Dobling av innsatsen

Av Leif Welhaven

Skiforbundet kan være i ferd med å si opp Clas Brede Bråthen som hoppsjef. Et av mange spørsmål er hvordan det vil påvirke trener Alexander Stöckls forbund til forbundet om Bråthen må gå.

Kampen om fakta er kampen om makta. Hvis Norges Skiforbund nå velger å si opp sin egen sportssjef i hopp, øker både fallhøyden og konfliktnivået dramatisk.

Hva er det egentlig striden mellom Bråthen og forbundet kommer til å handle om fremover?

Vil det dreie det seg om at rettsapparatet skal ta stilling til et prinsipielt spørsmål – hvorvidt 17 år på midlertidige kontrakter gir rett til å bli fast ansatt i skiforbundet?

Eller vil fokuset vris over til gyldigheten av en eventuell oppsigelse?

Det er interessant at forbundet trekker oppsigelseskortet nå, midt i en strid som har vart lenge. Hvis innkallelsen til drøftelsesmøte følges opp av en oppsigelsessak, er det arbeidsgiver som må dokumentere at de har «saklig grunn» til å sende hoppsjefen på dør.

Med mindre det har skjedd noe helt i det siste, vil en oppsigelse måtte bygge på forhold bakover i tid.

I tilfelle må de samme forholdene ha vært oppe til vurdering da konklusjonen var å ikke si ham opp, men i stedet la være å fornye kontrakten etter denne sesongen.

For å gjøre det hele enda mer komplisert, er det altså bare noen dager siden forbundet fremmet et forslag som gikk ut på å beholde Bråthen i rekkene.

Også da var historikken den samme.

Det var fryd og gammen da LO gikk inn som hovedsponsor for hopp. Nå er sponsoren lei av striden mellom forbundsledelse og hoppsjef.

Kan forbundet ha rettslig grunnlag til å si opp en ansatt, og samtidig mene at det er innenfor å tilby en jobb som landslagssjef?

Den logikken er det ikke helt enkelt å forstå. Begrunnelsen som er gitt er at skiforbundet mener Bråthen egner seg mye bedre sportslig enn administrativt.

Forbundets advokat utdyper valget med drøying av en oppsigelsesprosess «dels for å unngå den belastning en slik sak vil påføre Bråthen og dels fordi arbeidsforholdet likevel vil opphøre når den kontrakten han står i nå går ut».

Hvem som vil bli påført hvilken belastning gjenstår jo å se.

Fortsatt venter vi i spenning på om de sterke beskyldningene mot Bråthen kan konkretiseres og dokumenteres. Ekstra interessant er det om dette kan gjøres i den grad en gyldig oppsigelse krever.

Her legger nå åpenbart skiforbundet en økt innsats i potten, hvis partene får en «dagens dobbel» å strides om. Det ligger jo i kortene at en eventuell oppsigelse vil bli utfordret kraftig.

Det som også kan være interessant ved forbundets nye strategi, er hvordan det kan føre til at det opprinnelige juridiske hovedtemaet skyves i bakgrunnen.

Uansett hva man måtte mene om de ulike partenes atferd overfor hverandre, er jo problemstillingen rundt bruken av midlertidig arbeidskraft i idretten over så lang tid prinsipielt interessant.

Men et spørsmål er om det er i forbundets interesse å redusere fokuset på dette.

Er det bedre for forbundet å gå all in på en oppsigelsessak enn å se på at hovedtemaet blir midlertidighet?

Skiforbundets retorikk bygger på at de har strukket seg langt, og at hoppsjefen har vært vanskelig da han avviste å forhandle om en jobb som landslagssjef. Den linjen er det mulig å argumentere for. Men skal motparten da godta en delvis vingeklipping om de vanskelige temaene?

Det er jo noe paternaliserende i forbundets tone overfor Bråthen at han skal få «konsentrere seg om det sportslige», når uenighet rundt økonomi og prioriteringer mellom grener utgjør mye av stridens kjerne.

Det er også mulig å forstå at det ikke akkurat fremmer godvilje fra Bråthen å motta en trussel om oppsigelse, dersom ikke arbeidsgivers premisser for forhandlinger aksepteres.

Skulle han skremmes inn på rekke?

I skrivende stund kan ingen si hvor det hele ender.

Det vi vet, er at innsatsen er betydelig økt en mulig dobbel konflikt.

Tar vi på de prinsipielle brillene, er det synd grensen for bruk av midlertidig arbeidskraft havner i bakleksa i debatten.

Men kanskje vil akkurat det bli betraktet som en liten seier på Ullevaal?