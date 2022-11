Kommentar

Rapport fra den norske mannedammen

MANNSDAGEN: – Å være hannkjønn i Norge anno 2022 er jevnt over ganske bra, skriver VGs kommentator.

Vi menn topper alle negative statistikker. Men likevel – det har aldri vært bedre å være mann enn nå.

Kjære gutter og menn!

I helgen feirer vi alle årets mannsdag med øl, konjakk, kjøtt og paroler!

Eller, nei – mange spør nok heller: Mannsdagen? Hva er det for noe? Som selvbevisste kvinner litt til venstre i politikken kjekt pleier å si: «Er det ikke mannsdagen hver dag?»

Ja, bortsett fra 8. mars.

En kvinnelig (!) kollega sukket dypt her tidlig i uken: Jeg blir så lei av alt fokuset på kvinnehelse, kvinneproblemer, kvinneutfordringer, ammehjelp, fødetilbudet, duftlys på ABC-klinikken – men hva med mannen? Hvorfor skriver ingen om ham? Hva med podagra? Hva med peniskreft?

Og hun har jo rett, på et vis. Avisene, også denne, flommer over av saker om kvinnehelse. Endometriose, analprolaps og andre «skjulte sykdommer» – og påstander om at det av en eller annen grunn forskes for lite på slike lidelser. Alle er enige, synes det som, om at det er noe eget med kvinneproblemer.

På nettet dominerer Kvinneguiden – et svært så liflig forum for debatt om alt fra mystiske lidelser og vektutfordringer til spørsmål om avstanden mellom Oslo og Drammen.

Kvinnegruppene florerer dessuten i sosiale medier, og rausheten er mildt sagt påfallende. «Fiiiiina», «søøøøøta», «for en råååååå dame» – slik komplementerer de hverandre.

Men hva med mannen? Hva med oss? Vi må da kunne snakke om oss også – ikke minst på selveste Mannsdagen?

Det er mulig at kvinnehelse har dominert spaltene i det siste, men han får da oppmerksomhet, han også. Det er feil at menns problemer ikke omtales.

For en tid tilbake hadde Dagsrevyen et innslag om, nettopp, peniskreft, og det var trolig flere enn undertegnede som måtte smake på middagen på nytt da statskanalen uten forvarsel illustrerte innslaget med et digert bilde av hvordan den ser ut, peniskreften. Trykk på lenken om du tør.

Så nei, spesifikke manneproblemer er så visst ikke et underdekket fenomen – for mannen, han, vi, er nemlig i krise. Rollen er visst utdatert. Maskuliniteten er død.

Vi lever visst i et femidominert samfunn, der dukknakkede tusseladder i påtvungen pappaperm løper rundt med barnevogner og forsøker som best er å fremstå mest mulig støttende til sine ambisiøse koner – i den grad mannen lenger får tak i slike.

Det er mørkt som havet om natten. Den kanadiske psykologen Jordan Peterson formaner gutter i alle andre til å rydde både de fysiske og de mentale rommene sine – og blant de yngre herjer en viss Andrew Tate – en britisk fysak som forsøker å fremmane et mannsideal i tråd med Putins identitetspolitiske forvirringer om den russiske mannen som motsats til et Vesten der mannen snart er avskaffet som kjønn.

For å si det sånn: Der kvinnene fremsnakker hverandre i alle deler av offentligheten, bedriver vi menn det motsatte: Elendigheten rår. Menn er de nye taperne. Når vi er på byen for å drikke av oss skammen, blamerer vi oss, om og om igjen, og da må andre deler av samfunnet «forståelig nok» ta sine forholdsregler.

Menn holder til i et alternativt, anonymt og tilkneppet univers, skal vi tro den danske krimforfatteren Sofie Jama. Og kvinnene får gjerne skylden, og de er «godt» hjulpet av selvhatende menn som nærmest har omfavnet den gamle devisen fra svenske radikalfeminister: Män är djur!

Les også Trettebergstuen sparker i gang enda et mannsutvalg Høye selvmordstall, mer frafall fra videregående skole og færre søkere til høyere utdanning.

