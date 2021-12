MÅ TAS GREP: – Vi går snart inn i det tredje året der sykehusenes eneste svar på et stort antall innleggelser, er å redusere annen aktivitet. Dette er uholdbart og kan ikke fortsette, skriver kronikkforfatterne.

Det haster med å bygge ut intensivkapasiteten!

Som fagpersoner er vi unisone i hva fremtidens intensivmedisin vil kreve av kapasitet. For coronapandemien skapte ikke et nytt problem, den aktualiserte bare et eksisterende.

ANNE-KARIN RIME, president Legeforeningen

STÅLE ONSGÅRD SAGABRÅTEN, leder Legeforeningens fagstyre

GRY DAHLE, leder Norsk thoraxkirurgisk forening

JON HENRIK LAAKE, leder Norsk anestesiologisk forening

OLE CHRISTIAN MJØLSTAD, leder Norsk cardiologisk selskap

Legeforeningen har i mange år pekt på at intensivkapasiteten i sykehusene er for lav. Intensivkapasiteten er truet hver eneste vinter når de ulike luftveisvirusene gjør sitt inntog. Derfor var vi dårlig forberedt da pandemien traff oss, men med felles innsats og ikke ubetydelige omkostninger for både pasienter og helsepersonell, har Norge så langt klart å håndtere krisen.

Nylig kom OECD med siste versjon av Health at a Glance. Rapporten sammenligner data om helsetjenesten i medlemslandene. Norge scorer fortsatt lavt på antall intensivsenger per innbygger. At dimensjonering av intensivkapasitet må ta hensyn til at befolkningen blir stadig eldre, at sykdomsbildet blir mer komplisert og at behandlingstilbudet øker, har i for liten grad vært styrende i Norge. Det haster med å løse utfordringene vi står overfor.

Det største hindret for å øke intensivkapasiteten er tilgang på kompetent personell. Før pandemien ble norske sykehus reddet av importert arbeidskraft for å bøte på mangelen på spesialutdannet personell. Fravær av arbeidskraft fra våre naboland under pandemien har satt sykehusene i en ekstra kinkig situasjon. Det tar tid å utdanne intensivleger, intensivsykepleiere og andre som er viktige for å behandle kritisk syke pasienter.

Nå står vi igjen i en situasjon hvor sykehusene må ta ned planlagt aktivitet for å behandle akutt syke. Kostnaden av dette for den enkelte og samfunnet er betydelig. Det forsinker folk fra å komme tilbake i arbeidslivet – og verre, en antatt stabil sykdom risikerer å bli forverret i påvente av behandling. For noen blir utfallet fatalt. Samfunnet taper på en «normalsituasjon» der vi ikke kan tilby pasientene den helsehjelpen de trenger.

De regionale helseforetakene fikk nylig i oppdrag å kartlegge intensivkapasiteten i landet. Men denne er allerede kartlagt. For over ti år siden publiserte norske anestesileger beregninger som tilsa behov for en kapasitetsøkning på mellom 26 og 37 prosent i perioden frem til 2025. Og det skyldtes kun at vi ble stadig eldre. Kapasiteten var marginal allerede den gang – og i tiden som har gått har antall intensivplasser stått på stedet hvil.

Vi går snart inn i det tredje året der sykehusenes eneste svar på et stort antall innleggelser, er å redusere annen aktivitet. Dette er uholdbart og kan ikke fortsette. Når den nye normalen er pågående smitte, må sykehusene rustes til å håndtere dette på en måte som ikke rammer alle andre.

Vi trenger en helsetjeneste som kan håndtere ulike krise- og katastrofesituasjoner. Katastrofehendelser til lands og vanns kan gi mange skadde. Blokkerte transportveier til sykehus kan gi ekstra utfordringer. Noe så enkelt som tåke kan sette en stopper for overføring av kritisk syke med fly. Og økt globalisering eksponerer oss for nye virus og resistente bakterier. Sykdommer vi forbinder med varmere strøk som ofte utløser behov for isolasjon og behandling for livstruende organsvikt.

Alle landsdeler må ha tilstrekkelig behandlingskapasitet – også for intensivpasienter. Slik er det langt nær i dag. De regionale forskjellene er altfor store.

Helsetjenesten må være robust nok til å ekspandere raskt for å kunne møte små og større kriser og masseskadehendelser som utfordrer kapasiteten ved vanlig drift. Norge må derfor utdanne nok kompetent personell. Og for å avlive en myte en gang for alle: Vi står ikke i fare for å utdanne for mange leger og intensivsykepleiere som blir sittende og tvinne tommeltotter i påvente av neste katastrofe. Dette er personell som hver eneste dag er i fullt arbeid ved sykehusene – og som bidrar til pasientsikkerhet i alle deler av helsetjenesten, fra krevende ambulanseoppdrag i lufta og på landeveien til høyspesialisert medisin inne på sykehusene.

Det er politikernes ansvar å utdanne nok helsepersonell og bygge sykehus med tilstrekkelig kapasitet til å møte befolkningens behov. Vi som er fagpersoner står klare til å bidra – og vi er unisone i hva fremtidens intensivmedisin vil kreve av kapasitet. For coronapandemien skapte ikke et nytt problem, den aktualiserte bare et eksisterende.