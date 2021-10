UANSVARLIG? – Solberg-regjeringen og Høyre etterlater seg store regninger, som nå havner på Jonas Gahr Støres bord, skriver Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.

Manglende reformer og store ubetalte regninger

Høyre liker å fremstille seg selv som et parti som viser måtehold i offentlig pengebruk, og som gjennomfører vanskelige reformer. De siste to stortingsperiodene viser at dette bildet ikke stemmer.

KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN, tidligere finansminister (Ap)

Eirik Løkke i Civita skriver i VG den 13. oktober i VG at «høyresiden har abdisert» i den økonomiske politikken fordi den har mistet evnen til å prioritere, og i stedet velger å føre en økonomisk politikk der «alle skal få mer».

Det er mye i det Løkke skriver jeg er uenig i, men kjernen i det han sier, stemmer.

Fasit etter åtte år med en Høyre-ledet regjering er en rekordstor økning i offentlige utgifter. Samtidig er inntektene reduserte fordi skattene er kuttet. Resultatet er en voldsom økning i pengebruken. Bare deler av denne økningen kan forklares med ulike krisetiltak. Mye er varige økninger det er vanskelig å reversere.

Det er skuffende at regjeringen ikke har klart å prioritere pengebruken bedre. Det mest alvorlige er likevel fravær av reformer som gjør noe med den langsiktige veksten i offentlige utgifter eller som trygger fellesskapets inntekter.

Mens tidligere Arbeiderparti-ledede regjeringer på 2000-tallet har gjennomført reformer som har styrket offentlige budsjetter med flere titalls milliarder av kroner årlig, har den nylig avgåtte Høyre-ledede regjeringen knapt gjennomført noen reformer som gir målbar effekt på den langsiktige budsjettbalansen.

Riktignok har Høyre-regjeringen gjennomført noen reformer, men enten har de hatt andre formål enn å styrke budsjettbalansen, eller vært lite kraftfulle. Det er selvsagt mange andre gode formål enn framtidens budsjettbalanse, men alle som er opptatt av hvordan vi skal trygge velferden i framtiden, bør være opptatt av hvordan vi kan begrense utgiftene og øke inntektene.

Slike reformer er sjeldent populære, som Jens Stoltenbergs første regjering fikk erfare. Trolig har derfor Solberg-regjeringen veket unna, og i stedet pøst ut med nye milliarder hver gang den har stått overfor et internt prioriteringsproblem.

Regjeringens flaggskip når det gjelder å effektivisere offentlig sektor er ABE-reformen. Den innebærer at driftsbudsjettene til statlige virksomheter kuttes med 0,5 prosent. Det holder ikke til å kalles reform. Det er et flatt kutt som gir vilkårlige og utilsiktete virkninger.

Ekstra meningsløst blir det der offentlige virksomheter får alle pengene tilbake og mer til. Forsvaret, for eksempel, har hvert år fått såkalte ABE-kutt, men har i samme budsjettbehandling fått plusset på mer enn det samlede kuttet. ABE-reformen er derfor langt på vei et regnskapsmessig triks som ikke gir stor reell innsparing.

Etableringen av Nye Veier har hatt som erklært formål å redusere utgiftene. Det er bra. Selskapet anslår en innsparing i underkant av 1,5 milliarder kroner årlig de kommende årene. Dette kan imidlertid ikke sees isolert fra at noe av innsparingene skyldes at man har valgt mindre miljøvennlige løsninger, med blant annet færre tunneler og dermed større naturinngrep.

Kommunereformen har ikke som hovedformål å spare penger. Regjeringen beskriver den som en «kvalitetsreform». De fleste vil vel likevel være enige om at den ikke er noe lærestykke i hvordan reformer gjennomføres.

Erna Solbergs regjering har heller ikke maktet å gjøre viktige grep på inntektssiden. Det foreligger tunge faglige utredninger om endringer i skattesystemet som kan bidra til å trygge finansiering av velferden. Vi har knapt sett bidrag til dette.

Til sammenligning gjennomførte Stoltenberg 1-regjeringen en momsreform som var svært upopulær, men som alle i dag er enige om at var helt nødvendig, fordi den gir fellesskapet store ekstra inntekter.

Pensjonsreformen som Stoltenberg 2-regjeringen gjennomførte er et annet eksempel på en krevende reform. Reformen har allerede styrket offentlige budsjetter med titalls milliarder og anslås å styrke dem videre med over 200 milliarder per år i 2060. Det er en fundamental styrking av den langsiktige bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Selv summen av alle Solberg-regjeringens reformer vil ikke være i nærheten av denne type innsparinger.

Høyre liker å fremstille seg selv som et parti som viser måtehold i offentlig pengebruk, og som gjennomfører vanskelige reformer. De siste to stortingsperiodene viser at dette bildet ikke stemmer.

Tvert imot legger den etter seg store regninger, som nå havner på Jonas Gahr Støres bord.