Vel vel, det er nok å overdrive en smule, får vi håpe. Men – og for å være mer alvorlig – likevel er taper-fortellingen i ferd med å feste seg. Guttene sliter på skolen, menn sliter med psyken – og dominerer alle de negative statistikkene: Vold, selvdrap, ensomhet, rusmisbruk og fedme.

Noen forskere advarer mot en selvforsterkende spiral – der det misvisende bildet av at mannen er kraftig på defensiven kan skape lave forventninger, både fra øvrigheten og blant guttene selv.

Er det rart at det er nedsatt et eget mannsutvalg?

Nei, det er jo ikke det, for vi lever tross alt i Norge, der det å sette ned utvalg er selve kronjuvelen i vårt sendrektige utrednings- og høringsdemokrati.

Så nå skal vi som samfunn snakke om menn, om Mannen, og treffe målrettede tiltak for å hjelpe denne stakkaren som er så ute å kjøre på så altfor mange områder. «Hvorfor står det så dårlig stilt til med mannens situasjon», spør utvalgsmedlem og kjendisdoktor Wasim Zahid med alvorstynget mine, ja, hvorfor gjør det det?

Eller: Gjør det det?

Så verst står det da ikke til. Og det tør jeg å hevde, selv om jeg faktisk kjenner litt på podagraen om dagen og bør justere livsstilen deretter.

For selv om tallene aldri lyver, verken de store eller de små, og menn er litt mer ekstreme enn damer på de fleste av livets felter, så er det å være hannkjønn i Norge anno 2022 (og da ser vi for et sekund bort fra utfordringene med inflasjon, renter, energipriser og redsel for hva mannen i Moskva kan finne på – for det påvirker jo oss alle) er jevnt over ganske bra.

Jeg mener det er ubestridelig at kvinnefrigjøringen, som igjen var et ledd i en større kulturell frigjøringsprosess, også var en mannsfrigjøring. Dagens mannsrolle er selvsagt langt mer mangslungen enn den var i det som gjerne løftes frem som mannens gullalder – da konene var hjemme med ungene og han far fikk fred under middagsluren, slik som på det mytiske 1950-tallet.

Den gangen var mannsrollen konform, forutsigbar og trolig ganske kjedelig. Man ser det jo på bildene fra datidens herrer – de så ut som om de var 65 allerede i 25-årsalderen. I dag kan en mann gjenoppfinne seg selv flere ganger i livet, og rollemodellene står i kø for menn og gutter med alle slags interesser.

Ta TikTok-fenomenet «Fisherbenny» som eksempel. Fiskeren Benjamin Bakke fra Søgne har fire millioner følgere på videodelingstjenesten, og har landet lukrative avtaler med store strømmegiganter. Hvem sa at dagens mannlige idoler er feminiserte fæffæ-gutter fra villastrøka innafør?

Nevnes kan også den uhyre populære TV-serien «Rådebank», som klarte det umulige, nemlig å gi selv oss utflyttede trøndere dyp sympati for et rattmuff- og generalsnusifisert rånermiljø langt mer komplekst og sårbart enn det stereotypiene våre skulle ha det til.

På NRKs «Lindmo» fortalte fisker-Bakke om det barske livet til sjøs, og understreket samtidig at det verste med å være ute var savnet etter sønnen på to år.

Sånn er mannsrollen på sitt beste i vår tid: Det «maskuline» og «feminine» går hånd i hånd. Vi klemmer ungene våre og sier at vi er glad i dem, daglig – og ikke én gang i året, som før i tiden (nyttårsaften var gjerne en anledning for den slags).

Samtidig drikker vi vårt øl og ser altfor mange fotballkamper, før vi (iallfall noen av oss) legger nytt gulv i kjellerstua og har stålkontroll på prisvariasjonene på strømbørsen.

Så kjære mann, kjære bror, på selve Mannsdagen lørdag 19. november: Ja, vi har våre utfordringer og vi må snakke mer om dem (men ikke altfor mye, da, vi er tross alt menn). Et sted å starte denne samtalen er i skolen, men det får vi komme tilbake til ved et senere høve.

Men samtidig: Rekk opp hånden den som ville ha byttet dagens mannsfrihet med tidligere tiders mannsufrihet. Eller med et samfunn der mannsidealet er definert av en ridende diktator i bar overkropp.

Vi vet jo alle hva vi egentlig tenker om slikt.