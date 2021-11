KINA-BOIKOTT? – Hovedmålet med en OL-boikott er langsiktig. Kina må forstå at de ikke kan bygge opp «myk makt» samtidig som diktaturet blir stadig hardere, skriver Jan Arild Snoen. Bildet er fra en demonstrasjon foran det kinesiske konsulatet i Los Angeles denne uken, med krav om en boikott av det forestående arrangementet.

Beijing-OL er en feiring av Xi-diktaturet

Dersom vi virkelig mener at Kinas menneskerettighetsbrudd – i Xinjiang, i Hongkong og ellers i landet – er uakseptable, bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing.

JAN ARILD SNOEN, forfatter av boken «Den nye kalde krigen – USA mot Kina»

For de fleste, kanskje alle land, handler det å bli tildelt verdens største idrettsarrangement om nasjonal prestisje. I Kina er nasjonen det samme som Kommunistpartiet. Det var derfor en stor skuffelse at deres søknad om sommer-OL ble avslått i 1993. Kina, verdens mest folkerike land og en kommende økonomisk stormakt, ønsket seg en plass i solen.

Men i 2001 lyktes de, og et storslagent OL ble avviklet på en kompetent måte i Beijing sommer 2008.

Landet skulle vise seg fra sin beste side. Tungindustrien rundt byen ble midlertidig stengt ned, byggevirksomhet utsatt og biltrafikken halvert, slik at himmelen over hovedstaden for første gang på svært lenge, var blå. Ulike former for uønskede elementer – hjemløse, tiggere, gateselgere og prostituerte ble flyttet ut av de delene av byen der OL foregikk.

Det samme gjaldt opposisjonelle, som enten ble eskortert ut av byen eller fengslet. Den senere Nobelpris-vinneren Liu Xiaobo ble banket opp av politiet.

Amnesty International la i april 2008 frem en rapport om utviklingen i menneskerettighetssituasjon i Kina etter at landet ble tildelt arrangementet i 2001. Amnesty konkluderte med at mye av den pågående bølgen av undertrykkelse ikke var på tross av OL, men på grunn av OL. Budskapet ble gjentatt ti dager før OL startet.

Det samme har skjedd denne gangen. Etter at Beijing fikk tildelt OL for 2022 har undertrykkelsen økt betydelig. Regimets kulturelle folkemord på uigurene har med rette fått stor oppmerksomhet. Tilsidesettelsen av demokratiske og andre rettigheter i Hongkong viser at vi her har å gjøre med et regime som i større og større grad tar seg til rette, og tror de kan slippe unna med det.

I 2008 var det Tibet som sto øverst på listen over menneskerettighetsbrudd, og det skapte protester og boikottkrav. På tross av protestene var OL en suksess for regimet. Det var også en personlig suksess for det medlemmet av Politbyrået som hadde fått hovedansvaret for forberedelsene, nemlig Xi Jinping, og bidro til hans stadig høyere profil.

I dag har han samlet mer makt rundt sin egen person enn noen leder siden Mao, og persondyrkelsen øker. På en måte var den største seierherre under lekene Xi Jinping. Det frister til gjentakelse. Xi skal gjenvelges som partileder neste høst, og vil gjerne fremstå i best mulig lys i forkant.

OL må ikke gi arrangøren så mye selvtillit at det slår ut i økt undertrykkelse og aggresjon også i etterkant. Året etter sommer-OL var Nobelprisvinner Liu Xiaobo i fengsel, der han ble til han døde i 2017. Vi husker alle det spektakulære «fuglerede-stadion», som den kjente kunstneren Ai Weiwei var med på å designe. Han ble for frittalende, ble trakassert av regimet, og siden 2015 har han bodd i Europa.

Norske idrettsledere lovet oss den gang at det motsatte skulle skje. Johann Olav Koss, som var norsk medlem i Den internasjonale olympiske komité, mente at lekene ville gi økt demokrati i Kina. Det andre medlemmet, Gerhard Heiberg, sa det samme flere ganger, og mente i 2009 at han hadde fått rett. Men det er ingen med det minste innsikt i Kina, og som ikke er betalt av regimet, som vil hevde at Kina er mer demokratisk i dag enn i 2008.

I de senere år har Xi-diktaturet i økende grad oppført seg som en bølle, ikke bare mot sine egne innbyggere og de i Hongkong som nå er fratatt sin frihet og underlagt det samme harde regime som i resten av landet, i strid med avtalen da territoriet ble en del av Kina. Det såkalte «ulvekrigerdiplomatiet» har rammet en rekke land, blant annet Norge, som på ynkelig vis bøyde seg i støvet for stormakten i 2016.

Putins vanvittig dyre Sotsji-OL i 2014 var en propagandaseier for regimet. Det tok bare noen få dager fra avslutningen av OL til russiske styrker invaderte Krim. Det er nok lite sannsynlig at Xi vil kopiere Putin og invadere Taiwan noen dager etter avslutningen av OL, men det er et symptom på Kinas stadig mer aggressive fremferd at vi ikke kan se helt bort fra risikoen. Trusselen mot Taiwan har økt kraftig de siste månedene.

Ved siden av å unngå et så «vellykket» arrangement at det slår ut i økt undertrykking på kort sikt, er hovedmålet med en OL-boikott langsiktig. Kina må forstå at de ikke kan bygge opp «myk makt» samtidig som diktaturet blir stadig hardere. Dersom regimet ønsker å heve sin anseelse, må det løsne sitt jerngrep, ikke gjennomføre teknisk vellykkede gigant-arrangementer.

Menneskerettighetsorganisasjoner oppfordrer til boikott, men dessverre er det ingen tegn til at de vinner frem. Verken idretten eller politikerne vil det.

Da er det minste vi kan forvente at Norge ikke sender noen offisielle representanter til arrangementet, dersom covid-situasjon skulle gjøre dette mulig.