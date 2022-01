HAVVIND: – Mens regjeringen krangler over hvordan et ord i regjeringsplattformen skal tolkes, kan Norge gå glipp av en historisk industrimulighet, penger i statskassen og tusenvis av nye jobber, skriver Høyre-representanten.

Debatt

Ingen tid til havvind-konflikt

Skal vi nå klimamålene og holde strømprisene nede, må vi produsere mer fornybar energi. Vi har ikke tid til at en regjeringskonflikt setter norsk havvindsatsing i spill.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Det er bred enighet om at norsk havvindutbygging kun vil være lønnsomt de neste årene om de bygges ut med såkalte hybridkabler – kabler som kan levere kraft fra havvindanlegg til både det norske og europeiske strømmarkedet. Men der stopper også enigheten.

I regjeringsplattformen står det at regjeringen ikke «skal godkjenne nye mellomlandsforbindelser.» Senterpartiets Marit Arnstad hevder at dette utelukker at regjeringen kan bygge ut havvind med hybridkabler. Senterpartiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold går til og med så lang som å «love» velgerne at det ikke blir hybridkabler med Sp i regjering.

Stikk motsatte signaler får man fra Ap. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mener at Hurdalsplattformen ikke omhandler hybridkabler. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier rett ut at hybridkabler ikke bare er nødvendig for at havvind skal bli lønnsomt, men at det også ville vært en tragedie for norsk næringsliv hvis vi ikke får deltatt i havvind-kappløpet.

Det siste har han helt rett i. For mens regjeringen krangler over hvordan et ord i regjeringsplattformen skal tolkes, kan Norge gå glipp av en historisk industrimulighet, penger i statskassen og tusenvis av nye jobber.

Hvis Norge skal nå klimamålene våre samtidig som vi er selvforsynte med kraft og holder strømprisene nede, må vi bygge ut mer fornybar energi. Havvind vil være avgjørende.

Equinor tror at vi kan bygge ut hele 40–50 TWH årlig innen 2035. Et område på 70 x 70 km i Nordsjøen kan gi kraft fra havvind tilsvarende hele Norges vannkraftproduksjon.

Det kan gi mer fornybar kraft til ny industri og arbeidsplasser. Samtidig kan man skape et norsk hjemmemarked med underleverandører, service- og vedlikehold og eksport av havvindteknologi. Norske leverandørbedrifter med kompetanse fra olje- og gassnæringen og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes i et voksende globalt havvindmarkedet, særlig innen flytende havvind-teknologi.

Vi kan rett og slett skape en norsk havvindindustri med milliardomsetning. Men tid er en avgjørende faktor.

Det er lett å bli blendet av dagens ekstraordinære strømsituasjon med kraftunderskudd i Europa, men sannheten er at kappløpet om å bygge ut ny fornybar energi har begynt. Våre naboland Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige har planer for å bygge omfattende havvindparker og energiparker. Bare denne uken tok skotske myndigheter et stort skritt og tildelte 17 havvindlisenser.

De neste fire årene vil det komme dobbelt så mye havvind på nett enn i dag. Ifølge en analyse fra Det internasjonale energibyrået (IEA) kan havvind innen 2040 være EUs største kilde til elektrisk kraft og dekke 20 % av forbruket.

Flere av havvindprosjektene planlegges med hybridkabler til flere land. Danmark planlegger for eksempel for egne kunstige energiøyer som kan være knutepunkt for havindmølleparker, og forsyne danske og utenlandske nett. Europa er rett og slett i ferd med å bygge ut et nytt kraftsystem med fornybar energi.

Dersom Norge skal stå utenfor og avvise enhver form for hybridløsning, så bør vi grue oss til å få regningen i posten.

Med en hybridløsning kan mest sannsynlig havvindproduksjon på Sørlige Nordsjø II bygges ut med bunnfast teknologi på kommersielle vilkår. Uten hybridkabler må norske skattebetalere bruke milliarder av kroner for å subsidiere havvind de neste årene. Det er vanskelig å forsvare at skattebetalerne skal betale for å gjøre et lønnsomt prosjekt, ulønnsomt. Særlig når det er nok av andre grønne teknologiprosjekter som står i kø for offentlig støtte.

Et norsk hybridnett må selvsagt utredes og utformes nøye. Havvindsatsingen skal realiseres uten at norske strømkunder på land blir sittende med regningen. Det er mulig å designe og dimensjonere hybridkablene på en slik måte at de enorme vindressursene som finnes i Nordsjøen gagner norske kunder, ikke bare energiselskapene.

I årene fremover er vi helt avhengig av mer norsk fornybar kraft. Det er rett og slett ikke mulig for politikere å påstå at man vil sikre lave strømpriser og kutte klimautslipp uten å samtidig ha en plan for mer kraftutbygging.

Vi har ikke tid til at en symbolsk strid i regjeringen skal stikke kjepper i hjulene for et nytt industrieventyr. Det hadde vært en tragedie.