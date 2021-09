Kommentar

Fem nøtter til Jonas og co

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Den nye helseministeren får en av de tøffeste jobbene i en rødgrønn regjering.

I en debatt i valgkampen var det en kjent norsk politiker som sa at det må bli slutt på at såkalte eksperter skal styre sykehusene. Til stor applaus. Kanskje mente vedkommende at det var vanlige folks tur?

Det blir i alle fall ikke en helt vanlig jobb vår nye helseminister går til. Ikke bare skal han eller hun hoppe etter politikkens Bjørn Wirkola.

Bent Høie har oppnådd mer enn å bli den helseministeren i Norge som har sittet lengst. Uavhengig av hva man mener om politikken, blir han ansett som både faglig sterk og respektert. Det siste året rakk han til og med å bli folkekjær, med god hjelp av pandemien.

I helsepolitikken er det stort sprik mellom de rødgrønne partiene. Særlig har Sp og SV skapt store forventninger, med tilhørende fallhøyde.

Ikke bare vil en ny helseminister slite med å innfri egne skyhøye forventninger. Aksjonister fra Bunadsgeriljaen, Ullevål sykehus, fastlegene og en egen stortingsrepresentant fra Alta i Finnmark er blant de mange som har høylytte krav.

I Klassekampen krever eksempelvis sykehusaktivister at Sps Kjersti Toppe blir helseminister. De frykter at en helseminister fra Ap vil «videreføre høyrepolitikken».

Det er nok en klam omfavnelse til Toppe. I alle fall sett med Ap-øyne. For er det et fagområde hvor det er en fare for å måtte ty til formuleringen «du aner ikke hva du snakker om», så er det i helsepolitikken. Det er overhengende muligheter for å møte seg selv i døren.

For Arbeiderpartiet er åtte år det lengste de har vært utenfor regjeringskontorene. Av partiets 48 stortingsrepresentanter kan man telle på en hånd hvor mange som har statsrådserfaring. Men Jonas Gahr Støre har nok ikke glemt at hans siste jobb var nettopp som helseminister. Og det kan komme godt med, for det mangler ikke krevende saker.

Sykehusopprørere krever i Klassekampen at Kjersti Toppe (Sp) blir ny helseminister.

Helseforetakene

Helseforetaksmodellen har vært utskjelt, men urørt. Det er lett å mene at det er for mye byråkrati og for mange ledere med millionlønn. Men det er vanskelig å finne en bedre måte å styre sykehusene på.

Bent Høie var selv en sterk motstander – helt til han selv ble helseminister. Høyre vil fjerne helseforetakene innen fire år, uttalte han skråsikkert i 2012.

Allerede året etter fikk han selv jobben. Han har ikke bare hatt fire år, men åtte år på seg. Likevel har det ikke skjedd annet enn kosmetiske endringer av modellen.

Det er neppe fordi helseforetakene er uten feil og mangler. Sykehusene er store, komplekse organisasjoner med svært mange ansatte. Og det er nok mang en kirurg som tjener bedre enn sjefen sin.

Både Sp og SV har programfestet å avvikle helseforetaksmodellen. Begge vil ha sykehusene under folkevalgt styring, mens Sp har vedtatt at det er valgte fylkespolitikere som skal inn i styrene.

Fortsatt går gjetord om tiden da fylkespolitikere tok morgenflyet til hovedstaden for å be om penger.

Arbeiderpartiet skal ha god tid, mye penger og stor arbeidslyst dersom de går med på å vrake helseforetakene.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol regnes som en het kandidat til ny helseminister. Her sammen med Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Bunadsgerilja og lokalsykehus

Både Sp og SV har programfestet å ikke bare bevare dagens lokalsykehus, men også å styrke dem.

Når man hører enkelte politikere snakke, virker det som det bare er å knipse med fingrene så fyller lokalsykehusene seg med jordmødre, gynekologer og psykologspesialister. Som om det er viljen alene det står på.

Utfordringen for de aller fleste mindre sykehus er bemanning, og det gjelder nesten alle fagområder. Mange steder får de turnusene til å gå rundt – med et nødskrik. Ofte med et stort innslag av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Det handler ikke bare om penger. Allerede brukes det betydelig økonomiske gulrøtter for å lokke til seg spesialister.

Det mest krevende er ikke å rekruttere, men beholde helsepersonell med erfaring. Svært mange ønsker seg til større fagmiljøer med mer rom for spesialisering. Noe som gjerne betyr at de søker seg mot store sykehus i de største byene.

Beredskap og responstid

En annen utfordring er beredskapen. Det kommer stadig krav om raskere responstid uansett hvor man bor i landet. Det var nok lettere å bemanne en ambulanse i tider hvor vi hadde andre krav til ordnet arbeidstid, spesialisering og kvalitet.

Utfordringen er at mange i dag har mye venting og passiv tid. Der det bor få folk, er det naturlig nok også færre oppdrag. Når man får praktisert sjeldnere, får man også mindre trening i å håndtere jobben. Det er derfor en nøtt hvordan kan man bruke og utvikle ambulansetjenestene bedre.

Fastlegeopprøret

Et annet opprør de må løse, er fra fastlegene. 120 000 personer mangler fastlege, og mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde leger. Nå krever både KS og Legeforeningen «kraftfulle tiltak». Både Ap og Sp har gått langt i å love å løse dette gjennom bedre finansiering.

Det ingen politikere har våget å si, er at også legene selv er bremseklosser. Det er en stor interessekonflikt mellom leger, som langt på vei også er en generasjonskonflikt. Nyutdannede leger vil gjerne ha ordnet arbeidstid, fritid, fastlønn og mer tid til å utføre jobben. Mange godt voksne leger vil ikke miste sin selvstendighet. Men det handler ikke bare om lønn, det handler også om utøvelsen av selve legerollen.

Ja, de penga...

Finansiering av sykehus er en annen nøtt. Lenge har man hatt en betydelig andel stykkprisfinansiering, men både SV og Sp vil fjerne alt som minner om marked.

Et åpent spørsmål er hvordan man skal finansiere investeringer. I dag er det slik at det er opp til helseforetakene selv å prioritere, og «sette tæring etter næring». Både SV og Sp vil gjøre om dette slik at alle investeringer havner i en slags nasjonal kø.

Da mister sykehusene den gulroten det er til å spare for å få råd til nybygg. Hvordan det påvirker den totale økonomien, kan man jo bare spekulere i.

Dessuten blir det mer rom for dragkamper i storting og regjering.

