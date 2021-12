Kommentar

Samlivskrise i fylkene

Tone Sofie Aglen

Få tviler på at det politiske flertallet i Viken deler Trygve Slagsvold Vedums ønske om et comeback for Akershus, Østfold og Buskerud. Men det er langt mer spenning til utredningen som viser alle konsekvensene av en reversering.

Det er ikke bare i vennegjengen at skilsmisser er smittsomt.

«Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte».

Det var neppe norske fylkeskommuner forfatteren Leo Tolstoj hadde i tankene da han skrev de udødelige linjene, men det såkalte Anna Karenina-prinsippet slår til på de mest utenkelige steder:

I et system er man nemlig avhengig av at alle faktorer fungerer for at systemet skal fungere. Er en av faktorene dysfunksjonell, ble hele systemet skadelidende. Slik ser det også til å være med fylkeskommunale ekteskap om dagen.

Nå har det rett nok vært lite kjærlighet inne i bildet. I de fleste ekteskapene som ble innledet i forbindelse med den famøse regionreformen, har drivkraften vært fornuft, pengemangel eller tvang, gjerne i kombinasjon.

Noen har vært ulykkelige fra før første stund. I Finnmark sa 87 prosent av de spurte nei til sammenslåing med Troms, vel å merke etter at vedtaket var fattet. Ingen av partene har gjort særlig bestrebelser på å få det til å fungere.

I Finnmark har man strittet imot fra første dag. I Troms har man gått lei og gitt opp. Det blir nok lenge til det frister noen i Tromsø ha noe politisk samkvem med Finnmark igjen, tror politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys.

Onsdag skal de formelt vedta prosess for oppløsning. Selv om dette nok er det enkleste fylket å dele opp, betyr det ikke nødvendigvis at fremtiden er rosenrød. Finnmarks problem er at de ikke har råd til å videreføre dagens drift. Hvis ikke staten gir dem mer penger, må de kutte i skole- eller kollektivtilbud.

Noen linjer på de videregående skolene har i dag et elevtall som kan telles på en hånd. Befolkningsutviklingen er til å miste nattesøvnen av. I seks av kommunene i Finnmark har det vært færre enn seks fødsler det siste året. I tillegg er det høyst uklart hva Alta kommune ønsker, hvor en stor del av fylkets litt for få innbyggere bor.

Et presserende spørsmål er om Finnmark kan få en spesialordning som gir mer penger fra staten når de blir alene. Et relevant oppfølgingsspørsmål er hvordan, ikke om, det påvirker forventningene fra de andre fylkene. Allerede er smitteeffekten av skilsmissen merkbar.

Fredag skal fylkesrådet i Viken legge frem sin innstilling på hvilken fremtid storfylket får. Få tviler på at et politisk flertall bestående av Sp, Ap og SV ønsker et comeback for Akershus, Østfold og Buskerud. Men det er langt mer spenning til utredningen som viser alle konsekvensene av en reversering.

En ting er at prislappen kan bli høy, selv om skilsmissegeneral Vedum har lovet å ta regningen. Et vel så presserende spørsmål er hva som egentlig er oppsiden ved å gjenopprette de gamle fylkene. I tillegg kommer en lang overgangsfase hvor fylkene i realiteten blir handlingslammet.

Mer overraskende er det at innlandets skjebne skal opp til ny vurdering. Selv om Ap hadde sagt tydelig nei til å splitte opp Hedmark og Oppland, sørget en utbryter for at det ble en stemmes flertall for folkeavstemning på det som blir omtalt som «et dramatisk fylkesting». For øvrig en overskrift vi sjelden ser på fredelige Innlandet.

Vedum selv har fortalt VG tidligere i år at han vil stemme ja til skilsmisse om han får mulighet. Og det får han nå.

Heller ikke i fylket med det fantasiløse navnet Telemark og Vestfold er det bare god stemning. I en meningsmåling Amedia og NRK har gjort, sier to av tre at de vil dele opp fylket. Overraskende nok er det de unge som ivrer mest for å gå tilbake til de gamle fylkene. Politikerne virker ikke like ivrige på skilsmisse.

I Vestland er det fortsatt mange i gamle Sogn og Fjordane som ønsker oppdeling, men det regnes ikke som særlig realistisk. Men noen vil nok ta debatten, om ikke annet for å plage Senterpartiet. I politikken som i andre samliv kan det være et selvstendig poeng.

Et av unntakene hvor man kan snakke om både frivillighet og et snev av kjærlighet, er Trøndelag.

Men nå har sjefredaktør i Trønder-Avisa, Sivert Rossing, sagt at «det er på tide å ta Nord-Trøndelag tilbake». Han hevder at absolutt ingenting er blitt bedre i gamle Nord-Trøndelag av å slå seg sammen med Sør-Trøndelag. I stedet har mange ting blitt langt verre.

Rossing er ikke nådig i sin dom: Selv om det er 20 heltidspolitikere med lønn opp mot millionen, er den politiske debatten død og de evner sjelden annet enn å saksbehandle det som kommer fra fylkesrådmannen, skriver han.

Fylkespolitikerne i Trøndelag er ikke enig i vurderingene. Pussig nok.

Nå er det nok overhengende fare for å havne i alt var bedre før-fella. Så langt har det likevel skjedd lite som har bekreftet behovet for en regionreform, og Hurdalsplattformen var bemerkelsesverdig lite ambisiøs på fylkenes vegne.

Sist de rødgrønne styrte, lovet de en massiv overføring av makt til regionene. Selv om de hadde flertall i åtte år, skjedde det lite. Nå har de faktisk mulighet til å vise om de mener alvor denne gang. En skulle tro regionene først og fremst trengte oppgaver og ansvar, ikke nye grenser. Der har kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) en betydelig jobb å gjøre, men kan ende opp med å bruke opp kreftene på skilsmisseoppgjør.

Resultatet kan bli at høyresiden lykkes med en slags sniknedleggelse av fylkeskommunen. For hver time brukt på å diskutere struktur for fylkespolitikerne heller enn å løse oppgavene, mister det regionale nivået stadig mer betydning for vanlige folk.

