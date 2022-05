Kommentar

Striden om søndagen

Av Leif Welhaven

PLEN TIL BESVÆR: – Hvorfor i all verden skal myndighetene legge seg borti når jeg klipper gresset mitt? Politiet har jo utallige bedre ting å bruke knappe ressurser på enn å aksjonere mot kortvarig klipping av gress som er blitt langt, skriver VGs kommentator.

Si meg hva du mener om gressklipping på søndager, og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Denne vårsøndagen kommer naboskap mellom hageeiere til å bli satt på prøve landet rundt. Vi går inn i mai og oppgavene står i kø for å få klargjort en vinterpreget tomt.

Men kom ikke her og tro at du skal få gjort noe praktisk som er hørbart akkurat i dag.

Det er jo tross alt søndag.

Da skal «hviledagen holdes hellig» om du vil eller ei, selv om det kanskje er akkurat nå du kunne hatt tid til å få fikset noe.

I mange unge år var jeg lykkelig uvitende om vårkonfliktene som spirer i takt med at gresset blir grønt. Bor man i en leilighet i en større by, er jo en viss bakgrunnsstøy noe som automatisk hører med i tilværelsen.

Uansett om det er mandag, fredag eller søndag, så er det begrenset hvor lydisolert du kan forvente at livet skal være.

Overgangen var brå til brevet som plutselig lå i postkassen, kort tid etter at Oslo-tilværelsen var byttet ut med hus, hage og stakittgjerde i kommunen vest for hovedstaden.

Det var en hvit konvolutt uten avsender.

Inni lå det en enslig papirlapp med et utdrag fra en lovtekst.

Det var ikke hvilken som helst paragraf den anonyme avsenderen åpenbart mente det var nødvendig å kringkaste til det ellers fredelige nabolaget.

«Loven om helligdager og helligdagsfred».

Frem til det tidspunktet hadde jeg ikke engang ant at noe slikt fantes. Det skyldtes visst bare en grunnleggende uvitenhet om konfliktnivået blant dem med egen plen.

Eier du hus er du nemlig ikke likegyldig til påbudet om «helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», for å gjengi lovgiverens ikke altfor moderne språkdrakt.

Her er frontene steile. Skyttergravene flytter seg ikke en millimeter.

Enten ser du på det som et viktig retorisk våpen at naboen din faktisk kan bli bøtelagt, hvis han eller hun så mye som rører gressklipperen på søndager, i påsken, i pinsen eller på Kristi himmelfartsdag.

Eller så irriterer du deg grønn over at loven er på lag med dem som har gjort det til en idrettsgren å klage på naboene sine.

Verdensbildet til de to partene i hagekampen kunne knapt vært mer forskjellig.

For den ene siden er stillhet og ro på utvalgte fridager langt viktigere enn å få unna praktiske gjøremål på tider der hverdagslogistikken ikke dominerer.

Den verdien forventes det at de som bor rundt også holder høyt. Terskelen er gjerne lav for å si fra dersom noen tar seg til rette med en motorisert klipper eller en lignende støyspreder: «Vet du ikke hvilken dag det er?»

I loven står det jo rett ut at du skal få slippe å bli plaget med urimelige mengder lyd på viktige røde dager i kalenderen.

Alle må innfinne seg med at «den alminnelige fred på helligdager» rager høyt, fordi vi skal gi «høytiden ro og verdighet». Dermed får helligdagsfreden det innholdet som begrepet innebærer.

For motparten fremstår loven både utdatert og på grensen til det komiske.

Hvorfor i all verden skal myndighetene legge seg borti når jeg klipper gresset mitt?

Politiet har jo utallige bedre ting å bruke knappe ressurser på enn å aksjonere mot kortvarig klipping av gress som er blitt langt.

Dessuten er det noe med hele grunnlaget for bestemmelsen som fremstår litt merkelig i år 2022. Sentralt for lovens formål er å «verne om det gudstjenestelige liv».

Men hvor mange er det egentlig som er opptatt av gudstjenester, sett opp mot antall som får innskrenket et praktisk handlingsrom?

En undersøkelse fra en del år tilbake tydet på at to prosent av nordmenn går i kirken på en vanlig søndag. Ferskere tall fra Statistisk sentralbyrå forteller oss om et samfunn som blir stadig mer sekulært.

Hvor lander da en moderne kost vs. nytteanalyse av at vi har en egen lov om helligdagsfred?

I noen nabolag er det nok vanlig å se bort fra loven og klippe når du vil, i andre er internjustisen knallhard. Men nylig fikk vi erfare at helligdagsfreden kan utløse diskusjoner også på andre områder.

Eliteserieklubben Jerv fra Grimstad hadde nemlig funnet på å trene jevnlig gjennom påskedagene. Slik går ikke upåaktet hen på Sørlandet. I Grimstad Adressetidende startet debatten med et leserinnlegg om treningen i gudstjenestetiden,

«I tillegg til å bryte loven om helligdagsfred blokkerer altså Jervs ledelse sine spilleres muligheter til å følge en kristen påskefeiring», skrev en nabo i et leserinnlegg.

Så tok det selvsagt fyr.

Noen temaer blir det aldri enighet om. Her er det dessverre ikke så lett å bare være «enige om å være uenige», all den tid loven faktisk forbyr temmelig normale gjøremål.

Selv har jeg landet på at jeg ikke tør å røre gressklipperen på ukens siste dag, selv om det brevet fortsatt irriterer meg litt.

For det finnes faktisk større problemer her i verden enn at naboen klipper gress.