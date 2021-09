Leder

Bensin på brexit-bålet

Mer enn halvparten av britene sier at brexit går skikkelig dårlig, viser en ny meningsmåling fra YouGov. Bare fire prosent er helt uenig.

Aldri har flere briter vendt tommelen ned for brexit, og aldri har færre uttrykt støtte til bruddet med EU, ifølge målingen som ble publisert i går.

Spørsmålet som ble stilt var: «Overgangsperioden med EU endte 31. desember 2020. Siden da, synes du brexit har gått bra eller dårlig?»

53 prosent mener det har gått dårlig. Hele 32 prosent mener sågar at det har gått «fryktelig dårlig». 21 prosent svarer at det er hipp som happ.

Men altså bare fire prosent synes at brexit har vist seg å være flotte greier, mens 14 prosent tenker det går greit nok.

Katastrofemålingen heller bensin på brexit-bålet for Boris Johnson og hans regjering, som for tiden er den mest upopulære på flere tiår. Drivstoffrasjonering, tomme butikkhyller, skyhøye energipriser og økt skatt har ikke akkurat styrket tilliten til statsministeren og hans mannskap.

Begeistringen som Johnson kunne nyte da han rullet ut Europas mest ambisiøse vaksineprogram, er nå like brusende som en døgngammel slant lunken lager.

Selv i regjeringsorganet Daily Telegraph – eller The Torygraph, som den mørkeblå avisen kalles på folkemunne – har redaktørene kvesset sine penner. På lederplass har Boris Johnson blitt konfrontert med svake resultater, at han ikke leverer det han har lovet, og verst av alt: at han har brutt De konservatives valgmanifest om ikke å sette opp skattene.

I stedet har han økt selskapsskatten, personskatten og folketrygavgiften til det høyeste nivå på 70 år. Ikke siden Clement Attlee fra det britiske arbeiderpartiet satt med makten og hadde ansvaret for gjenreisningen av Storbritannia etter annen verdenskrig, har britene hatt et høyere skattetrykk.

Det kommer på toppen av en kraftig økning av strøm- og gassprisene, ukontrollert inflasjon, renteheving, økte matvarepriser på grunn av sammenbruddet i transportsektoren og en valuta i fritt fall. Det britiske pundet har ikke vært verdt mindre målt opp mot dollar siden bunnoteringen på nyåret da Storbritannia formelt forlot EU.

«Levestandarden vil kollapse neste år», skriver Telegraph-redaktør Allister Heath indignert i en signert kommentar, og spør: «Hva feiler det denne regjeringen?»

Han mener Boris Johnsons lag «drives fra krise til krise uten en strategi, uten en meningsfull plan». Ifølge Heath har ikke Johnson bare skuffet sine velgere, han har regelrett gjort dem forbannet. Fordi «regjeringens inkompetanse ydmyker Storbritannia». Som han selv konkluderer:

«Ansvaret for dette kaoset kan ikke lenger legges på Brussel, på europeiske dommere eller noen som helst andre. Ansvaret er statsministerens».

Nå som smittevernrestriksjonene opphører blir det også vanskeligere å skylde på covid. Pandemien har rammet øyriket hardt, men det er ikke coronaen som har stengt bensinstasjonene eller tømt supermarkedene for varer.

Det faller Boris Johnson vanskelig å akseptere at Storbritannias akutte problemer har noe med brexit å gjøre. Å innrømme det, vil være å innrømme at bruddet med EU ikke var noen god idé.