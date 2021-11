Leder

Tvang er helt feil

I PROTEST: Titusenvis marsjerte gjennom Wiens gater i protest mot mandagens nedstengning. «Kontroll grensen, ikke ditt folk», står det på en av hovedparolene.

Det er tvangs-vaksinasjonsstemning i Europa. Og tilliten til myndighetene har gått ned i pandemien.

Demonstranter kastet røykbomber og flasker på politiet i Wien. I Zagreb ble en journalist angrepet av demonstranter. Og i Rotterdam ble flere demonstranter skutt.

Et flertall har valgt å vaksinere seg også i våre naboland. Så det er neppe folk flest som protesterer nå.

Men det er vanskelig for mange når Europa på nytt strammer til. Vi er alle oppgitt og lei av pandemien vi håpet skulle være under kontroll.

Det mange tusen har demonstrert mot i helgen er innføringen av coronapass. I Østerrike protesteres det mot at myndighetene vil innføre vaksinasjonsplikt. Også andre lands politikere er inne på den tanken.

Tvang er etter vår mening helt feil. Selv om det er viktig å få flest mulig til å vaksinere seg.

Hadde tilliten til myndighetene vært høyere, hadde dette vært lettere. Men press og tvang har en kostnad.

Det store danske coronaprosjektet Hope har dokumentert at tilliten til det politiske systemet har dalt under pandemien.

Forsøk på å presse grupper som utgangspunktet har lav tillit, forsterker mistilliten hos dem som sier nei til å vaksinere seg. Dette kan i verste fall føre til sinne mot systemet og radikalisering. Det er avdekket mulige terrorplaner knyttet til pandemien.

På lengre sikt fører nedgangen i tillit til at myndighetene får større problemer enn bare det å få folk til å ta vaksine.

I Norge er vi i en bedre situasjon enn i mange andre land. Her har vi høy tillit til myndighetene og nesten 90 prosent av den voksne befolkningen har valgt å vaksinere seg.

Vi slipper åpenbart å tvinge noen.

Men også her er en mer eller mindre uttalt motivasjon bak coronapass å få flere til å vaksinere seg.

For coronapass har liten effekt på smitten, mener FHI.

Coronapasset kan – avhengig av utforming – være en idé om det brukes til å holde arrangementer åpne som ellers ville vært stengt.

Men vi er skeptisk om dette brukes til å stenge ned mer enn ellers og om det som ligger under er å presse folk til å vaksinere seg.

Per nå er det ikke mange coronatiltak rundt om i Norge som taler for bruk av coronapass. De fleste tilbud er åpne. Men det kan selvsagt endre seg.

Et annet problem med passene er at de skaper et skille mellom «oss og dem», der moralsk fordømming fra vaksinerte medborgere forsterker følelsen av mistanke og utenforskap.

Det blir også vanskeligere å nå ut med budskapet om at også vaksinerte bør bruke munnbind og ta hensyn til eldre, sårbare. For når så mange er vaksinert, er det flest fullvaksinerte som smittes og utgjør flertallet av innlagte.

Men vi skulle absolutt hatt flere vaksinerte. For å få til det bør vi senke terskelen for vaksinering og tilby drop in-tilbud nær der folk bor.

Ellers er lette, generelle tiltak med lav tiltaksbyrde og høy etterlevelse veien fremover. Vi trenger noe vi kan leve med også neste vinter. Og kanskje viktigst av alt, ord som samler, ikke splitter.