verktøyene til å løse problemene våre. Coronaforskriften ble endret over 300 ganger på to år, og var et effektivt midlertidig kriseverktøy.

Det finnes ingen «smittevernlov for energi». Men Stortinget kan vedta nye lover, også midlertidige, tilpasset krisen vi står i. Fordelen med denne krisen er at vi har mer enn dager eller uker på å vedta lovgivning. Det gjør at vi kan følge demokratiske prosesser når nytt rammeverk skal på plass, men vi har ikke tid til å følge dagens spilleregler for verken havvind eller kraftlinjer.

Byråkratiets kvern er treg og grundig. Men 10 år er for lang tid når det haster med å skape rettferdige løsninger på både energi- og klimakrisen, som ikke dytter folk ut av arbeid.

Nå må vi tørre å se på både kraftsituasjonen og flytende havvind på nytt. En energikrise på grunn av krig og som er koblet til vår tids største krise, klimakrisen, må kunne fremkalle ekstraordinære tiltak.

Vi bør få på plass virkemidler som:

Betydelig hurtiggang i åpning av og tildeling av areal for flytende havvind. Det må umiddelbart lages en tidsplan for årene frem mot 2030, ikke bare mål for 2040.

Nytt rammeverk/lovverk for å sikre et hurtigspor for flytende havvind.

Implementere Strømnettutvalgets tiltak raskt for hele landet. Innføre ytterligere forenklede prosesser for nye kraftlinjer i strømregionene i sør (NO1, NO2 og NO5).

Sikre reell fortgang i spenningsoppgraderingsprosjektene der hvor det haster mest, om nødvendig gjennom midlertidig lovgivning, pilotprosjekter eller egne hurtigspor i og mellom de mest kritiske strømregionene i sør.

Bruke mindre tid på hvert steg i prosessen, innføre kortere frister og benytte parallelle prosesser istedenfor stegvis saksbehandling.

Det neste tiåret skal utslipp kuttes, nye jobber skapes og forskjellene reduseres – samtidig. Det kan ikke overlates til markedet alene eller hver enkelt privatperson.

Det klarer vi bare i fellesskap. Å ruste opp infrastrukturen vår for energi, kombinert med et krafttak for flytende havvind, er et helt riktig og nødvendig grep.

Vi kan være både grundige og raske, men det krever at vi tenker annerledes og satser. Det krever også at vi tør å tenke på hva slags bremseklosser vi kan fjerne uten at det bærer galt av sted. Det bør vi gjøre nå.

Klarer vi det, er resultatet et tryggere Norge, som er mindre sårbart i en urolig verden.