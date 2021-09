Kommentar

Sensur kler Raja dårlig

Av Leif Welhaven

Abid Raja vil blokkere nett-tilgang for nordmenn hos utenlandske spillselskaper.

Å kjempe for sensur av noe folk kan bruke lovlig er ikke det du normalt forbinder med liberale Venstre. Men i krig, kjærlighet og spillpolitikk er visst alt tillatt.

Personlig frihet står sentralt i ideologien som forbindes med partiet Abid Raja tilhører. I en snart avtroppet regjering har som kjent partiet kulturministeren.

I den rollen bruker Raja nå mye patos på å fronte en kamp for blokkering av tilgangen til internasjonale spillselskapers nettsider.

Selvsagt må vi huske på at et regjeringsliv innebærer at kollektivets konklusjoner råder og fremmes.

En juniorpartner kan ikke regne med gjennomslag på alle områder.

Like fullt er det et tankekors at en statsråd fra Venstre så kraftig tar til orde for sensur.

Forslaget er inngripende overfor vanlige menneskers valgfrihet, og handler om et spilltilbud det er lovlig for forbrukerne å benytte seg av.

Intensjonen om å verne spillmonopolet har en bred forankring på Stortinget. Men hvor går grensen for virkemidler?

Er vi der at «hensikten helliger middelet» i kampen for å sikre at spillpengene skal til Norsk Tipping?

Bare Fremskrittspartiet er en ordentlig tydelig motstemme i norsk spillpolitikk. Men Venstre har heller ikke vært en panegyrisk forkjemper for enerettsmodellen.

I partiprogrammet fremgår det nå et ønske om en evaluering av Norsk Tippings spillmonopol. Formuleringen er vag, men det er langt fra monopolskepsisen i et liberalt parti til de kraftige ordene vi nå hører fra Raja i favør av sensur.

Frontene har vært steile over tid i spillpolitikken. Det er uenighet om alt fra begrepsbruk, til økonomiske effekter for samfunnet og hvilken modell som reelt er best egnet til å bekjempe spillavhengighet.

På den ene siden står det norske politiske flertallet, som har valgt å finansiere idrett og frivillighet gjennom penger folk har tapt til staten.

Hensynet til spillavhengige er det tyngste argumentet som anføres mot å åpne for konkurranse. Argumentasjonen bygger på at den norske modellen fremmer ansvarlighet, blant annet gjennom tapsgrenser.

På den andre siden pekes det på at Norge står nærmest alene om å fremme et monopol i en så digitalisert og internasjonal verden som vi lever i. Mange nordmenn velger å spille via nettet hos de utenlandske selskapene, uansett hva myndighetene vil. Og det finnes også avhengighetsproblematikk knyttet til statlige spill.

Er det da bedre å kunne stille krav gjennom en lisensordning, og samtidig få inn skattepenger, fremfor å forsterke en årelang skyttergravskrig?

I den krigen har frivillige organisasjoner, som idrettsbevegelsen, spilt en sentral rolle på monopolets side. Det kan nok delvis skyldes sosialpolitiske hensyn, men mye motivasjon for å kjempe for monopolet følger også av hvor de får midlene sine fra. Det går an å spørre om hvorfor idretten i det hele skal være en aktør for noe som er politikernes bord, nemlig å velge den eller den spillpolitikken.

Den internasjonale bettingbransjen er kynisk og profittjagende, og det er til å forstå at den ikke er så populær. Men spørsmålet er hvor grensen bør gå for å sensurere noe man ikke liker.

Nå går Raja all in for å bli kvitt selskapene, som blant mye annet har mange pokerivrige nordmenn på kundelisten. Det blir interessant hva slags tilbud disse får dersom planen lykkes.

Når myndighetene stadig setter et «ulovlig»-stempel på bransjen, er det et ord som ofte brukes upresist.

Norske myndigheter har forbudt markedsføring her, og den strikken blir åpenbart strukket. Men det er samtidig selskaper med lisens der de holder hus, som nordmenn fullt lovlig kan benytte seg av.

Skal folk nå miste muligheten til å ta egne valg, som en følge av blokkering?

Og vil det i det hele tatt fungere?

Tiltaket er diskutabelt av flere grunner.

Praktisk er dette problematisk fordi kyndige enkelt kan omgå dette.

Prinsipielt er det trøblete fordi man kan spørre om hvor grensen skal gå for hva annet myndighetene skal sensurere, dersom spillbransjen er noe det er legitimt å bruke slike virkemidler mot.

Uansett er det interessant å registrere styrken i en Venstre-statsråds personlige bredside på spillfeltet på tampen av regjereriet.

Sensur kler egentlig Abid Raja ganske dårlig.