IDENTITET? – Det er lite som tyder på at norske muslimer er blitt ideologisk venstrevridde, skriver kronikkforfatterne.

Norske muslimer må stemme mer rasjonelt

Vi oppfordrer norske muslimer til å basere stememegivningen sin på et rasjonelt valg – og ikke basert på partiidentifikasjon.

MOHAMMAD USMAN RANA,

PAVAN MAIRA AWAIS,

FAROOQ ANSARI, Wasila – tankesmien for norsk islam

For mange norske muslimer er det vanskelig å orientere seg i det partipolitiske landskapet. I utgangspunktet kan det tenkes at det er naturlig og logisk for mange muslimer å stemme på høyresiden som tradisjonelt har hatt større aksept for religiøsitet og verdikonservatisme, og ikke venstresiden som hviler på et til dels ateistisk, om ikke tidvis antireligiøst, grunnfjell. Likevel stemmer den overveldende majoriteten av norske muslimer til venstre for det politiske sentrum.

I en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2019 kom det frem at hele 85 prosent av norske muslimer stemte på venstresidens partier under stortingsvalget i 2017 Arbeiderpartiet (Ap) er det desidert mest populære partiet blant muslimer, som fikk 68 prosent av norske muslimers stemmer. Tallene var ganske like under lokalvalget i 2015.

Betyr dette at norske er muslimer blitt sekularisert, og lite opptatt av sin tro ettersom så mange av dem stemmer på politiske partier på venstresiden som forfekter standpunkter om religion, familie, etikk og bioteknologi som neppe harmonerer med tradisjonell islamsk tro?

Ifølge SSBs rapport er det lite som tyder på dette, for muslimers oppslutning rundt venstresiden er uavhengig av hvor aktivt de utøver troen. Rapporten viser også at de religiøst aktive, om de nå tilhører islam, kristendommen eller andre religioner, er mer sosialt konservative i spørsmål om familie og etikk.

Med andre ord er det lite som tyder på at norske muslimer er blitt ideologisk venstrevridde.

Det er naturligvis diskutabelt hvor rettferdiggjort det er å se på norske muslimer som én gruppe i relasjon til norsk partipolitikk. Hvor definerende religionen for den enkelte norske muslim er, vil variere. Noen som identifiserer seg som muslimer er aktivt religiøse, noen konservative, andre er liberale og noen tror kanskje ikke engang på Gud.

SSB slår imidlertid fast at medlemmer i islamske trossamfunn sammen med medlemmer i norske frikirker er de som deltar hyppigst i religiøse aktiviteter. Dersom man ser på sistnevnte som en parameter på religiøsitet (selv om det ikke er sikkert at det er en god parameter)– kan det i alle fall generaliseres og hevdes at norske muslimer er en ganske så religiøs minoritet.

Dette gjelder også blant andre europeiske muslimer. Tall fra 2009 (Gallup Coexist Index) viser at franske og britiske muslimer i langt større grad enn deres ikke-muslimske landsmenn har en sterk religiøs identitet. Om amerikanske muslimer stadfestes det samme i Pews undersøkelser fra 2017.

Derfor er det i valgsammenheng et poeng å snakke om norske muslimer – som er en stor minoritet med 250.000 mennesker – som en spesifikk velgergruppe der den religiøse identiteten i seg selv kan bety noe.

Hva er så årsaken til at norske muslimer tradisjonelt stemmer på venstresiden? På den ene siden kan det pekes på at norske muslimer velger den røde siden av rasjonelle årsaker, at de røde partiene har standpunkter som stemmer overens med norske muslimers syn. Innen utenrikspolitikken har venstresiden mange fortrinn, eksempelvis er de tydelig Palestina-vennlige og er kritiske til vestlige intervensjoner i den muslimske verden.

