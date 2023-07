OPPFORDRER TIL ÅPENHET: – Det er kanskje vondt å åpne seg, og vanskelig å fortelle om problemene dine. Men du er ikke alene, skriver Lisa Kallevik i denne teksten.

Det er ikke et nederlag å be om hjelp

Sliter du, eller kjenner du noen som gjør det? Jeg lover deg at ting blir lettere om man klarer å åpne seg og be om hjelp. Det er ikke et nederlag å få hjelp, men en seier.

Fra 2018 til 2022 økte antallet personer diagnostisert med spiseforstyrrelser i Norge med over 30 prosent. I fjor var det 8000 som fikk diagnosen.

Anoreksi er vår mest dødelige psykiatriske lidelse. Det er på tide vi våkner og ser realiteten og alvoret i at flere får spiseforstyrrelser.

Faktum er at flere og flere får et komplisert forhold til eget selvbilde og kroppsbilde, mat og aktivitet.

Jeg blir bekymret og engstelig over den økende trenden, for problemet blir visst ikke tatt på alvor. Fokuset bør være å forebygge sykdommen, før det er for sent.

Jeg fikk selv diagnosen for fire år siden, og har fremdeles et komplisert forhold til sykdommen.

De fire årene har jeg kastet bort og gitt vekk til ingenting, og får aldri tilbake. Jeg har gått glipp av viktige hendelser, som aldri kan gjenoppleves.

Livet med en spiseforstyrrelse er ikke glamorøst. Det er livsfarlig. Livet blir snudd opp og ned.

Sykdommen skaper et skille mellom deg og resten av verden. Du kjenner ikke igjen deg selv, og vet ikke lenger hvem du er og hva du vil.

Uansett blir du aldri god nok for sykdommen, selv om du er mer enn god nok.

En dag møter kanskje du, eller noen du kjenner og er glad i, spiseforstyrrelsen. Da er det viktig med et godt støtteapparat og få hjelp. For du skal ikke klare alt alene.

Det er ikke et nederlag å få hjelp, men en seier. Det er lov å ta i mot hjelp, og det er lov å be om hjelp. Husk at alle andre rundt deg vil se deg ha det bra.

Det er kanskje vondt å åpne seg, og vanskelig å fortelle om problemene dine. Men du er ikke alene. Derimot lover jeg deg at ting blir lettere når man klarer å åpne seg, unne seg selv godt og flytte fokus, samtidig tørre å be om hjelp i fra andre.

Kampen kan komme til å ta tid, men jeg kan love deg at kampen er verdt det.

Livet ditt er nå. Det er ikke i morgen, det er ikke til neste år. Det var ikke i går, det er nå.

Du velger deg selv, og livet ditt. Gjør det for deg og din fremtid. Du er verdt det.

Info Trenger du noen å snakke med? Det finnes steder du kan ta kontakt anonymt på chat dersom du synes det er vanskelig å skulle snakke om noen. Bruk disse. Prøv å snakke med noen. Del det. Be om hjelp. Det er viktig, og du er viktig. Det er noen der som ønsker å hjelpe deg, og som kan gi deg råd i den situasjonen du er i. Telefonnummer: Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Spiseforstyrrelsesforeningen: 22 94 00 10 Rådgivning for spiseforstyrrelse: 948 17 818 Kirkens SOS: 22 40 00 40​ Chat: https://www.soschat.no/ Vis mer