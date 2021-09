Kommentar

Statsminister? Nei takk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

I denne valgkampen lønner det seg visst ikke å være statsministerkandidat. Høyre og Ap har flatt batteri og sliter med å engasjere velgerne. For Sp er «statsminister Vedum» blitt en slags syndebukk.

Dette er ikke en valgkamp som går de store styringspartienes vei. På den siste målingen Repsons Analyse har utført for VG, får Arbeiderpartiet og Høyre fattige 43,3 prosent av velgerne.

Til sammenligning stemte 52,4 på de to partiene i 2017, mens de hadde 57,6 prosent av velgerne i ryggen i 2013.

Et resultat på 23,2 prosent er til og med under Aps katastrofevalg i 2001. For Høyre er ikke 20,1 et historisk dårlig resultat, men langt unna det partiet trenger for å ha håp om gjenvalg. Den store Erna-effekten som partiet hadde satset alt på, lar i beste fall vente på seg.

Bildet blir ikke bedre av at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums fall startet da han ble lansert som statsministerkandidat før sommeren. Selv om det er umulig å vite hvordan det hadde gått dersom Vedum ikke ble lansert, tyder mye på at det var en tabbe. Eller «ikke et sjakktrekk», som Sp-veteran Eivind Reiten formulerte det.

Vedum fikk naturlig nok et langt mer kritisk søkelys på seg, og han mistet muligheten til å være den friske utfordreren. Istedenfor å snakke om distrikt og sentralisering på inn og utpust, må han ha svar på alt fra Afghanistan til oljestans.

Nå ser Sp ut til å ha bremset fallet og stabilisert seg rundt 12 prosent. Et historisk svært godt resultat, bevares, men alt er relativt. Har man først fått smaken på å være Norges største parti blir det meste en skuffelse.

For Arbeiderpartiet må dagens målinger ha en kraftig bismak. Statsministerjobben er så nær at Støre nesten kan strekke ut hånden etter den, men det kan han takke alle andre for. Men når Ap omsider har lyktes med å tette lekkasjen mot Sp ved å skjerpe sin distriktsprofil, har problemene dukket opp et annet sted.

Nå lekker de velgere i store strømmer til SV. Særlig i de store byene forsyner også Rødt og MDG seg grovt at gamle Ap-velgere. Ap sliter med å hverken fremstå som rødt nok eller grønt nok. Lojaliteten er skuffende lav.

I dag er de rødgrønne avhengig av støtte fra Rødt eller MDG for å få flertall. Men også de to partiene lever farlig. Etter å ha sett rekordhøye tall på målingene de siste ukene, er både Rødt og MDG nede på 4-tallet på dagens måling.

Det er et skummelt sted å være for partier med mange unge og flyktige velgere. Begge partiene har en tendens til å gjøre det dårligere på valgdagen.

Nå ser det ut til at storesøster SV er den store vinneren. Ingen partier har steget mer i valgkampen, og de nyter godt av å ha eierskap til to av valgets viktigste saker, klima og ulikhet. Av bakgrunnstallene ser vi at SV spiser MDG-velgere som drops. Det kan i verste fall sende MDG under sperregrensen – igjen.

Solberg, Støre og Vedum møttes på VGs «statsministertriell» i august.

Venstre er den store overraskelsen på borgerlig side. Av alle sperregrensepartiene er det overraskende nok Venstre som ligger best an i øyeblikket. Klimasaken gir partiet et løft, og de er svært gode på å drive målrettet valgkamp.

Det er nesten ikke mulig å bevege seg i bykjernen uten å se den ferske partileder Guri Melbys blide ansikt på busser, trikker og holdeplasser.

Indremedisinsk er det bedre stemning i Venstre enn på lang tid, og alle forteller at det er lettere å drive valgkamp når de har fått «Frp-spøkelset» på avstand. Det er nok en følelse Frp i aller høyeste grad gjengjelder.

Frp gjør det bedre enn på lang tid. Selv om partiet får null drahjelp av innvandringspolitikken, klarer Sylvi Listhaug å få mye ut av å være en tydelig og frisk motstemme i klimasaken. Også den overraskende endringen i oljeskatten kan gi Frp et løft.

Men partiet sliter tungt i store byer som Oslo, og er nær halvert på målingene i mange fylker. Partiet mister også velgere til Demokratene, selv om det er vanskelig å måle hvor stor lekkasjen er.

Det viser hvordan situasjonen er snudd fullstendig på hodet på borgerlig side. For et halvt år siden trodde alle at Høyre ville gjøre et kjempevalg, men fikk lite og ingen drahjelp av sine samarbeidspartier.

Nå er det paradoksalt nok Høyre selv som har størst problemer. Lojaliteten er forbausende lav og de sliter med å engasjere velgerne. Nå lekker de velgere til alle partier, og aller mest til Venstre. Som alle trodde Høyre nok en gang måtte «hjelpe» over sperregrensen.

Selv om Erna Solberg hevder at hun fortsatt kan vinne valget, virker det ikke som apparatet hennes virkelig tror på det.

Det er en skummel følelse. En uke før valget er det fortsatt så stor usikkerhet og så mange x-faktorer at psykologien er avgjørende for å holde helt i mål.

