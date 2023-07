Kommentar

Korrupsjon, utroskap, sykdom? Utenriksministeren er forsvunnet.

I NORGE: Kinas utenriksminister Qin Gang møtte sin kollega Anniken Huitfeldt i Oslo den 12. mai. Nå er det uklart hvor han er blitt av.

Tenk deg at utenriksminister Anniken Huitfeldt plutselig forsvant – uten at regjeringen ga noen forklaring på det.

Kinas utenriksminister er ikke sett siden den 25. juni, ryktene går om mulige årsaker, men folk får ikke vite noe om hva som har skjedd. Journalister som spør, blir møtt med taushet.

Qin Gang er bare borte.

Er det korrupsjon, barn med elskerinnen, helsetrøbbel, intern maktkamp eller noe helt annet som er grunnen? Spekulasjonene florerer.

I ethvert annet land ville det være en skandale om utenriksministeren forsvant uten forklaring.

Det ville selvfølgelig aldri bli akseptert i et demokrati, der folk har krav på å vite hva makthaverne foretar seg. Og om det er noe galt.

Qin Gang er yrkesdiplomat og er en av den kinesiske lederen Xi Jinpings mest betrodde menn.

Det vakte oppsikt da han ble utnevnt til utenriksminister, for mange følte seg forbigått. 57-åringen var før det ambassadør til USA. I mai var han i Norge.

At Xi selv skal ha pekt ut Qin Gang, skaper ytterligere problemer. For om han ikke kan fortsette som utenriksminister, peker det direkte tilbake på den øverste lederen, og at han har tatt et dårlig valg. Sånt er vrient å løse i et totalitært regime.

Derimot sensurer ikke kinesiske myndigheter søkene på Qin Gang – og de er det mange av om dagen.

Blant spekulasjonene er at den gifte utenriksministeren har fått barn med sin påståtte elskerinne, TV-profilen Fu Xiaotian. Flere medier melder at også hun har forsvunnet, og at hun skal ha en link til utenlandsk etterretning.

Et annet rykte går ut på at Qin etterforskes for korrupsjon – men det er altså spekulasjoner. Ingenting er bekreftet. Slik går det med mangelen på åpenhet og transparens i Kinas politiske system. Når folk ikke får vite, begynner de å pønske ut mulige forklaringer. Men Qin er ikke den første av personer høyt oppe i systemet som forsvinner. Plutselige forsvinninger er ikke uvanlige i Kinas antikorrupsjonskampanje.

Utenriksministeren har hatt en viktig rolle i å reparere Kinas forhold til USA etter spionballong-saken (der USA nå har fastslått at ballongen ikke samlet inn informasjon før den ble skutt ned), og han traff Antony Blinken senest i juni.

Men siden et møte med en russiske viseutenriksminister, har Qin uteblitt fra alt – til tross for at Beijing har vært preget av høy diplomatisk aktivitet med besøk blant annet fra USAs finansminister Janet Yellen og klimautsendingen John Kerry. Det var også forventet at han skulle møte EUs «utenriksminister» Josep Borrell.

En utenriksminister som forsvinner er selvfølgelig ikke bra for Kinas anseelse – også med tanke på at økonomien ikke svarer til forventningene etter at landet endelig har åpnet opp fullstendig siden pandemien. Eksperter frykter at tredje kvartal kan bli enda svakere.

Den lave tilveksten i verdens nest største økonomi skyldes dels at den globale etterspørselen har falt. Men heller ikke det innenlandske eiendomsmarkedet eller detaljhandelen har levd opp til forventningene.

Samtidig sliter Kina med en arbeidsledighet blant unge på hele 21 prosent. Gruppen unge arbeidsledige har økt de siste månedene, og kinesiske myndigheter frykter at det kommer til å fortsette med det.

Men jobben som utenriksminister er kanskje ledig?

