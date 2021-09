Kommentar

Et ufattelig omfang

Av Shazia Majid

SERIEOVERGRIPER: Sverre Varhaug var psykolog. Han var også en overgriper. I tiår utsatte han pasienter for manipulasjon og misbruk.

Psykolog Sverre Varhaug sviktet sine pasienter. Det samme gjorde det norske systemet. Skaden er ugjenopprettelig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er vanskelig å ta innover seg. Omfanget, karakteren og varigheten på Varhaugs overgrep mot egne pasienter.

Gjennom tre tiår begikk han seksuelle overgrep. Ved tre ulike anledninger ble han dømt.

Han mistet autorisasjonen til å praktisere som psykolog etter den første dommen. Men fikk den tilbake etter kort tid. Etter den andre dommen mistet han autorisasjonen for godt.

I mellomtiden hadde han bygget seg opp et navn, en posisjon og en pasientliste, som ga ham tilgang til ofre i årevis etterpå. I 2002 ble han dømt for tredje og siste gang.

En rekke varsler ble aldri etterforsket. For ikke å snakke om anmeldelser som ble henlagt.

Norges verste

Han må være Norges verste seksualforbryter.

Og det som har skjedde i denne saken, må være blant de største svikene et system har begått mot enkeltindivider i Norge i nyere tid.

Varhaug kunne ha blitt stoppet tidligere. Om systemet hadde fungert, og politiet hadde gjort jobben sin. Hvor mange liv hadde da blitt spart?

For vi snakker om liv. Ødelagte liv. Ødelagt potensial. Ødelagte dager og netter og ferier og ekteskap og familier. Varhaug drepte ingen. Ikke med egne hender. Men ødeleggelsene han har etterlatt seg har tatt fra ofrene mye som gjør livet verdt å leve.

Finnes straff streng nok for slikt? Finnes unnskyldning stor nok?

28 menn

VG har dokumentert 22 nye pasienter. Det er 28 til sammen. Alle menn. Alle på sitt mest sårbare i livet. I møte med en autoritet, og med håp om at han skulle hjelpe dem.

Men Varhaug knuste den de var og den de kunne ha blitt.

Gjennom utstrakt og langvarig manipulasjon, psykisk tortur og grove voldtekter. Han fanget sine ofre i et nett av skam, forvirring og fortvilelse. Hvor han var den eneste veien ut av helvetet han selv stelte i stand.

Det er ikke til å fatte. Og det er problemet.

Når man ikke tror, eller vil forholde seg til at slik villet ondskap finnes. Blant mennesker som ser ut som deg og meg. Kan man stille spørsmål som hvorfor ofrene ikke bare «sto opp og gikk derfra». Eller kjempet mot. Slik ethvert menneskelig instinkt skulle tilsi.

OFRE VAR PASIENTER: Psykolog Sverre Varhaug utsatte pasienter for grove seksuelle overgrep i tiår. I 2014 døde han 86 år gammel.

Det uutholdelige

Men det er nettopp denne uvitenheten, om hvordan overgripere lammer sine ofre – som gjør det mulig for dem å forgripe seg. År etter år, tiår etter tiår. Offeret føler skam og skyld og forteller ingen. Og det er overgriperes fremste våpen.

Er de i autoritetsposisjoner – blir det enda vanskeligere. Det er vanskelig å tro at en hensynsløs overgriper kan være pen i tøyet. Med en myk stemme, en spinkel kropp og varme hender, og med en arbeidstittel lenger enn etternavnet.

«Etter at Varhaug mistet autorisasjonen, betalte jeg rett og slett for mine egne overgrep», sier Tom til VG.

I 30 år har Tom holdt på dette uutholdelige.

Et heltemot

Når han i dag setter ord på det, viser han et mot like stort som overgrepene er grove.

Det samme motet Knut og Jan viste i våres da de fortalte sine historier om overgrep begått av samme psykologen. Og motet alle de som har tatt kontakt med VG i etterkant har vist.

Alle disse mennene er med på å åpne rommet for andre menn. De gir slike overgrep et språk. Ord vanskeligere for menn å tale. Sårbarhet vanskeligere for menn å vise. De hjelper flere enn de tror.

De gjør det motsatte av det politiet gjorde.

Vokterne som sviktet

Da Tom i 2001 anmeldte overgrepene ble saken henlagt. Han fikk beskjed om at saken var foreldet med én måned. At Varhaug «er blitt en gammel mann og sånt».

Denne beskjeden er en fornærmelse. Mot Tom. Mot alle som noen gang har tatt til seg motet som kreves for å sette ord på det ubeskrivelige. På overgrep hvor det ikke finnes sår som er synlige med det blotte øyet.

Men mest av alt vitner det om en graverende uvitenhet om hvor ødeleggende seksuelle overgrep og psykisk misbruk kan være.

At skaden ikke repareres, slik et benbrudd repareres. Men at skaden kan leve og overskygge et helt levd liv.

Tom vil sove, uten å få mareritt, forteller han til VG. Det er 39 år siden Tom første gang gikk inn på kontoret til psykolog Varhaug.

Oppreisning

Overgriperen er død. Systemene har over tid endret og forbedret seg. Høie har beklaget i kjølvannet av de tidligere sakene VG har skrevet. Det er beordret gransking av hele sakskomplekset. Er det noe mer å gjøre?

Ja.

Å gi ofrene det de desperat søker. En anerkjennelse og bekreftelse på den urett som er begått. Overfor hver og en av dem. Både av Varhaug og av systemet.

Ofrene må få oppreisning og de må få erstatning.

«Jeg er i sterk hunger for å bli befridd», sier Tom. Det er bare slik han og andre ofre kan bli befridd. Og denne gangen kan ikke helsemyndighetene svikte.