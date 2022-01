FORSKNING FOR HVEM? – For meg som lærer er det viktigst at elevenes kunnskaper blir bedre. Men hvem er det som måler det – utover meg selv i forbindelse med prøver og innleveringer? Og hvem er det pedagoger forsker for om ikke for oss i skolen, spør Sanna Sarromaa.

Debatt

Hva skal vi egentlig med pedagogisk forskning?

Tenk om pedagogene for én gangs skyld kunne forske på noe nyttig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANNA SARROMAA, lektor, finne, feminist og forfatter

Helt på tampen av juleferien klikket det inn en undersøkelse vi lærere skulle svare på. Den handlet om i hvilken grad vi leste forskning og nyttiggjorde oss den i vårt arbeid.

Undersøkelsen var sendt ut av en forskningsgruppe ved OsloMet, den var finansiert av Forskningsrådet og skulle kjøres i Finland også. So far, so good. Jeg likte tanken. Jeg er lektor og utdanningen min har vitenskap som basis. Ideelt sett skal min undervisning være forskningsbasert, selv om de færreste har tid til å oppdatere seg så veldig mye i den hektiske skolehverdagen.

Etter å ha svart på noen bakgrunnsvariabler om utdannelse og hvor mange studiepoeng jeg hadde i fagene mine – hvorav språkfagene var skrevet som «Engelsk», «Norsk» og «fransk» (som om man ikke trengte rettskrivning på OsloMet), kom selve forskningsspørsmålene. Om jeg hadde problemer i klassen, gikk jeg da til Anne eller Elisabeth? Anne hadde en fersk mastergrad, egen læringsmiljøblogg og hun drev attpåtil med forskningssamarbeid med den lokale høyskolen. Elisabeth derimot hadde jobbet 20 år som lærer. En klassiker! Stolte jeg på formell kompetanse eller på realkompetanse?

Det er jo her den særnorske dikotomien ofte ligger: Lektorer blir sett på som noen slags fagidioter som ikke evner å se eleven, mens de med lavest formell kompetanse er noen slags relasjonsguruer bare i kraft av å ikke kunne fag.

Eksempelet med Anne og Elisabeth illustrerer hvorfor jeg sjelden leser pedagogisk forskning – noe undersøkelsen nettopp skulle finne ut av. En stor del av problematikken med denne forskningen ligger, i hvert fall for meg som lærer, at den altfor ofte heller handler om læreres eller elevers opplevelser og erfaringer enn om deres kunnskapsmessige resultater. Nesten uten unntak er forskningen kvalitativt – noen få har intervjuet noen få – og har dermed lite slagkraft eller overføringsverdi. Det blir puslete, rett og slett.

Samme dag som jeg svarte på undersøkelsen, publiserte nettavisen for forskning, forskning.no, en typisk pedagogsak. Den handlet om hvordan lærere støttet introverte elever. Doktorgraden som var omtalt, var naturligvis kvalitativ: 19 lærere var intervjuet. Det var ikke noe nytt eller spennende med resultatene, snarere tvert imot. «Ingen barn som viser innadvendt atferd er like.» Vel, det er ingen andre barn heller. «For flere av lærerne i studien var det å snakke med andre lærere om sine observasjonen inngangsporten til å hjelpe eleven.» Jepp, det er det man pleier å gjøre i et profesjonelt fellesskap. Og så til slutt en skikkelig bombe: «Tidlig innsats er viktig!»

Jeg kjenner en som jobber på forskning.no. Hun sa at pedagogsakene kan være rimelig håpløse å redigere og deske slik at de blir lest. De er ofte uforståelige. Prøv selv: «Dette synet på utvikling står i sterk kontrast til opplæringssynet i tidlig og intensiv opplæring, der lærerens rolle for barnets læring av på forhånd definerte opplæringsmål er sentralt.» Det er jo verre enn hva både fylkeskommunen og NAV hadde fått til. Men det er pedagogisk forskning, altså.

Institutter for pedagogikk og spesialpedagogikk er kanskje akademias største tomprat-fabrikker. Det plumpes ut forskning som aldri blir lest eller brukt utenfor instituttets fire vegger. Og så skal disse på OsloMet nå finne ut hvordan skoler kan ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

Det var ett interessant spørsmål i undersøkelsen som handlet om min profesjonelle identitet som lærer og hva den var knyttet til. Jeg krysset av for at min læreridentitet først og fremst var knyttet til elevenes faglige utvikling, ikke til «sosiale forhold blant elevene» eller «elevenes engasjement og kreativitet». Og det er der, og nettopp der, vi hadde trengt pedagogisk forskning.

Hvem er det som forsker på elevenes faglige utvikling i dette landet? Ingen? Kan det skyldes at det ikke akkurat er de skarpeste knivene fra skuffen som studerer pedagogikk og blir forskere i faget? Faget pedagogikk har dessuten et rykte på seg at alle består. Man behøver ikke å lese pensum engang – det holder at man skriver refleksjonsnotater om seg og sitt. «Har jeg nok ord nå?» spør en student i pedagogikk. Er det nok ord, er det garantert bestått.

Forskerne i pedagogikk har historisk sett vært mest opptatt av elevers og læreres følelser og opplevelser – som med innadvendte elever – uten å se på om lærere lærer bort det de skal og om elevene lærer det de skal. Det er her kjernen i forskningen burde ligge, ikke i det pedagogiske føleriet, begrepsfokuset og egenterapien. Jeg kjenner til et par pedagoger som reiser verden rundt på konferanser, og de legger alltid frem det samme paperet, som det kalles, om det spesielle i spesialpedagogikk. Sikkert hyggelig for dem, men totalt irrelevant for oss som jobber i klasserommet.

Det er også litt typisk å se på sammenhengen mellom elevenes sosiale bakgrunn og karakterer – og konstatere, enda en gang, at skolen ikke utjevner, men reproduserer ulikhet. Men hvor er studier av lærere og skoler som faktisk får til å knekke dette utdanningssosiologiske paradokset? Hva skal til for å få til mulighetenes likhet? Det skulle jeg gjerne visst som lærer.

PISA, PIRLS, TIMSS og nasjonale prøver har ettertrykkelig dokumentert at kunnskapsnivået i norsk skole ikke er der det skal være. Likevel er det mange som ikke ønsker testene og forskningsresultatene, som for eksempel Senterpartiet.

Sp vil jo fjerne hele PISA i Norge slik at vi for all del ikke får vite hvordan landet ligger i sammenligning med andre land. Det er best at vi bare driver på med vårt og at ingen får vite hvor stusslig det er. Også nasjonale prøver skulle Senterpartiet fjerne. Kunnskap om hvordan elever gjør det faglig sett står ikke høyt i kurs blant bøndene. Det viktigste er at kunnskapsløsheten ikke blir målt og oppdaget.

Jeg liker å drive med tradisjonell, faktabasert undervisning og hvis jeg kan unngå gruppe- og prosjektarbeid, gjør jeg helst det (Det er mer enn nok av andre som driver med slikt i grunnskolen). For meg er det viktigst at elevenes kunnskaper blir bedre. Men hvem er det som måler det – utover meg selv i forbindelse med prøver og innleveringer? Og hvem er det pedagoger forsker for om ikke for oss i skolen?

Hvis målet er at skoler skal ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte, så må forskningen være hensiktsmessig, ikke sant?