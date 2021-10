Ikke pisk en allerede galopperende hest

IKKE OVER NATTEN: – Politikerne må gi folk tid til å bli med på elektrifiseringen av bilparken. De kan ikke forvente at det skjer i løpet av noen få år rett og slett fordi folks privatøkonomi ikke tillater dem å kjøpe seg så nye biler, skriver NAF-sjef Stig Skjøstad.

STIG SKJØSTAD, adm.dir Norges Automobil-forbund, NAF

Forrige tirsdag ga Erna Solberg en dårlig avskjedsgave til alle med et transportbehov i Norge: Flere milliarder kroner i økte avgifter på å kjøpe, eie og bruke bil, både for bensin- og dieselbiler, ladbare hybrider og elbiler.

Dagen etter kom Støre og Vedum som hverdagshelter for hverdagsreisen med ny regjeringsplattform. Her heter det at de vil «…redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, og innrette miljø- og klimaavgifter sosialt rettferdig og geografisk.»

Den lykken varte i nøyaktig to dager. Da kom klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og skapte ny forvirring om løftet i regjeringsplattformen. Han uttalte at «å redusere drivstoffavgifter» skal forstås som høyere avgifter ved pumpa. Den tolkningen bør Senterpartiet snarest dementere, og forsvare regjeringsplattformen og løftene partiet har gitt gjennom hele valgkampen om at bilavgiftene ikke skal økes.

Onsdag sa Støre at avgifter som rammer folk helt likt, som drivstoffavgift, skal ned.

Omstillingen av bilparken skjer i et rekordtempo. Det er vanskelig å omstille den norske bilparken raskere enn vi gjør i dag. I september var over 90 prosent av nybilsalget til privatbilister elbiler. Mange elbiler har lange ventelister. Det selges så mye elbiler som det er praktisk mulig å gjøre.

Dette er viktig i et klimaperspektiv. Om salget av elbiler holder seg høyt vil rundt 60 prosent av alle personbiler i den norske bilparken være nullutslippsbiler i 2030. Det betyr en overoppfyllelse av personbilen sitt bidrag til klimamålet for denne delen av transportsektoren. Målet er 50 prosent kutt. Med 60 prosent elbiler vil målet være mer enn nådd i 2030. Nettopp derfor er en økning av drivstoffavgiftene unødvendig: Klimamålene nås uten økte drivstoffavgifter. Det er ikke noe poeng i å piske en allerede galopperende hest.

Avgiftene på bil er i tillegg allerede høye nok fra før. Regjeringen sier de ønsker en CO₂-pris på 2000 kroner tonnet i 2030, opp fra dagens snaut 600 kroner tonnet. Transportøkonomisk institutt har imidlertid regnet ut at en vanlig bilist allerede i dag betaler 12 000 kroner tonnet for CO₂ når man inkluderer alle avgifter på bil. Det er seks ganger så mye som andre sektorer betaler – i 2030.

En tredje årsak til at avgiftene på drivstoff ikke bør økes er at vanlige folk sjelden har råd til å kjøpe seg ny bil. Fire av fem kjøper bruktbil. Enn så lenge er tilbudet av brukte elbiler langt mindre enn brukte bensin- og dieselbiler. I tillegg har Solberg-regjeringen foreslått å innføre en omregistreringsavgift på 6 700 kroner på opptil fire år gamle elbiler.

Politikerne må derfor gi folk tid til å bli med på elektrifiseringen av bilparken. De kan ikke forvente at det skjer i løpet av noen få år rett og slett fordi folks privatøkonomi ikke tillater dem å kjøpe seg så nye biler.

Når det er vanskelig å få nordmenn til å kjøpe elbil raskere enn i dag, framstår forslaget om økte bensin- og dieselavgifter mer og mer som et grep for å få inn mer penger til staten, ikke et klimatiltak. Økte bil- og bensinavgifter vil først og fremst være en ekstra økonomisk belastning for alle med et transportbehov. Folk har legitime transportbehov i hverdagen. De færreste kjører bil for moro skyld.

For mange, også i sentrale strøk er kollektivtrafikk et dårlig alternativ til bilen. I NAFs trafikantbarometer, en nasjonal undersøkelse med over 4000 deltakere, oppga 41 prosent at de ville brukt lengre tid om de kun reiste kollektivt til jobb, studier eller skole. 53 prosent av disse igjen ville fått over en halv times lengre reisevei.

Regjeringen må ha bedre alternativ til utslippskutt enn å gi vanlige folk valget mellom høyere regninger eller tapt tid.