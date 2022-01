Kommentar

Bondevik legitimerer autoritære regimer

Av Shazia Majid

HVITVASKING: I juni i fjor skrev Kjell Magne Bondevik et rosende innlegg om regimet i Kasakhstan. Innlegget var betalt av landets ambassade i Norge.

Kjell Magne Bondevik tok betalt for å skrive en rosende kronikk om regimet i Kasakhstan. Finnes det en nedre grense for Norges tidligere statsminister?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Folk skal ha noe å leve av, også etter at de har gått av som statsministre i Norge.

Men må Bondevik bruke sin CV til å legitimere og å drive lobbyvirksomhet for autoritære regimer?

Dette spørsmålet er aktualisert etter de blodige opptøyene i Kasakhstan de siste par ukene.

Kassym-Jomart Tokajev, presidenten i det autoritære regimet i det største landet i Sentral-Asia har kalt tusener av demonstranter for terrorister og ga ordre om å skyte for å drepe.

«De såkalte frie mediene er medskyldige og pådrivere av denne tragedien», har presidenten sagt.

Nå jaktes det på journalister, rettighetsorganisasjoner og andre regimekritikere.

«Mange journalister er arrestert, mange er forsvunnet», forteller en journalist i Kasakhstan.

Vedkommende ble selv arrestert, ført til et ukjent sted og avhørt i timevis. Forbrytelsen var at journalisten gjorde jobben sin. Rapporterte direkte fra opptøyene i landet.

Men vedkommende slapp til slutt ut. Nå er journalisten redd hver gang h*n går forbi tungt bevæpnede soldater og vokterhunder som står utenfor mediehuset hvor vedkommende jobber.

«Det er mange flere drepte enn de offisielle tallene. Vi tror det er hundrevis. Jeg vet om én hendelse hvor 26 sivile ble skutt og drept av soldater. Det har vært flere titalls slike hendelser», fortelles det.

Minst 10.000 personer er arrestert, minst 2000 skal være skadet og minst 164 skal være drept. Antall drepte ble først meldt av myndighetene, før tweeten senere ble slettet.

Brorparten av demonstrantene protesterte mot skyhøye oljepriser, mot korrupsjon og kameraderi. De ønsket frie valg. Svaret var gå hjem eller dø, i et land hvor de rike blir rikere, minoriteter undertrykkes og få kan uttale seg fritt.

Det er dette regimet Bondevik har tatt betalt for å hvitvaske.

«Kasakhstan – en brobygger mellom øst og vest?» var tittelen på innlegget han skrev på oppdrag fra den kasakhstanske ambassaden i Norge, og som ble publisert i Vårt Land sommeren i fjor.

Tittelen var et retorisk spørsmål. Svaret ga han selv:

«Under et av de årlige World Economic Forum i Davos, ble jeg tidlig i min statsministerperiode invitert til møte med landets daværende og mangeårige president, Nursultan Nazarbajev. Jeg registrerte en politisk leder med mer enn vanlige ambisjoner på vegne av sitt land.»

«Landet er opptatt av stabilitet for å ta vare på sikkerhet og fred i regionen og i en videre sammenheng».

Det er rene ord for pengene.

På noen få setninger klarte Bondevik å formidle sitt eget etos, sin egen plass i den vestlige makteliten, og hvorfor leseren måtte ta hans ord på alvor. Og så renvasket han Nazarbajev og det nåværende regimet. Dette er godt retorisk håndverk.

Hadde jeg vært en undertrykkende regime, hadde også jeg brukt innlegget fra en norsk statsminister som annonsebilag, slik den kasakhstanske ambassaden senere gjorde. Anledningen var 30-års jubileum for landets uavhengighet, og Bondevik deltok i tillegg i et webinar.

Til Vårt Land sier Bondevik at forutsetningen for alle oppdrag han tar er å skrive og uttrykke seg fritt og uten føringer. Det er altså han selv som mener Kasakhstan er opptatt av sikkerhet og fred i regionen.

Det han glemte å skrive er at det blir sikkerhet og fred så lenge alle gjør som presidenten befaler.

Ambassaden hadde neppe betalt han for å skrive et kritisk innlegg om eget land i en norsk avis i anledning sitt jubileum.

Spørsmålet er hva er det som gjør at norske politikere som Høyres Aamir J. Sheikh og Bondevik velger å bli samarbeidspartnere og tilretteleggere for regimer som Saudi Arabia og Kasakhstan?

Er det en naiv tro på dialog- og fredsarbeid? Eller er det et naivt syn på nordmenn?

Kanskje er det begge deler. Man tror at man utgjør en forskjell i verden, eller man tror at folk flest ikke forstår at dette handler om penger. At de tar betalt for å gjøre uspiselige regimer mer spiselige.

Uansett hva som har motivet, er det i lys av det vi har sett i Kasakhstan de siste ukene – både skuffende, opprørende og flaut at en mann med Bondeviks bakgrunn har latt seg bruke slik han har gjort.

Det vitner om dårlig dømmekraft og dårlig innsikt i egen påvirkningskraft på regimer som overlever ved å undertrykke og kontrollere egen befolkning.

Så skal det sies at dette ikke er nytt.

Nasjonale og internasjonale hensyn fordrer at Norske myndigheter handler og samhandler med regimer som har en lemfeldig omgang med menneskerettigheter.

Når det kommer til stykket, står markeder over menneskerettigheter. Forklaringen er gjerne Norges interesser ute i den store verden. En eufemisme for vi at må selge mer laks til Kina.

Det er kanskje lettere å akseptere enn rene personlige interesser.

Men hva som er moralsk og etisk riktig er åpenbart. Kjell Magne Bondevik skulle aldri skrevet det innlegget. Det innlegget er vanskelig å forklare til journalisten i Kasakhstan som frykter for sitt liv.

Han spør hvordan det er mulig. «Er ikke Norge et land som kjemper for fred og demokrati i verden».

Jo, det liker vi å tro. Før vi plutselig oppdager at vår egen tidligere statsminister har fått betalt for å rose et regime som går hen og beordrer drap på egen befolkning.