Leder

Verden tåler knapt mer varme

I Kina ble det ny varmerekord – 52,2 grader ble målt kort fra turistattraksjonen Flaming Mountain i Turpan, Xinjiang.

Og det er bare USA og Kina som kan løse klimakrisen. Sammen. Derfor er John Kerrys besøk til Kina denne uken så viktig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kortversjonen John Kerry, USAs spesialutsending for klima, besøker Kina denne uken. Besøket er viktig fordi USA og Kina er de to største aktørene i kampen mot klimakrisen.

USA og Kina er ansvarlig for en stor del av verdens samlede klimagassutslipp. Deres investeringer og innsats i fornybar energi er derfor avgjørende for det grønne skiftet.

Selv om Kina satser stort på fornybar energi, øker deres bruk av kullkraft. Hvis Kina kuttet ut all kull, ville verden vært nærmere målet med Parisavtalen om å begrense global oppvarming til under 2 grader Celsius.

Forholdet mellom USA og Kina er iskaldt og nær handelskrig, men klimakrisen overskygger dette. Begge land er tjent med samarbeid om klimahandling, og prisen for å ignorere problemet kan bli svært høy.

Kerry's besøk er ikke ventet å føre til konkrete resultater, men det er et håp om at samtalene vil lede til et sterkere samarbeid om klimautfordringer frem mot neste klimatoppmøte i FN-regi. Vis mer

Det settes stadig nye varmerekorder. Ikke bare i Europa. Kina, India, USA, Sør-Korea – fra hele verden rapporteres det om skogbranner, flom, ras og styrtregn. Ofte mer intenst og med langt mer alvorlige konsekvenser enn tidligere.

USA og Kina står for en stor andel av de samlede utslippene. De to stormaktene står også for en stor andel av verdens investeringer i fornybar energi. USA og Kina er i særklasse de to viktigste aktørene for å få gjennomført det helt nødvendige grønne skiftet.

HETEBØLGER: I forrige uke ankom hetebølgen Italia. Her kjøler folk seg ned ute i vannet i Napoli.

De store må gjøre mest

Samtidig som Kina satser massivt på fornybar energi, øker utbyggingen og utnyttelsen av kullkraft dramatisk. Hadde Kina kuttet ut all kull, hadde verden kommet et langt skritt i retning av målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til «godt under» 2 grader Celsius, sammenlignet med førindustriell tid.

Uten Kinas og USAs innsats for å nå klimamålene, er vi i virkeligheten sjanseløse. Det betyr ikke at vår innsats er uten betydning. Alle monner drar. Vi må gjøre alt vi kan, både Norge som nasjon, og hver og en av oss.

Men de store må gjøre mest. I samarbeid med alle oss andre. Og aller mest i samarbeid med hverandre.

USAs spesialutsending for klima, John Kerry, møter Kinas toppdiplomat Wang Yi i Beijing mandag.

Kina har gjennom de siste årene utviklet seg i en stadig mer autoritær retning. Både overfor egne borgere, og overfor andre land. Forholdet mellom USA og Kina er iskaldt. Det er nær handelskrig mellom de to nasjonene.

Klimakrisen overskygger alt

Det handler om mer enn økonomi. Det er en kamp om hvem av de to som skal være den dominerende stormakten inn i fremtiden. Det demokratiske USA eller det autoritære Kina.

Klimakrisen overskygger alt dette. Gjennom sommeren har vi fått altfor mange påminnelser om hva vi står overfor. Eller midt oppe i. Det er alvor nå. For Kina. For USA. Og for resten av verden.

Kerry er USAs spesialutsending for klima. Hans besøk i Beijing denne uken kommer etter at både USAs utenriksminister Antony Blinken og finansminister Janet Yellen tidligere i sommer besøkte den kinesiske hovedstaden. Det er godt nytt at de to stormaktene snakker sammen. At de har kontakt, tross store motsetninger dem imellom.

Ingen regner med konkrete resultater av Kerrys besøk til Beijing. Men håpet ligger i at både Kina og USA innser at de må koble klimaspørsmålet fra andre saker. At de frem mot neste klimatoppmøte i FN-regi evner å samarbeide om vår tids største utfordring. Fordi begge er tjent med det. Og fordi prisen for å la være kan bli så altfor høy.