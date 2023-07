Kommentar

Kan han virkelig bli sittende?

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Ola Borten Moe har bommet fundamentalt med sine aksjekjøp.

Krisene vil ingen ende ta for Jonas Gahr Støre. Nå har enda en statsråd rotet seg helt bort. Det er vanskelig å se for seg at Borten Moe kan bli sittende som statsråd etter dette.

Statsråder bør være ekstra varsomme dersom de vil handle aksjer. Det har ikke Ola Borten Moe vært. Tvert om. Han har kjøpt aksjer i Kongsberg våpenfabrikk - som tjener store penger på kontrakter inngått av regjeringen han sitter i.

Det er ikke grunnlag for å slå fast at Borten Moe har gjort noe ulovlig. Men det er ikke loven som er standarden vi måler våre statsråder mot. Han innrømmer selv at han har brutt habilitetsreglene. Men det er faktisk ikke det verste.

Borten Moe har satt tilliten til regjeringen i fare. Til hele vårt politiske system. For hvordan kan vi stole på en statsråd som har sterke egne økonomiske interesser samtidig som han skal være med på å ta avgjørelser som legger rammene for hele norsk næringsliv?

Det er ikke ulovlig for en statsråd å handle med aksjer. Om det er klokt, er et annet spørsmål. Alle store selskaper berøres av politiske beslutninger. Særlig gjelder det aksjer i delvis statseide selskaper. Som Yara. Og Kongsberg våpenfabrikk.

Kongsberggruppen eier via et annet selskap en stor andel i Nammo. En uke etter at Borten Moe hadde kjøpt aksjer i Kongsberg-gruppen, var han med på regjeringens behandling av en milliardkontrakt for Nammo.

Borten Moe selv legger seg flat. Han sier han har utvist dårlig dømmekraft. At han har brutt både habilitetsreglene, retningslinjene i politisk håndbok og de generelle påleggene om å opptre ryddig som statsråder må forholde seg til. Han er lei seg, og beklager dypt.

Støre - og Tangen

Det holder ikke. For det er grenser for hvor dårlig dømmekraft en statsråd kan utvise. Og hvor dårlig han har lov til å følge med på samfunnet rundt seg.

La han aldri merke til alt bråket det ble rundt privatøkonomien til sjefen hans, Jonas Gahr Støre, under valgkampen i 2017? Som endte med at Støre solgte seg ut av absolutt alt, og nå har hele sin privatformue i banken.

Eller oljefondsjef Nicolai Tangen, som etter kraftig offentlig hardkjør omsider fant ordninger som gjør at ingen lenger kan stille spørsmål om hvorvidt han blander egne og oljefondets økonomiske interesser.

Det var ikke noe ulovlig i Støres privatøkonomiske disposisjoner før han satte pengene sine i banken. Og Tangen selv mente lenge at hans opprinnelige opplegg var vanntett, helt uten fare for sammenblanding.

Så hvorfor endret likevel både Støre og Tangen sine opplegg? Svaret er åpenbart: Tillit. De forsto at for å få den nødvendige tillit i det norske folk, måtte det ikke hefte noen som helst mistanker om at de tenkte på noe annet enn fellesskapets beste.

Bommet. Fundamentalt

Det er mange jobber som legger begrensninger på hvordan folk kan oppføre seg privat. Jo større tillit, jo strengere rammer. En statsråd er med på å forvalte fellesskapets ressurser på vegne av oss alle. Få, om noen, tillitsverv i det norske samfunnet kommer med større ansvar. Og større makt.

Derfor er det helt avgjørende at den som får så stor tillit, er spesielt varsom. Regjeringens politiske håndbok har noen klare retningslinjer - og en generell regel om å utvise aktsomhet. Slik må det være. Ikke alt kan detaljreguleres. Og vi må ha tillit til at våre fremste tillitsvalgte evner å opptre klokt. Tenke selv. Lære av andres erfaringer.

Her har Borten Moe bommet. Fundamentalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre får denne saken i fanget, få uker før valgkampen starter. Dette er enda en krisesak for ham og hans regjering.

Vil bli sittende

Hadia Tajik måtte trekke seg som arbeidsminister og nestleder i Ap etter surr med pendlerleilighet og skatt. Anette Trettebergstuen måtte trekke seg som kulturminister rett før sommeren etter å ha tildelt nære venner lukrative verv. Mens kunnskapsminister Tonje Brenna i en litt mindre habilitetssak beklaget dypt - og ble sittende.

Nå må Støre finne ut hva han skal gjøre med Borten Moe. Borten Moe selv sier at han gjerne vil bli sittende. Han sier også at han så langt ikke har snakket med Støre. Han har altså konkludert om sin egen stilling uten å ha snakket med sjefen selv. Det gjør det ikke enklere for Støre å håndtere dette.

Ola Borten Moes aksjehandel rammer en allerede sterkt svekket regjering. Det er vanskelig å se hvordan Ola Borten Moe kan beholde jobben etter det som nå er avslørt.