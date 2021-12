SLUKKER SORGEN: – Hele fem minutter fikk emeritusprest Dahl i landets største og viktigste nyhetssending. Og skulle du ha sett – på slutten av kosepraten kommer det fram at presten nettopp har utgitt en bok (surprise!), som han får promovere, skriver Dagfinn Nordbø.

Debatt

Øh, prest i Dagsrevyen?

Dagsrevyen bringer mange kjipe nyheter for tiden, noe som fikk redaksjonen for onsdagens utgave til å invitere presten Per Arne Dahl til en-til-en-koseprat med programlederen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Per Arne Dahl er tidligere biskop og stortingsprest og Aftenposten-prest og gud vet hva, så dette var jo et scoop for Dagsrevyen, som attpåtil dekorerte seansen med et enormt, tent kubbestearinlys over hele bakveggen.

Hele fem minutter fikk Dahl i landets største og viktigste nyhetssending. Sitat: «Vi trenger vel alle trøst, og det er folk over hele kloden som trenger trøst i disse tider, jeg er veldig glad for at jeg ikke tror på en sånn medgangs-gud, hvor gud sitter med fake news og løfter om himmel på jord. Jeg tror på en nærværsgud, en som ønsker å være hos oss, alle slags dager, også de vonde. Dette er jo Guds prosjekt, men vårt prosjekt er jo at vi utfordres i disse tider (...)»

Jeg er en smule overrasket over at Dahl avslørte Guds prosjekt, som tydeligvis nå går ut på å føkke opp hele verden på absolutt alle mulige måter. Det må ha vært en forsnakkelse, for prester gjør jo ikke sånt nå for tiden. Å snakke om Guds prosjekt blir altfor risikabelt i 2021, det er det ultimate fake news.

Men jeg trenger likevel ikke en jovial prestegubbe fra Sarpsborg til å sitte i åpen, sporty treningsjakke og fortelle meg at Benny Andersen var en god poet eller at Dag Hammarskiöld var en bra mann. Det minner meg for mye om presten i en nær slektnings konfirmasjon, som stilte opp for konfirmantene i full Vålerenga-mundur for «å vise at han var mer enn bare prest».

Men ettersom den religionen Dahl indirekte promoterer er i stormende tilbakegang her i landet, er trikset blant de høye fariseere å ikke sitere noen religiøse greier i det hele tatt, for de vet jo at så å si alle har den slags opp i halsen. Det er nettopp derfor disiplene helt skamløst annekterer kule ting som den verdslige verden har å by på.

En prest sitter på Dagsrevyen og sier at det er kult å være litt grei og empatisk, og tenke på de som sitter alene? Hvis Dahl får lov til det, vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på at vi, istedenfor vammelt preik om empati, heller trenger humor.

DERMED PASTA: – Mienke de Wilde og Michael Afanasyev er sanne Pastafarianere. Hun tilber og er en tilhenger av Kirken for det Flyvende Spagettimoster, (FSM) bevegelsen som ønsker å oppnå status som religion. – Det ikke å ta seg selv for seriøst er en viktig del av religionen, sa de til VG i 2018.

Derfor krever jeg i den religiøse likestillingens navn at Dagsrevyen straks slipper til en tilhenger av Det Flyvende Spaghettimonstret, og det i aller beste sendetid. Pastafarianerne har mye mer å tilby dagens TV-seere enn en emeritus prestegubbe som har lært seg noen Benny Andersen-sitater.

Det er en skam at pastafarianerne ennå ikke har fått den tilslutning og anerkjennelse som de har fått i en rekke andre land: for eksempel vigselsrett, og statlig godkjente ID-foto med sitt religiøse hodeplagg (spagettisil på hodet – godkjent i Tsjekkia allerede i 2013. Norge henger håpløst etter, og tillater heller ikke spagettisil på hodet på førerkortfotos, noe store deler av verden allerede gjør).

Hva har herr kringkastingssjefen å si til sitt forsvar? Hvorfor er det så liten aksept i NRK for Sannheten, nemlig pastafarianernes påpeking av at økt hyppighet av orkaner, jordskjelv og global oppvarming kommer av at det blir stadig færre pirater? Piratene er hellige og guddommelige, og er de opprinnelige pastafarianere, selv om de er blitt baksnakket av kristne teologer helt siden middelalderen.

Det eneste land med en grei populasjon av pirater er Somalia, landet som beviselig har det minste karbonavtrykk på hele planeten! Hvordan kan noen snakke seg unna det faktumet?

Dette er diskriminering av frekkeste sort, men likevel får altså en eksprest taletid for hele den norske befolkning uten noe som helst av substans å komme med.

Og skulle du ha sett – på slutten av kosepraten kommer det fram at presten nettopp har utgitt en bok (surprise!), som han får promovere. En kort telefonsamtale brakte forresten på det rene at herr Dahl koster 40.000 for en times foredrag. Disse honorarene kommer i tillegg til mannens antatt hyggelige statspensjon, selv om vi ikke vet om han disponerer pendlerleilighet.

Det er også uklart om han i disse foredragene både omtaler Gud og Mammon, men det er alltids lov å håpe.