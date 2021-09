Kommentar

Sylvi i strupen på oljelobbyen

Av Astrid Meland

ET FOSSILT ALTERNATIV: I årets valg er klima utpekt som den viktigste saken. Frp er det eneste partiet som profilerer seg på full støtte til oljenæringen.

Norges mektigste oljefolk er ikke fossile nok for Sylvi Listhaug.

«Drill, baby drill» og «hver dråpe skal opp» er budskapet til Sylvi Listhaug og Frp i valgkampen.

Mens nesten alle andre partier snakker om klima, fremstår Frp som det eneste rene oljepartiet. Og det ser ut til å virke.

De gikk mest frem i skolevalget, og er også på vei opp på snittet av de nasjonale målingene.

Så ivrig etter å være fossil er partileder Sylvi Listhaug, at hun og oljelobbyen er havnet på kollisjonskurs.

EKS-HØYRE: Lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass ledes av Anniken Hauglie, som tidligere var arbeidsminister i Erna Solbergs regjering.

For nå anklager hun til og med oljenæringen for å styres av klimalobbyen. Til NRK fredag sa Listhaug at hun ikke er overrasket over at hun og næringen er uenige.

– Oljenæringen har ikke vært flink til å stå opp for seg selv. Slik har det vært i mange år. De lar seg drive av gårde av klimalobbyen, av venstresiden, i altfor stor grad, sa Listhaug.

Hun la til at mange eks-politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet jobber som oljelobbyister, og at de derfor bare dilter etter sine gamle partier.

Dette nye, uventede uvennskapet har oppstått etter at regjeringen i forrige uke innkalte til hemmelighetsfulle møter flere steder i byen.

De som ble bedt inn – lobbyister, næring, mediene – fikk ikke på forhånd det minste hint om hva dette handlet om.

Men de måtte møte presis 17.30. Og legge mobiler og vesker igjen utenfor.

Det viste seg at regjeringen ville legge om skattesystemet i oljen. Hemmelighetskremmeriet ble forklart med at dette var børssensitivt.

Klokken 18.00 ble forslaget presentert offentlig. 47 minutter etter hadde NTB en sak om at Listhaug hadde konkludert.

Hun var sjokkert, mente Høyre ville sende verdiene til oljesjeiker i Midtøsten. Og truet rett og slett med å felle regjeringen.

Listhaug hadde selvsagt like lite greie på hva dette egentlig gikk ut på, som de fleste andre.

Hun pumpet likevel på.

Og siden Frp og klimapartiene er «frenemies», hjalp de hverandre.

Klimafolket kastet seg på. MDG var ute samme kveld og hevdet at forslaget viste hvor desperate regjeringen var blitt etter å levere noe på klima.

Venstre skrøt av at de hadde fjernet den gullkantede ordningen hvor staten dekker alle utgiftene til å lete etter olje selv for selskaper som har underskudd.

Så gikk det noen dager. Og det viste seg at Norsk Olje og Gass, NHO og oljevennlige økonomer mente skatteforslaget var godt.

Miljølobbyen måtte snu. Naturvernforbundet vedgikk at dette ikke var noe bra forslag likevel. De hadde funnet ut at Venstre ikke hadde fjernet den gullkantede ordningen helt, likevel.

Men Listhaug kunne ikke bare snu. Hun er på en opptur. Og selv om det så merkelig ut at oljelobbyen var uenig med henne, måtte hun stå løpet ut.

Løsningen ble å angripe oljelobbyen for å være infisert av de venstreradikale sosialistene som hun elsker å snakke om.

I tillegg grep hun til et halmstrå, og håpet at Equinor kanskje var enig med henne. Men Equinor er selvsagt ikke det. De sitter i styret i Norsk Olje og Gass.

Sylvi Listhaug fridde til sine velgere frakoblet fra hva skatteforslaget egentlig gikk ut på. Og den Høyre-styrte regjeringen ga henne muligheten.

På de merkelige møtene i Oslo den dagen, var det ikke lett å få ut av finansminister Jan Tore Sanner hva han egentlig mente. Men rett ved siden av ham satt Venstres Sveinung Rotevatn og gliste, klar til å innkassere en sier.

Venstre hadde pressemelding klar om sitt store klimagjennomslag.

Vi har vært gjennom noe lignende før. Det ble rabalder også da Jens Stoltenberg plutselig la om oljeskatten i 2013.

Men det var ingen som snakket om det som en klimaseier den gangen.

Det ville være å skape et inntrykk av at SV hadde styringen over petroleumspolitikken.

Det ville jo ikke Ap.

Så får vi se hva Ap gjør fremover. I årets valg er klima blitt den viktigste saken.

Det kan likevel virke som en god del av velgerne ikke er klare for Rotevatn, Berg eller Lysbakken som plattformsjefer.