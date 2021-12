Kommentar

De slitne pubers tale

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Forhåpentligvis vil skjenkeforbudet få et enda kortere liv enn nyttårsforsettene når vi går inn i det nye året. Det er vanskelig å se at det er formålstjenlig eller kan forsvares, skriver VGs kommentator.

Helsemyndighetene kan si hva de vil. Åpne puber er aldri viktigere for folkehelsen enn nå i julen.

Kvelden før våre myndigheter nok en gang stengte ølkranene, gikk jeg forbi noen av de bruneste pubene på Oslos østkant. Der var det siste kveld med gjengen. Nok en gang.

I tidligere tider var det hit bøndene kom for å selge varene sine. Med på lasset fulgte også skjenkesteder, bordeller og bondefangeri.

Bøndene er for lengst borte, men fortsatt er dette et strøk av byen som tiltrekker seg litt av hvert. Fargerikt, men ikke på den måten vi liker å vise frem i beste sendetid på tv. Folk som definitivt ikke har rosa avis på dørmatten, SUV i garasjen, hytte i Hemsedal eller økologisk naturvin i glasset.

Fra en eller annen gang på formiddagen er den faste gjengen på plass. På det samme bordet. Med en halvliter, rullingsen og en gammel papiravis. Stusslig, er det lett å tenke der man haster forbi på jakt etter de siste julegavene til noen som har alt.

Så lite man vet.

For mange av de som sitter der er dette deres andre hjem. Kanskje til og med det første. Det er der de har sin familie, sine venner og det som fyller hverdager så vel som høytider med mening.

I 197 dager var Oslo nedstengt i forrige runde. Nå må puber og utesteder igjen stenge på ubestemt tid. Hva tenker stamkundene nå? Lurer de på hvilke ti nærkontakter de skal velge å feire jul med?

Gleder de seg over at Støre og Kjerkol i det minste lar oss å samle tyve stykker hjemme en gang i julen? Kanskje planlegger de nyttårsfesten. Kalkun panert med hummer, små glass med artisjokk.

Og kanskje kommer Kongen.

For mange av oss er julen den beste tiden å tåle en sosial nedstengning. Høytiden for kjernefamilie, samling rundt fjernsynet og hjemmekos. Mange tilbringer uansett mest tid i pysjen, eller i juleselskap hos familie og venner.

Selv om mange synes det er greit med et pusterom fra familiens i overkant lune rede en kveld, lever vi godt med stengte utesteder.

For andre er dette den verst tenkelige tiden å stenge på. Selv «vanlige folk» kan føle seg litt mislykket og utenfor i julen. Mens Askepott får prinsen og sekretæren får den britiske statsministeren, skal de fleste sjonglere mer eller mindre vellykkede relasjoner til foreldre, barn, partnere, irriterende ekser, tante Pose og passivagressive svigermødre.

Men det finnes verre følelser enn å være forspist på pepperkaker og marsipan. Julen er også høysesong for ensomhet, utenforskap og selvmordstanker. Før var alt stengt i romjulen, men i de store byene er det blitt stadig mer vanlig at noen utesteder har åpent. Jeg tror ikke vi skjønner hvor mye det betyr for folkehelsen. Aldri trenger man mer et sted å møtes og føle på en slags normalitet enn da.

Under pandemien har alkoholen vært noe av det første som er blitt bannlyst av politikere og myndigheter. Moralister i alle fasonger har hatt gode dager. Det er et lite offer å stanse skjenkingen, sier de. Det er ingen menneskerett å drikke øl, sier de. Hvorfor er ikke polet også stengt, er det noen som spør.

Den største ringeakt fikk de kjenne på de som stilte seg i skammens polkø i Oslos nabokommune Bærum. Tenk å være så egoistisk i en pandemi, ropte de. Med store bokstaver og utropstegn bak.

Vi vet at det smittes mer når folk har det artig, tar rundt hverandre og har drukket alkohol, uttalte nylig vår nye helseminister. Det er vel også derfor så mange av oss drikker.

Selvsagt kan man drikke eplemost og cappuccino på en åpen kaffebar. Man burde sikkert gått langt på ski, tatt tran, lagt puslespill og spist mindre raffinert mat også.

I et intervju i Morgenbladet som burde være obligatorisk lesning for alle beslutningstagere, refererte spesialist i allmennmedisin og tidligere kommuneoverlege Elisabeth Swensen til «de store hagers tale»:

Når samfunnet rigges ned og folk blir bedt om å holde seg hjemme, er det noen som taper mer enn andre. Det er kanskje ikke like lett å se når man kan rigge til juleselskap for tyve stykker hjemme, og likevel holde meteren.

Swensen advarer mot å tukle med folks følelse av å være frisk. Hun mener helsemyndighetene og mediene har skapt en pandemisk virkelighetsforståelse «helt ute av proposisjoner», og minner oss om at tilhørighet i et fellesskap er grunnleggende helsebringende.

Forhåpentligvis vil skjenkeforbudet få et enda kortere liv enn nyttårsforsettene når vi går inn i det nye året. Det bør avvikles så snart som mulig. Det er vanskelig å se at det er formålstjenlig eller kan forsvares.

Mange vil nok forsvare næringen. De som mister jobb, levebrød og må se bedriften gå inn i nok et år for kvart maskin.

Mange vil nok også legge inn et godt ord for spisestedene, hotellene og de fine restaurantene. For hvem vil vel spise gourmetmat uten et glass vin til? I alle fall ikke nok folk til å betale regningene.

Men la oss også åpne pubene for gjengen på Vaterland som trenger møtestedet sitt.

Og til og med for oss andre. Som rett og slett ikke har noen mer edel grunn å vise til enn savnet etter å møte kjente og ukjente over et glass eller tre.

Og det er ikke helt uten betydning, det heller.

