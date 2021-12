Kommentar

Extreme Makeover, the Norway Edition!

Av Leif Welhaven

(Norge-Frankrike 29-22) Én faktor kan aldri overvurderes i håndball: Den mentale.

Reisen fra helvete til himmel handler om samhold og stamina. Men mest av alt om en keeper som skremte franske stjerner i stykker.

Kroppsspråket til de franske spillerne utover i andre omgang sa egentlig alt om Silje Solberg.

De var så til de grader psyket ut og ydmyket av superkeeperen, at finalen i realiteten var avgjort lenge før sluttsignalet.

Mens de fleste vaksinedebatter for tiden handler om covid-19, var klisjeen «vaksinert mot å score» sjeldent dekkende for det vi så i andre omgang.

Uansett hva de franske spillerne fant på i skuddøyeblikket, så var Solberg i veien. Snakk om å finne rett medisin for Norge, i en finale som startet på verst mulige vis.

Juletradisjonen med norsk håndballfest endte dermed godt denne gangen også. I krevende virustider er det deilig at noen ting er forbilledlig normalt – at norske håndballjenter henter heder like før høytiden.

Men ingenting var normalt med hvordan den 31. norske mesterskapsmedaljen på 35 år ble hentet hjem fra en spansk håndballhall.

Her snakker vi snuoperasjon med den største S’en du kan finne på skjermen.

Det er nesten ikke til å tro at det er de samme lagene, den samme kampen eller den samme anledningen.

I det ene øyeblikket var det 16–10 til Frankrike.

En drøy omgang senere hadde Norge lekt seg til 29–22 og VM-tittel nummer fire.

Etter å ha ligget under med fire til pause, var det umiddelbart au revoir til alle franske drømmer om å snyte Norge for gullmedaljen.

Stort mer uvirkelige 30 minutter enn det som skjedde i andre omgang, er det nesten ikke mulig å se for seg.

Det spørs om gåsehuden roer seg igjen på denne siden av juleribben.

Nå er det ikke noe nytt at det kan snu fryktelig fort i håndball. Men forvandlingen vi fikk se denne søndagskvelden, er drøy kost uansett hvordan du vrir og vender på det.

Vi har riktignok sett norske håndballjenter «stå opp fra de døde» også tidligere.

Særlig melder det seg minner fra OL i London, da Norge var på full fart ut av det gode selskap i kvartfinalen mot Brasil. Resten er idrettshistorie – og den endte med OL-gull.

Men nå var det altså i selve finalen at reisen fra helvete til himmel fant sted.

Det er en del faktorer som må på plass for å klare å komme tilbake fra såpass stygge sifre.

Ledelse på benken, tro på egne ferdigheter og en vilje til å våge er noen stikkord. Men i en så kjapp idrettsgren er du helt avhengig av at en målvakt har dagen om en slik differanse skal hentes opp.

Silje Solberg hadde både dagen og kvelden – og sikret at den norske gjengen nå også eier natten.

Avgjørende var også Henny Reistad, som stilte inn siktet da det virkelig gjaldt. Hennes avslutteregenskaper var ikke bare viktig i kveld, men lover også godt for årene som kommer.

Nå kan julen synges inn på sedvanlig vis.

Dette smaker selvsagt ekstra godt etter sensommerens nedtur mot den russiske komiteen.

I Tokyo ga sutringen på dommerne etter semifinaletapet håndballjentene en ekstra ripe i lakken.

Den gangen sviktet det mentalt da det gjaldt. Denne gangen ble mye av grunnlaget for snuoperasjonen lagt mellom ørene.

Det er jo hevet over tvil at psykologi er ekstremt viktig i en tett håndballkamp. Sjelden er noen blitt mer effektivt psyket ut enn det Frankrike ble av Silje Solberg.

Det er gullende godt!