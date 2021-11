Kommentar

Presses fra alle kanter

Av Astrid Meland

SKAL LEGGE FREM NY STRATEGI: Jonas Gahr Støre kommer til Stortinget tirsdag for å snakke om strategien fremover. Han og helseminister Ingvild Kjerkol må håndtere mer smitte enn noen gang tidligere.

En ny virusvariant er på vei. Smitten når nye høyder. Og opposisjonen krever tiltak.

Publisert: Nå nettopp

Det dirrer rundt regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkol. For smitten går opp. Og ved norske grenser truer en ny virusvariant.

Helsedirektoratet skriver at eksperter er «svært bekymret» og det første Kjerkol gjorde mandag var å stramme til overfor omikron-smittede.

Altså foreløpig ingen i Norge.

Derfor kommer det flere tiltak, som Støre varslet mandag kveld.

Hvor er Bent Høie? Pokker. Han er jo gått av. Nå er det Kjerkol som styrer, og det gjør hun kanskje ikke helt like trygt som forgjengeren. Ikke ennå.

Forståelig nok. Høie holdt på med pandemi i halvannet år.

Men det gjorde vel egentlig Kjerkol og, som helsepolitisk talskvinne for Ap?

Det er ikke så rart Høyre i opposisjon fristes til å angripe regjeringen og lage politikk av pandemien. Vi kan ha bruk for å diskutere strategien nå. Regjeringen hadde problemer lenge før omikron.

FERSK I JOBBEN: Ingvild Kjerkol har flere år bak seg som helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet hvor hun stadig kritiserte den borgerlige regjeringen for slappe tiltak.

Men samtidig som opposisjonen er høyrøstet, er den pinlig uklar på hva den vil. Erna Solberg og andre i Høyre sier de krever retning og kritiserer regjeringen for ikke å høre på de faglige rådene.

Men hva slags tiltak de selv vil ha, er vanskeligere å si. De klager uten å presentere konkrete forslag til de nasjonale tiltakene de krever.

Slik er opposisjonen med på å hausse opp en allerede ganske panikkartet stemning.

Det som skjer nå er at helseministeren presses til å måtte legge frem nye tiltak for å vise handlekraft.

Og plutselig går vi rundt med munnbind og avlyser julebord i deler av Norge der det ikke er noe smitte.

Og siden Høyre og Arbeiderpartiet konkurrerer, ender det med at Raymond Johansen i Oslo – som kanskje var den som burde innført for eksempel påbud om munnbind – virker like tverr på å ikke innføre nye tiltak.

KRITISK TIL HØYRE: Oslos byrådsleder Raymond Johansen fyrer i VG løs mot «ekstremt uansvarlige» uttalelser fra Høyre. – Jeg kan ikke stenge ned en by med 700.000 innbyggere bare for sikkerhets skyld, sier Ap-politikeren.

Nå som så mange er vaksinert er ikke corona så farlig lenger. Men samtidig er sykehusene presset og viruset truer eldre og sårbare.

Det er vanskelig å kommunisere «nå er det alvor, smitten må ned, vi utvider karanteneplikten med en dag.»

For det er ikke snakk om å stenge ned landet igjen – i alle fall ikke før vi vet mer om omikron.

KREVDE TILTAK: Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Akershus universitetssykehus denne uken.

Kanskje vi skulle overlate alt til de faglige myndighetene?

Nja. Det virker ikke helt zen der heller. Da Kjerhol frarådet håndhilsing nylig, syntes Espen Nakstad tydeligvis det var såpass dumt at han ikke klarte å holde munn. Han gikk ut i en sak i VG om hvor liten effekt håndvask har.

Under lå nok en frustrasjon over at Kjerkol ikke tok pandemien alvorlig nok, samt at det er FHIs – feilaktige – råd som lyttes til.

I FHI på sin side sliter de med å bli enig med seg selv. De krangler internt om tredje dose. Samtidig som utrullingen som er i gang minner om «Tredje dose minutt for minutt».

Omikron kan snu opp ned på dette. Inntil videre, og selv om smitten setter nye rekorder, trenger ikke Kjerkol la seg presse til å innføre strenge, nasjonale tiltak.

Hun kan heller innføre smarte tiltak. For eksempel skaffe kommunene nok hurtigtester.

Bent Høie husker vi måtte ringe et par kompiser i Kina i mars 2020 for å skaffe munnbind.

Har Kjerkol noen i Stjørdal? Her er det mye å strekke seg etter.

Det går også an å gjøre noe med reglene på grensen. For her hadde hun maks uflaks. Regjeringen rakk å åpne opp for reiser blant annet fra Sør-Afrika i et halvt døgn. Det gjorde de eksakt samme dag som omikron kom til Europa. De måtte stramme til igjen mens resten av Norge ventet på Beat for Beat.

Men er denne strengheten smart? Vi har langt flere reisende fra Europa, der viruset verserer. Og vaksinerte reisende derfra slipper å teste seg.

Om målet vårt er å utsette spredning, burde kanskje flere testes? I tilfelle med PCR-test som kan påvise den nye varianten.

Tirsdag kommer Jonas Gahr Støre til Stortinget for å informere om en ny nasjonal strategi.

Dagens strategi heter «En normal hverdag med økt beredskap». Den var det Solberg-regjeringen som innførte.

Så gikk de av.

Alt da visste mange at Støre-regjeringen ville måtte komme til å gjøre upopulære innstramminger igjen.

FHI-uttalelsen #det var den pandemien viste seg i ettertid å være den kanskje største bommerten fra eksperthold i Norge.

ER BLITT STATSFORVALTER I ROGALAND: Tidligere helseminister Bent Høie.

Vi trodde for mye på vaksinenes smittebegrensende effekt.

Og nå er det en fersk Kjerkol som må ordne opp, akkompagnert av Høyre som er superspredere av dårlig stemning.

For i opposisjonen tøffer de seg og viser til all kritikken som er kommet mot regjeringen fra både ordførere, fylkesleger og statsforvaltere.

Statsforvaltere? Kanskje Kjerkol kunne ringt for eksempel statsforvalteren i Rogaland og bedt om noen råd?

Han har ennå ikke markert seg med krav om strengere tiltak.

Det er Bent Høie.