ADVARER: – Vår gjennomgang har ikke overbevist meg om at noe lignende som det Magnus Holøyen og hans to brødre har opplevd ikke kan skje igjen, skriver kronikkforfatteren.

Vi kan ikke la Tolga-saken skje på nytt

Voksne som blir behandlet som barn, økonomisk rot og skrantende rettsikkerhet. Vi trenger ingen flere eksempler på at vergemålsordningen er utgått på dato.

HANNE BJURSTRØM, likestillings- og diskrimineringsombud

Uavhengig om hva en mener om den mye omtalte Britney Spears-saken, har hennes konflikt med faren, som også er hennes verge, gjort at mange har fått et inntrykk av hva et vergemål innebærer – selv for de mest privilegerte.

De siste to årene har også ansatte i Likestillings- og diskrimineringsombudet fordypet seg i vergemålsordningen her hjemme. Det gir et mindre glamorøst, men ikke mindre interessant, bilde av utfordringer som personer med verger møter.

Vårt arbeid har rettet seg mot utviklingshemmede. Dette er første gang utviklingshemmede i Norge har latt seg intervjue til en rapport om vergemål fra et uavhengig organ. Inntrykket er tydelig: Ordningen tar ikke utgangspunkt i selvbestemmelse, og den legger mange begrensninger på vergehavernes frihet. Personer under vergemål opplever å ikke bli tatt på alvor, og rettsikkerheten er mangelfull.

Ombudet har lenge ment at vergemålsloven ikke er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Loven har ikke et uttrykt mål om at mennesker i størst mulig grad skal bestemme over egne liv, og ord som «vilje» og «selvbestemmelse» er ikke nevnt. Det bærer også virkeligheten preg av.

BRITNEY-SAKEN: Britney Spears’ konflikt med faren, som også er hennes verge, har gjort at mange har fått et inntrykk av hva et vergemål innebærer – selv for de mest privilegerte.

Det har gjort sterkt inntrykk å høre mennesker fortelle om tilværelser med verger og pågående hjelpere, der de opplever å være under konstant overvåkning. Noen må ukentlig fortelle vergen sin hva de har brukt penger på, og risikerer å få mindre penger neste uke hvis pengene er brukt på «tull». Enkelte har knapt vært utendørs de siste åtte månedene, og levd under strenge besøksrestriksjoner.

Det siste har vært spesielt utfordrende under pandemien. Selv om isolasjonen ikke er vergenes skyld, har de et ansvar for å bidra til å ivareta rettsikkerheten. Vi har erfart at vergemålsordningen i dag ikke er tilstrekkelig til å sikre utviklingshemmedes interesser og rettssikkerhet.

Den største fellesnevneren er at de fleste av dem som ble intervjuet hadde lite forhold til hva en verge er. Ingen kunne huske at noen fra myndighetene hadde snakket med dem i forkant om de ville ha verge, hvem det skulle være, eller hva de trengte hjelp til.

I et av vedtakene om opprettelse av vergemål som vi leste, ble det beskrevet som «formålsløst» å snakke med personen fordi han ble ansett å ha en kognitiv forståelse på nivå med en niåring. En slik beskrivelse kan kjennes nedverdigende for personen det gjelder, men det er også en svak faglig vurdering. Også niåringer har nemlig rett til å bli hørt i saker som gjelder dem.

En av de mest kjente vergemålsakene i Norge, er VGs avsløring av den såkalte Tolga-saken. Her fikk tre brødre diagnosen psykisk utviklingshemming, to av dem feilaktig, og vergemål pålagt mot sin vilje. Likevel ble vergemålene oppført som frivillig.

Vår gjennomgang har også dreid seg om frivillige vergemål, og resultatet har ikke overbevist meg om at noe lignende som Tolga-brødrene har opplevd ikke kan skje igjen.

For å få utnevnt verge, må det dokumenteres en diagnose og et vergebehov. De to embetene vi undersøkte hadde ulik praksis i vektlegging av disse kravene, og diagnosekriteriet var ofte ikke godt nok dokumentert. I Oslo og Viken syntes statsforvalteren å vektlegge at det likevel var behov for vergemål fordi at evnenivået tilsvarte en utviklingshemming. Dette gjaldt i 10 av 94 saker. Funnene indikerer i beste fall en uryddig praksis. Skal diagnose først tillegges vekt, må det dokumenteres.

Det er ingen grunn til å tvile på at de fleste verger har et genuint ønske om å hjelpe. Likevel viser gjennomgangen at det skjer gjentatte og grove feil fra verger, som sjelden får konsekvenser. I flere saker har vi blant annet sett at store summer har forsvunnet fra vergehavers konto, og overført til vergen uten at statsforvalteren oppdager det. I ett tilfelle ble summer på totalt 1,5 millioner kroner overført i et «lån» som hadde gått til vergens bedrift.

I tillegg til økonomisk rot, finnes det saker der verger blir fratatt oppdraget uten å bli fratatt muligheten til å jobbe som verge for en annen person. I sum tyder dette på et system og et tilsyn som ikke gir tilstrekkelig rettssikkerhet.

Vergemålsloven må erstattes av en lov om beslutningsstøtte. Mens vergemål legger opp til at funksjonshemmede må styres over og ikke kan ta vare på seg selv, er beslutningsstøtte basert på at alle har en vilje og kan være hovedaktør i eget liv om de får riktig tilrettelegging. Dersom en person ikke kan uttrykke et konkret ønske, kan en gjøre en vurdering basert på vedkommendes personlige preferanser og interesser.

En omlegging vil likevel innebære vanskelige avveininger. Finnes det grenser for selvbestemmelse? Må noen beskyttes mot seg selv, utover å få hjelp til å ta egne beslutninger?

Hensynene er mange, men arbeidet må starte. En fullverdig omlegging av lovverket bør gjøres innen en toårsperiode.

Forskjellen mellom å bestemme og å bli bestemt over kan nemlig ikke overvurderes.