Rekdal til Rosenborg: Tiden er fienden

Av Leif Welhaven

En svimlende sum for å løse ut en assistent sier alt om hvor presset Rosenborg er. «Prosjekt Rekdal» havner i tidsklemma fra dag én.

Kjetil Knutsen hadde automatisk fått tid og tålmodighet med på lasset dersom han hadde endt i Trondheim. Hele vesenet handler om å skape noe over tid.

Omgivelsene måtte ha innsett at Lerkendal ikke ble bygget på en dag. Knutsen hadde profitert på å være et klart førstevalg, også hva gjelder tiden han fikk til å forme.

Men nå blir det ikke noe trøndersk byggverk på mannen som brukte tid på å forme Bodø/Glimt til den stormakten klubben er blitt.

Forutsetningene som venter han som faktisk endte opp i Rosenborg, klubbenes tidligere nemesis Kjetil Rekdal, blir fort temmelig annerledes enn de hadde blitt med Knutsen.

Av flere grunner kommer nok Rekdal til å ha langt mer hastverk med å oppnå resultater i Rosenborg.

Bare det å komme inn i jobben mange håpet at en annen skulle ende opp med, setter i seg selv press på den nye treneren.

Da gjelder det å overbevise kjapt om at Ivar Kotengs styre har valgt rett denne gangen, også for å sikre seg selv arbeidsro.

Også omdømmesmellen Rosenborg ble påført gjennom hvordan jakten på ny trener ble gjennomført, vil medføre at både ledelsen og treneren får et ekstra behov for å bevise at dette er en match begge parter kan nyte godt av.

Etter så mye styr med tre så ulike kandidater som Rekdal, Knutsen og Milos Milojevid, er det også et relevant spørsmål hvordan RBK har gått frem overfor HamKam.

Ifølge Hamar Arbeiderblad endte det med et plaster verdt nær fire millioner kroner for å få frigitt både Rekdal og assistenten Geir Frigård.

Her er det ekstra interessant at majoriteten av disse pengene skal handle om Frigård, fordi hans kontraktsforhold skilte seg fra hovedtrenerens. Dersom beregningene til Hamar Arbeiderblad legges til grunn, kan det dreie seg om 3,6 millioner kroner for assistenten.

Selvsagt er det mye vi ikke vet fra lukkede møterom, men det er uansett et oppsiktsvekkende nivå å legge seg på for en assistent!

Retorisk og lynnemessig er det nå interessant å se hvor annerledes Kjetil Rekdal er, sammenlignet med Kjetil Knutsen.

På den ene siden er det befriende å høre Rekdal allerede ta ordet gull i sin munn, og det er noe «no bullshit» over måten han snakker om å skulle vinne på.

På den andre siden er jo spørsmålet om Rosenborg er i en tilstand der de raskt kan vende tilbake til en tapt posisjon, eller om det faktisk er prosesser, byggeklosser og en langsiktig strategi som er den viktigste medisinen.

Om sistnevnte er nærmest fasiten, er spørsmålet om både trenertypen og klubbledelsen er den rette til å utvise den tålmodigheten som trengs.

Slik kortene er blitt spilt ut i denne saken, der reglene underveis har fremstått litt uklare, er det usedvanlig vanskelig å ha en oppfatning om hvordan dette vil ende opp.

Men én ting fremstår klart: Dette blir livlig, uansett hvilken valør støyen vil få.