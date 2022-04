Kommentar

Han prøver å splitte oss

Av Astrid Meland

ENDRET AVTALEN: Etter at Russland invaderte Ukraina i slutten av februar, er det kommet en rekke sanksjonspakker fra EU. Putins regime svarte i slutten av mars med å kreve betaling for russisk gass i rubler.

Russland vil tvinge Europa til å opprette rubelkonto i Putins bank.

Denne uken stoppet russiske Gazprom gassleveransene til Polen og Bulgaria. Det var en klar trussel.

Putin viste at han ikke bløffer. Alle land er i fare.

Gazprom truer med å stanse gassen om de ikke får det som de vil. Det Russland prøver på, er å tvinge de europeiske landene til å betale i rubler.

Men det var aldri avtalen. Og rubler er svartelistet i Europa. Selskap som betaler i den russiske valutaen, bryter EUs sanksjoner.

Og det er det Putin ønsker seg.

AVSTAND: Russlands president Vladimir Putin møtte tirsdag FNs generalsekretær António Guterres i Kreml.

EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen gikk raskt ut og sa tydelig ifra om at EU ikke skal gi etter for utpressing og at det å betale med rubler er brudd på sanksjonene.

Det hørtes ut som alt var klart og at hun satte hardt mot hardt.

Men planen er slett ikke å slutte å kjøpe russisk gass. Målet er desperat å fortsette handelen - men uten å måtte justere EUs egne sanksjoner.

Og her har det vært uklart hva EU faktisk mener er ok.

Samme dag som gassen til Bulgaria og Polen ble stanset, sa «en person nær Gazprom» til nyhetsbyrået Bloomberg at fire kjøpere alt betaler i rubler og at ti europeiske selskaper har opprettet konto i Gazprombank.

Dette kan stemme, men også være et russisk forsøk på å dyrke frem en konflikt ved å vise at Europa er i utakt.

Så langt vet vi at kun Ungarn vil betale i rubler. Og det har de sagt lenge.

Det er et klart brudd på sanksjonene, men ikke særlig overraskende.

Landets statsminister Viktor Orban er Putin-venn og travelt opptatt med å demontere landets demokrati etter inspirasjon fra Russland.

ARBEIDER VIDERE: Kreml forsetter å sende ut offisielle bilder av president Putin, som torsdag møtte guvernøren i regionen Khabarovsk.

Russland ser seg tjent med å splitte de europeiske landene. Slik kan regimet flekse muskler og peke nese til EUs sanksjoner.

Da de valgte å stoppe gassen til Bulgaria, tok de et land som for russisk handel betyr lite, men som selv er helt avhengig av russisk gass.

For å gjøre det hele verre fortsetter Russland å frakte gass gjennom Bulgaria til nabolandene lenger vest.

KREVER RUBLER: Det er europeiske selskaper som handler gass fra Russland. I deres kontrakter står det stort sett at det skal betales i dollar eller euro. I mars krevde likevel Gazprom betaling i rubler.

For EU er det et politisk mål å kutte russisk gass med to tredeler innen året er omme. De er på vei. Men det blir før tøft å klare det så raskt. Om de ikke tvinges.

For russisk gass er så viktig for EU at Gazprombank ikke står på sanksjonslisten, slik andre russiske storbanker gjør.

EU trenger banken for å kunne fortsette å betale for russisk gass.

Men så kom rubelkravet til Putin, som forvansket det hele.

I kulissene har det foregått en diskusjon i Brussel om hvordan man kan betale uten å bryte sanksjonene. Og her er det ulike syn.

Når Polen og Bulgaria lot være å betale, var det fordi de ikke ville bryte sanksjonene.

Men det ser ut til at flere selskaper mener de kan bruke Moskvas opplegg der de oppretter en konto i Gazprombank hvor selskapene betaler i euro som banken etterpå konverterer til rubler.

Også EU-kommisjonen mener dette er godkjent. Men her må man holde orden på detaljene. EUs krav er at handelen avsluttes når euroene er overført, ifølge Politiken.

Russland vil derimot at selskapene oppretter to kontoer, og at handelen avsluttes først når pengene er vekslet til rubler på konto nummer to.

Dette mener EU er et brudd på sanksjonene, fordi selskapene da må handle med den russiske sentralbanken, som er sanksjonert.

Når de store gassimportørene i Tyskland, og flere i Østerrike og Slovakia ifølge Financial Times vil opprette konto i Gazprombank for å oppfylle russernes krav, kan det altså være innenfor.

Vi vet ikke. Det kommer an på hvordan det gjøres. Og de neste store gassregningene forfaller ikke før i slutten av mai.

GAZPROMBANK: Denne russiske bankens europeiske filialer er ikke oå EUs sanksjonsliste. Det er fordi europeiske land vil forsette å kjøpe russisk gass. Krangelen nå går på hvilken valuta oppgjøret skal tas i.

Spørsmålet da blir om gassen stopper om Russland mener regningen er betalt fra feil konto.

Eventuelt om landene før den tid gir seg og går med på Putins krav.

Dette er altså ikke over. Og det er dramatisk. For Europa kommer ikke til å klare seg særlig godt uten russisk gass.

Enn så lenge er opplegget som før. Pengene fortsetter pengene å strømme inn fra Europa til Russland.

Og de går til krigen i Ukraina.