Putin må ta et valg

STOR AVSTAND: Generalsekretær Jens Stoltenberg tok i mot den russiske viseforsvarsminister Aleksandr Fomin (t.v.) og viseutenriksminister Aleksandr Grusjko i Natos hovedkvarter.

Nato-landene ønsker videre samtaler med Russland om en lang rekke viktige tema. Men Nato er selvsagt ikke villig til å forlate grunnleggende prinsipper i europeisk sikkerhetspolitikk for å komme Vladimir Putin i møte.

Det slo generalsekretær Jens Stoltenberg fast på en pressekonferanse etter møtet i Nato-Russland-rådet på onsdag. Det er nå opp til president Putin å velge mellom forhandlinger og avspenning, eller eskalering og konfrontasjon. Det mest konstruktive bidrag akkurat nå vil være å redusere den formidable russiske militærstyrken som står ved Ukrainas grense.

Et av de grunnleggende prinsipper Stoltenberg omtaler er europeiske nasjoner suverene rett til å velge utenriks- og sikkerhetspolitisk forankring. Land som siden Den kalde krigens slutt har vunnet frihet og demokrati har selv valgt å slutte seg til alliansen.

Det er også et viktig prinsipp at alle medlemsland i Nato er omfattet av den samme sikkerhetsgaranti, at et angrep på et land er å oppfatte som et angrep mot alle. Nato må derfor gjøre det som er nødvendig for å kunne forsvare alle land i alliansen, selvfølgelig også medlemslandene i øst.

Ukraina er ikke medlem av Nato. Om de blir medlem i fremtiden er en avgjørelse som må tas av Ukraina og alle alliansens medlemsland. Russland har ingen rett til å legge ned veto.

Kreml fremstiller Ukraina som en trussel mot Russland. Det er absurd ettersom det motsatte er tilfelle. Russland har annektert ukrainsk land, gitt støtte til opprørere og mobilisert 100 000 soldater på grensen. Fra Moskva kommer det trusler mot nabolandet og Nato mottar en liste over krav som Putin må vite er uakseptable. Putin har skapt en akutt krise. Den står i hans makt å avslutte den på fredelig vis.

I en mørk og farlig tid er det, tross alt, et lyspunkt at partene kunne møtes i Nato-Russland-rådet. Det er mer enn to år siden det forrige møte fant sted. Det er viktig å lytte til den andre part, men for å komme videre må samtalene handle om noe annet enn Putins umulige krav.

Det er mulig å samtale om bedre våpenkontroll, større åpenhet om militære øvelser og bedre kommunikasjon for å forhindre farlige misforståelser. INF-avtalen, som forbød landbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa, ble sagt opp i 2019. Det er et stort behov for å gjenoppta forhandlinger om slike rakettvåpen.

Putin bør svare ja til Stoltenbergs forslag om nye samtaler. Det er i alles interesse.