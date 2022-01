Kommentar

Putins sololøp

Av Per Olav Ødegård

Se hvem som snakker sammen! Etter et langvarig brudd møtes endelig Nato og Russland igjen.

Hver gang de møtes har de det ikke bra. Gamle og velkjente konflikter vil uunngåelig komme til å dominere samtalene. Begge parter vil peke på den andre som årsak til at forholdet er så dårlig.

Det blir ingen forsoning på møtet i Nato-Russland-rådet (NRC) i Brussel på onsdag. Det beste man kan håpe er at Nato-landene og Russland ser seg tjent med å fortsette samtalene. For det finnes muligheter for samarbeid og avspenning, til tross for alt som skiller dem.

I FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat i skyttergraven nær Lugansk, på frontlinjen mot opprørere i den østlige del av landet.

Akkurat nå er sikkerhetssituasjonen i Europa på et kritisk vippepunkt. Situasjonen på grensen til Ukraina, der Russland har utplassert 100 000 soldater, kan raskt eskalere i en invasjonskrig. Men krisen gir også muligheter til å gjenopprette et samarbeid som ble innledet for 20 år siden.

Stats- og regjeringssjefer har kommet og gått i vestlige land i løpet av de 20 årene Nato-Russland-rådet har bestått. Vladimir Putin, som godkjente avtalen med Nato i 2002, styrer fortsatt i Russland. Den viktigste årsak til dagens spente situasjon er Putins sololøp i Ukraina-konflikten.

Ukraina skal “aldri, aldri, aldri” bli medlem av Nato, sier viseutenriksminister Sergej Rjabkov som de siste dagene har hatt samtaler med USAs viseutenriksminister Wendy Sherman i Genéve. Det er en garanti Nato hverken kan eller vil gi.

Det er et paradoks at Putin advarer land mot å knytte seg nærmere til Nato, når han selv i 2002 valgte å samarbeide nært med den vestlige forsvarsalliansen.

Nato-Russland rådet kom som en videreføring av Det faste fellesråd fra 1997. Russland ble sterkere knyttet til Nato enn de andre landene i øst som deltok i programmet Partnerskap for fred. Det ble opprettet et russisk kontor i Nato-hovedkvarteret og et Nato-kontor i Moskva. Russland deltok i arbeidet i flere av alliansens organer. Hensikten med rådet var å lage en mekanisme for konsultasjon og samarbeid.

I 2002 kalte president George W. Bush Putin for en venn som han stolte på. Bush mente endog at Natos utvidelse østover var i Russlands beste interesse: – Russland trenger ingen buffersone som beskyttelse. De trenger fredelige, velstående naboer som også er venner.

Kjell Magne Bondevik, som da var statsminister, sa at Nato hadde gått inn i et svært aktivt samarbeid med Russland i det nyopprettede Nato-Russland-rådet og at det fungerte godt.

Forholdet var nytt. Utsiktene var lyse. Men alle kjente til Moskvas sterke motstand til Natos utvidelser mot øst.

MØTELEDER: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel på mandag. Onsdag skal Nato-Russland-rådet møtes for første gang på to og et halvt år.

Seks år senere møttes Nato til toppmøte i Bucuresti. Da var de fleste landene i den tidligere kommunistiske blokk blitt medlemmer av alliansen. Nato erklærte da at også Ukraina og Georgia en dag ville bli medlemmer. Men de ble ikke opptatt i handlingsplanen for medlemskap, og siden har lite skjedd.

Bare utsiktene til at Ukraina og Georgia kunne bli medlemmer ble i Moskva karakterisert som det største mulige strategiske feilgrep fra Natos side. Likevel valgte Putin å komme til møtet i Nato-Russland-rådet.

–La oss være venner. La oss være ærlige og åpne, sa Putin. Han tok skarp avstand fra utvidelsesplaner mot øst. Men han omtalte Nato-landene som partnere. Han sa at en ny kald krig var utenkelig fordi ingen hadde interesse av det.

I Bucuresti siterte jeg statsminister Jens Stoltenberg: – Jeg er så gammel at jeg synes det er historisk at Nato og Russland møtes i felles samarbeidsforum. Jeg opplever det som noe av det viktigste og mest positive som har skjedd i min levetid. Russland er ikke vår fiende. Russland er vår partner.

Noen måneder senere brøt det ut krig i Georgia. Sør-Ossetia krevde selvstendighet fra Georgia og Russland rykket inn med militær styrker. Det som hadde vært et lovende partnerskap mellom Russland og Nato ble et forhold preget av krangling og gjensidige beskyldninger. Nato stanset midlertidig arbeidet i samarbeidsrådet, men brøt ikke forholdet.

SMIL FOR KAMERA: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møttes i Geneve sist sommer.

Onsdag skal Stoltenberg, som Natos generalsekretær, lede et nytt møte i det samme rådet. Det blir det første på to og et halvt år. Utviklingen de siste åtte årene minner om Den kalde krigen. Forholdet har ikke vært dårligere siden Sovjetunionen gikk i oppløsning for mer enn 30 år siden.

Det ble iskaldt etter krigen i Georgia og det frøs fast etter Russlands aggresjon mot Ukraina i 2014. Da Russland annekterte Krim og støttet russisktalende opprørere i Øst-Ukraina stanset alt praktisk samarbeid i Nato-Russland-rådet. Det eneste som besto var en kommunikasjonskanal på ambassadør-nivå. Fra 2016 møttes partene to til tre ganger i året. Det forrige fant sted sommeren 2019.

Putin krever at Nato garanterer at det ikke blir flere Nato-medlemsland i russisk nærområde. Putins problem er at hans russiske alternativ til vestlig samarbeid er så lite attraktivt for andre land. Bare autoritære ledere i nabostater som Kasakhstan og Hviterussland søker støtte i Moskva, og får det.

Derfor er nok ikke Putin ikke tjent med å få flere demokratiske, velstående og fredelige naboer, slik president Bush antok. Han foretrekker en buffersone mot vest ledet av likesinnede.