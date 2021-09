Debatt

Takk Fredrik og Tinashe!

Kjønn, alder, bustad, inntekt, interesser, legning og alt det andre som skiller og foreinar oss som menneske, er kvar for seg og til saman gale nok å ta tak i for å diskriminere. Men hudfarge? Ja, dessverre, det også.

KJETIL AARSETH, skribent og daglig leder

«Ei bøtte med drit».

Av alle fordommar og -ismer som finnast, så må vel rasisme være den mest meiningslause, ja beint fram idiotiske. Gå til Wikipedia eller noko og les deg opp på hudfarge og kva det er som skapar den. Av alt vi er som menneske, så er det den mest uvesentlege bestandelen av det kroppslege.

Fargen på huda er eit resultat av millionar av år med meir eller mindre tilfeldige genmutasjonar, litt arv, litt sol eller mangel på det og har minimalt med praktisk signifikans. Og det stikk så lite djupt at sjølv i det allereie tynne hudlaget så er fargekomponenten knapt registrerbar i mylderet av celler, DNA, atom og alt det andre i fysiologien. Men så betyr det likevel så mykje. For nokon. Mange. Oss alle.

Mot slutten av intervjuet med Fredrik Solvang på Lindmo i går konkluderer han med at det trass alt går framover. Og takk og lov for det. Men før det fortel han om ein barndom der han alltid er blitt påminna om fargen sin.

Endå sterkare er opplevingane til Tinashe Williamson. Rasisma i hennar oppvekstmiljø var langt meir eksplisitt. «Kva er forskjellen på ei bøtte med drit og ein neger? Bøtta».

Dette var å lese på ein lapp som hadde blitt plassert i matboksa hennar då ho var lita. Berre ei lita jente.

Store utfordringar. Truslar. For nokre død. Drap. Benjamin Hermansen. 15 år. Berre ein gut. Berre ei bøtte med drit, meinte dei. Mange fleire, før og etter. Eller drept livsglede. At ein systematisk blir broten ned som menneske og til slutt trur det sjølv. Tinashe med matboksa og lappen. Berre ei lita jente. Ei bøtte med drit.

Eg innrømmer gjerne at eg ikkje på nokon måte klarer å sette meg heilt inn i korleis noko så – bokstaveleg talt – overfladisk som hudfarge skal bestemme korleis omgivelsane verdsetter deg. Men så forstår eg det eigentleg likevel. Kvit som eg er, så er fråværet av problem knytta til min eigen hudfarge eit slags svar det også.

Eg har blitt lettrørt med åra. Eg blir særleg mjuk når eg ser vaksne menn som gret. Når det er Fredrik Solvang – denne elles tøffe journalisten – som slit seg gjennom intervjuet, blir det ekstra tungt å sjå.

Eg såg det komme både hos han og meg. Kjensler som bygger seg opp. Under overflata. Under huda. Under melaninet som utgjer den lille forskjellen. Den store. Så gråt. På skjermen og i ei stove i Ålesund.

Takk til Fredrik og Tinashe for at de set farge på tilværet og ord på korleis akkurat det opplevast.

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengitt her med tillatelse.)