I tillegg er venstresidens partier, særlig Rødt og SV, innvandringsliberale – noe mange muslimer kan verdsette, ettersom mange av dem selv har innvandrerbakgrunn. At noen av partiene i sentrum og partiet Høyre samarbeider med Frp bidrar også til venstresiden blir foretrukket. Men intet av dette forklarer hvorfor Ap er aller størst blant muslimer, ettersom Ap ligger nærmest høyresiden i disse spørsmålene.

Forskere, blant annet i SSB, peker derfor på en annen forklaringsmodell. At mennesker, også muslimer, over tid og noen generasjoner har utviklet en partiidentifikasjon. Denne identifiseringen med et parti kan gå i arv, og er ikke betinget rasjonelt. Venstresiden, og spesielt Arbeiderpartiet, tiltrakk seg nok mange tidlige muslimske innvandrere på 1970- og 80-tallet, som ble en del av den norske arbeiderklassen.

SSB peker også på at venstresiden tradisjonelt blir sett på som «minoritetenes forsvarere». Dette har formet en slags partitilhørighet på den norske venstresiden.

Vi i Wasila mener at norske muslimer bør ha en mer rasjonell tilnærming til norsk politikk – at de setter seg inn i de ulike partienes standpunkter, og har en helhetlig tilnærming til de politiske partiene. Innvandringspolitikk, kamp mot diskriminering og utenrikspolitikk er og bør være viktige temaer for muslimer. Rettigheter for alle og ivaretagelse av ressurssvake mennesker og flyktninger og standpunkter mot brudd på folkeretten er viktige islamske verdier. Omsorg for de fattige og behandle sine medmennesker som man selv ønsker å bli behandlet er også grunnverdier. Stemmen bør imidlertid også baseres på en bredere analyse av også familiepolitkk, skolepolitikk, økonomi og miljøpolitikk.

Norske muslimer kan tidvis være ensidig opptatt av utenrikspolitikk. Men som nordmenn må vi kjenne vår begrensning i at utenrikspolitiske standpunkter som kommer fra Norge uansett sjelden vil medføre store endringer internasjonalt. En Ap-ledet regjering vil heller ikke i nevneverdig grad endre norsk Midtøsten-politikk fra i dag, eller nødvendigvis endre asylpolitikken. Det å være norsk muslim handler heller ikke om å være ensidig fokusert på egen minoritet, men hele samfunnets beste og utvikling, fordi uansett hvordan og hvorfor vi kom hit, er dette nå samfunnet vi lever og har vår fremtid i.

Islam er en bred religion som også vektlegger ivaretagelse av miljøet fordi mennesket er forvaltere av Guds jord. Hvilke partier er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Muslimer er også opptatt av dannelse og utdannelse, hvordan stiller norske muslimer seg til partier som vil fjerne karakter i orden og oppførsel og vil ha leksefrie skoler?

Hva med at flere partier, utenom KrF og Frp, har programfestet innførsel av ulike grader av radikal kjønnsideologi ned til barnehagenivå? Familien er samfunnets grunnsten i mange muslimers øyne, finnes det partier som prioriterer familietid og fleksibilitet fremfor «arbeidslinjen»? Hvilket parti har størst solidaritet med verdens vanskeligstilte og er villig til å ta imot undertrykte fra andre deler av verden for å hjelpe dem? Hvilke partier ønsker et solidarisk samfunn i Norge som ikke består av store ulikheter mellom fattig og rik?

Hvilket parti legger det beste grunnlaget for ivaretagelse av muslimske eldre med sin egen kultur og tradisjoner? Er det virkelig trygt for landet vårt at Norge melder seg ut av NATO? Hvilke partier ønsker et livssynsåpent samfunn, der religiøse også får en naturlig plass i den norske sekularismen?

Alle disse spørsmålene er viktige for norske muslimer å ha tenkt gjennom før man avgir stemmen sin.

Wasila har tematisk studert disse og andre spørsmål i de ulike partienes partiprogrammer og oppfordrer norske muslimer til å basere stemmegivningen sin på et rasjonelt valg og ikke basert på partiidentifikasjon.