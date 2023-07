Kommentar

Ukrainas håp er Putins mareritt

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Den ukrainske optimismen er ikke hva den var. Kyiv må innse at sommeren ikke har vært som de håpet. Mange av Ukrainas beste soldater er drept. Men de har lært.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vladimir Putin sier at Ukraina ikke har lykkes med sin motoffensiv.

Ut fra det vi ser til nå, har han rett. Selv president Volodymyr Zelenskyj innrømmer at det har gått saktere enn de kunne ønske. Men Kyiv forsikrer at de ikke har satt inn det store støtet ennå.

Det virker som Ukraina nå har innledet sin etterlengtede offensiv sørover mot Azovhavet. Det kan bety at krigen har gått inn i en ny fase.

Uansett er det et faktum at Ukraina har slitt med å ta tilbake det som Russland har okkupert. De møtes av en over 100 kilometer lang forsvarslinje.

Russland fikk et drøyt halvår på seg til å forberede seg. De har jobbet godt.

Det skjedde mens Ukraina ventet på ammunisjon, stridsvogner og annet fra Vesten - og ikke minst trene opp mannskapene til å bruke dette.

Advarsler mot miner settes opp i områder som ukrainerne frigjør.

Russland har altså gjort en grundig jobb. Det er ikke bare én forsvarslinje. Det er både to og tre. Mellomrommet mellom dem er på cirka syv kilometer.

Det verste er minene som er lagt ut for å stoppe stridsvognene i felt og på veier.

Problemet er ikke bare minene i seg selv, men også det faktum at stridsvognene derfor må bruke spesielle ruter - og det blir enklere å stoppe dem.

Nato trente opp ukrainske soldater før offensiven, men de hadde dårlig tid. Ukraina måtte også vente på mye av utstyret. I et hemmelig dokument som Bild har fått tilgang til, kritiserer tyske forsvaret den ukrainske hæren for å bruke de Nato-trente avdelingene feil. Tyskerne mener først og fremst at det ikke er en god nok samordning av styrkene.

Ukrainske soldater fyrer av under kampene i Zaporizjzjia-regionen.

I forbindelse med toppmøtet i Nato i Vilnius i sommer uttalte den britiske forsvarsministeren Ben Wallace at Ukraina burde være mer takknemlig for den vestlige våpenhjelp og at Kyiv ikke må se på Vesten som «et Amazon» der det bare er å bestille.

Dette viser at det - naturlig nok - er gnisninger mellom Ukraina og Nato, men at begge parter legger godviljen til. Zelenskyj er stadig like energisk og besatt på å drive russerne ut av hele Ukraina. Men får han nok støtte fra Vesten? Støtte til å vinne krigen.

Vladimir Putin fotografert under sin tale på et russisk-afrikanske toppmøtet i St. Petersburg denne uken.

Mye tyder på at Russland har gitt opp ideen om å vinne krigen i Ukraina militært. For Putin er det godt nok om krigen bare fortsetter. For Zelenskyj handler det om å gjenvinne terreng så snart som mulig.

Det betyr at han trenger hjelp fra Nato. Toppmøtet i Vilnius ble enig om sterk videre støtte til Ukraina. Krigen eskalerer nok ikke av det. Russland har mer enn nok med å forsvare fronten i Ukraina, og selv om president Vladimir Putin - og ikke minst eks-president Dmitrij Medvedev - stadig truer med å bruke atomvåpen, så står ikke det til troende.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har et godt poeng når han i Dagens Næringsliv skriver at det «å sette ukrainerne i stand til å vinne og la dem drive russerne tilbake» ikke er det samme som at krigen vil bli utkjempet til siste slutt og siste russiske soldat er jaget over grensen.

Hvorfor? Fordi det russiske folk - og Putin - etter hvert kan komme til å innse at slaget er tapt. For hver eneste likkiste som kommer tilbake til Russland, blir motstanden mot krigen større. Det er Ukrainas håp og Putins mareritt.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har denne uken vært på besøk hos den nordkoreanske lederen Kim Jong-Un. Trolig vil russerne kjøpe ammunisjon og annet militært materiell fra Nord-Korea.

Presidentens posisjon er utvilsomt svekket etter at Wagner-gruppen gjorde sitt opprør og tilsynelatende hadde full fart mot Moskva - da Jevgenij Prigozjin ble overtalt av Belarus-president Aleksandr Lukasjenko til å gi seg. Men den hendelsen viser hvor sårbart Putins styre kan være.

Det skremmende her og nå er at denne krigen ser ut til å bli langvarig. Volodymyr Zelenskyj er klar på at de skal drive russerne ut av hele Ukraina, inkludert Krim, samtidig er Putin like klar på å forsvare sine «nye territorier», som de russiskokkuperte områdene i Ukraina gjerne blir kalt.