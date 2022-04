UKRAINA-KRISEN: – Noreg bør ta til orde for gjensidig nedrusting og diplomati, og avstå frå konfrontasjonslinja Nato vil ha oss med på, skriv SV-politikaren.

Debatt

Kva med å tenka sjølv?

Vi burde ha ein rasjonell debatt om krisa i Ukraina og kva som tener norsk sikkerheit. I staden ønskjer Bård Larsen å utdefinera motstandarane sine

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGRID FISKAA, stortingsrepresentant (SV)

Det kan bli krig i Europa. Russiske styrkar står oppmarsjert ved grensa til Ukraina, og USAs president vurderer å senda fleire tusen soldatar, i tillegg til krigsskip og fly, til Baltikum og Øst-Europa.

Det er eit farleg spel. Stormaktsrivalisering kan gå hardt ut over småstatane i grenseområda mellom dei. Akkurat no er det suvereniteten og sikkerheita til Ukraina det handlar om.

Men det handlar også om Noreg. Som eg har påpeikt i Klassekampen 17. januar, er det ikkje i vår interesse å bidra til auka spenning mellom Nato og Russland. Dette fall – ikkje overraskande – i dårleg jord hos Civitas Bård Larsen.

I ein kronikk i VG 24. januar åtvarar han mot mitt og SVs ønske om at Noreg bør ta til orde for forhandlingar om gjensidig nedrusting i Europa, i staden for å slutta seg til konfrontasjonslinja og opprustinga.

Les også Bård Larsen: Gammel SV-vin på ny flaske Vil virkelig SV stryke Vladimir Putin og oligarkenes Russland medhårs?

Ifølgje Larsen er SVs ønske om fred i Europa og å verna om vår eiga sikkerheit eit dårleg skalkeskjul for det han meiner er antiamerikanske og prorussiske haldningar. Ved å gi eit forteikna bilete av kva SV meiner eller har meint, prøver han å stempla og utdefinera meiningsmotstandarane sine, med bisarre historiske parallellar og assosiasjonar til både Donald Trump og Josef Stalin.

Det er neppe anna å forventa frå ein som jobbar i høgresidas tankesmie. Det er like fullt både illiberalt og farleg. Nettopp i tider med auka militær spenning er det behov for å halda open ein diskusjon om kva som er dei mest rasjonelle vala.

Krigslogikken er veldig enkel: Du er anten med oss eller mot oss, og berre militære tiltak blir rekna som gode nok. Slik skal alle inn på geledd bak stormakta «si». Men kva med å tenka sjølv, Larsen?

SV er sterkt uroleg for det autoritære styresettet i Russland og korleis det går ut over både naboland og Russlands eigne innbyggarar. Vi ser ingen grunn til å gi Putin sterkare kort på handa, ved at han kan samla nasjonen mot ein ytre fiende i ein opprustingsspiral mellom Russland og Nato.

Eit sterkt forsvar for Folkeretten og alle statars suverenitet, er i Noregs og andre småstatars interesse. Derfor helsar SV alle dei som no er opptatt av Ukrainas suverenitet velkomen etter, og etterlyser ei meir konsekvent haldning til internasjonal rett – også når vestlege stormakter er dei som driv krig og militær aggresjon.

Vi etterlyser også meir refleksjon på høgresida om kva som sikrar norsk sikkerheit og norske interesser best. Ein utanrikspolitikk på autopilot, med blind USA-lojalitet som einaste rettesnor, er for lengst gått ut på dato. For det første er Noreg og USA sine interesser ikkje samanfallande. Konfrontasjonspolitikken mot Russland er eit godt eksempel på det, men ikkje det einaste.

For det andre viser demokratiet i USA seg å vera meir skjørt enn mange trudde. Kven veit kven som styrer USA om nokre år? Vil vi verkeleg binda oss til den masta, uansett kva som skjer?

Noreg gjer klokt i å ta eit større ansvar for eiga sikkerheit sjølv. Derfor bør vi ha eit sterkt nasjonalt og defensivt forsvar som er i stand til å hevda suverenitet over eige område, og ikkje delta i krigsoppdrag langt utanfor eigne grenser.

Derfor bør Noreg også ta til orde for gjensidig nedrusting og diplomati, og avstå frå konfrontasjonslinja Nato vil ha oss med på. Eg inviterer gjerne Bård Larsen til å diskutera kva som tener norske interesser best, i opent lende, framfor å gå rett i skyttargrava.