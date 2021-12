Kommentar

Nerdenes hevn

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Sjakkens suksess som TV-underholdning bør tjene til motivasjon for alle som tror dagens forbrukere bare vil ha det enkle, glatte og lettbeinte.

Det sto ikke akkurat skrevet i stjernene at sjakk skulle bli en TV-favoritt for oss vanlige dødelige. Selv om de fleste har et forhold til sjakk, er det de færreste forunt å forstå dybden og kompleksiteten i spillet.

Det er lett å skjønne de som synes det er vel så spennende å se maling tørke. Tenketiden mellom hvert trekk kan strekke seg mot en halvtime. For mange av oss er det som skjer på brettet i tillegg helt gresk.

Ikke er det det mest publikumsvennlige persongalleriet heller. Mutte russere, blyge kinesere, keitete armenere og innesluttede kasakhere som ikke akkurat byr på seg selv, og ganske ofte en sur og ordknapp Magnus Carlsen.

Likevel sitter vi der da. Klistret. Time etter time, dag etter dag. Stirrer på mobilen på julebordet, selv om julebord er blitt en sjeldenhet vi må verne om. Vi har lært oss navnet på georgiere og iranere, og er blitt litt glad i dem alle.

Selv om den sjette VM-kampen mellom Magnus og den russiske utfordreren gikk inn i rekordbøkene som historiens lengste, kunne den gjerne vart syv timer til.

Årets utfordrer til verdensmestertittelen, Jan (Nepo) Nepomnjasjtsjij, er et friskt pust. Han og Magnus er like gamle, og møttes allerede som barn. De er gode kompiser, og har til og med jobbet sammen. Nepo har et livlig kroppsspråk, og er en type det er lett å bli begeistret for.

«Vår mann» Magnus Carlsens fremtoning og suksess har selvsagt mye av æren for sjakkfeberen. Det er også all grunn til å skryte litt av hvordan NRK har gjort sjakk til en TV-sport. De lyseste hodene rynker kanskje litt på nesa av det folkelige konseptet, men når det treffer både sjakkinteresserte, bestemødre, barn og slike som meg, som ellers aldri ser sport på TV, må de gjøre noe rett.

Dyktige programledere som sammen med gjester skaper en lun og fin stemning i studio, er en viktig suksessfaktor. Det er også den kunnskapsrike og verbale kommentatoren Torstein Bae, som likevel aldri setter oss kunnskapsløse i forlegenhet.

Sosiale medier-strategien der folk deler alt fra dypsindige sjakkanalyser til kattebilder og sjakkmønstrede kaker og strikkegensere, er en del av pakken. Også pilen og klokka da, som gjør at vi alle kan ha en viss formening om hvordan det går.

Kanskje er det blandingen som gjør det så fengende. Av introverte nerder som har viet livet sitt til sjakk, og som i normaltilstand aldri ville blitt hyret inn som realitydeltagere eller som gjester på talkshow.

Samtidig så lynende intelligente, på et område som er så smalt, men likevel har samlet hele verden i mange hundre, til og med tusen år. Det er noe dypt fascinerende med alt det jeg ikke forstår. Uten at jeg føler meg dum.

Det bør være både til inspirasjon og til ettertanke, ikke minst for oss i mediene. Vi har lett for å tenke at vi må velge noe bredt, som treffer alle. Men er det egentlig slik?

Noe av det jeg husker best fra barndommen, var TV-underholdning av det mest nerdete slaget. Spørreprogrammet «Kvitt eller dobbelt» var den store favoritten, hvor folk gikk opp i alle tenkelige og utenkelige temaer fra Hurtigruten og Tudordynastiet til Frank Zappa og Sagaen om Isfolket.

Men også noe så potensielt lite tilgjengelig som «Kontrapunkt», et felles nordisk spørreprogram om klassisk musikk, var stor underholdning hjemme hos oss. Hadde noen foreslått noe slikt på TV i dag, ville vi trodd det hadde klikket for dem. En nesten like usannsynlig TV-suksess som... ja, sjakk!

Nå var mediekonkurransen en annen, men jeg tar meg stadig i å lure på hvorfor alt skal bli så likt. Ikke minst gjelder det hos allmennkringkasteren NRK.

Spesialprogrammer blir stadig vekk erstattet med magasinflater som minner mistenkelig om P4, med småprat jevnlig avbrutt av en tre minutters låt. Ikke for mye motstand eller fordypning, takk. Alt skal liksom pakkes inn i listepop og vatt.

Ofte tenker jeg selv også at et tema er for smalt eller utilgjengelig å skrive om. At jeg må finne noe som alle er interessert i. Sannsynligvis er det å undervurdere folk.

For sjakksuksessen kan inspirere til langt mer enn å begynne å spille. Kanskje bør vi bli flinkere til å prøve noe vi ikke nødvendigvis trodde vi ville ha.

Oppskriften for å lykkes ligger ikke alltid å følge den brede vei.

