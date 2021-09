BYLØP: – Kjør på med enda mer. Det hadde vært artig om noen for eksempel laget Ring 3 Maraton. At man stengte inn hele føkkings området, hele sulamitten innenfor ringen. BMW og Craft hadde solgt enda flere av sine produkter, skriver Dagfinn Nordbø. Bildet er fra 2017.

Debatt

Steng hele byen, vi skal løpe!

Under Oslo Maraton ble trikken stoppet i cirka et helt døgn. Byen var ufremkommelig. Men vis litt sportsånd!

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er selvsagt at vi mange ganger i året stenger kollektivtrafikken og store deler av hovedstaden når noen vil løpe fort. I min bydel bor det over 70.000 mennesker.

I nabolaget der jeg bor får vi verken trikk eller buss når moroa står på, nå under Oslo Maraton ble trikken stoppet i cirka et helt døgn. Gatene er sperret i lange strekk, og har du vært så teit å gå til fots for en tur i butikken, må du ta lange omveier med varene dine, om politiet i det hele tatt slipper deg over.

Selvsagt aksepterer vi at de parkerer en gigantisk varebil rett utenfor der det bor tusenvis av folk, med høyttalere som spyr ut rævamusikk på guttavolum hele tiden mens det står på. At Hansen i Drammensveien 70 blir frarøvet den daglige middagshvilen sin får stå sin prøve, en god trøst er at han jo så definitivt ikke er alene.

Musikken til Oslo Maraton denne gang tok uansett kaka, siden de kjørte en morderisk tape der den samme beaten gikk sånn cirka en time av gangen, og alle vi som er tvunget til å høre på fikk sjansen til å oppleve vårt aller første musikkfrembrakte epileptiske anfall.

En venn av meg skulle ha (én av på grunn av pandemien ganske få) spillejobber i år, og ble nektet å komme seg hjem for å hente instrumentet sitt, på grunn av den såkalte KK-mila. Han tok det helt sikkert med kjempegodt humør. Det er klart vi må støtte alle som har lyst og millioner til å få vist fram logoen sin noen tusentalls ganger midt i landets største og mest folkerike by, og på direkte TV. Stakkars BMW har det sikkert ikke så greit.

Oslo har et areal på 454 kvadratkilometer. Da er det naturligvis mest genialt å tromme i gang et eller annet sportsbonanza midt inne i den travleste og tettest bebodde bykjernen. Det beste er å finne den aller mest trafikkerte spoten, der man kan føkke opp så mye som mulig av innbyggernes liv mange ganger i året.

Løping på asfalt er sunt og fantastisk og samfunnsbyggende og når noen holder seg med så innmari feite reklamebudsjett må de jo i herrens navn få lov å bruke dem opp.

Er det ikke biler i halvmillionklassen og over, er det sportsklær det reklameres for, og alle vet jo at kroppsbevisste nordmenn til enhver tid må ha stående minst fire breddfulle skap med Kina-produserte sportsklær.

At tekstilindustrien og det enorme overforbruket av deres produkter er temmelig høyt oppe på lista over klodens utslippsverstinger, syns jeg det er bare lumpent å nevne. Så det skal jeg holde tyst om. Folk må jo ta seg godt ut når de løper med tunga langt ut av kjeften ved Oslo Rådhus, og risikerer å bli framvist i nærbilde på TV for seere i hele landet.

Kan det tenkes at det finnes noen andre arealer som kunne vært brukt til løpevirksomhet som ikke er midt i bykjernen? Sikkert. Og ja, det er mulig det ikke ville vært fullt så irriterende og forstyrrende. Kanskje lufta ville vært friskere også.

Det har vel dessuten vært hintet frampå at folk som tilbakelegger tusenvis av kilometer på asfalt etter hvert risikerer å få noen slemme belastningsskader på knær og den slags, men kom an. Hva har vi et helsevesen til? Skal de gå og slenge i korridorene og slarve over kaffen på pauserommene?

Idrettsskader har jo betydelig høyere status enn for eksempel revmatismeplagene til gamle rørlegger Nilsen. Han kan takke seg selv. Han krøp jo rundt under kjøkkenbenker og ved utendørs røropplegg halve livet, og da må du for pokker regne med at det blir litt rusk i maskineriet.

Leger kan til og med slumpe til å få nærkontakt med noen av landets beste løpere, og fortelle om hvor starstruck de ble da, og vise fram selfies under den påfølgende familiemiddagen.

Så kjør på med enda mer. Det hadde vært artig om noen for eksempel laget Ring 3 Maraton. At man stengte inn hele føkkings området, hele sulamitten innenfor ringen. Det hadde kommet på CNN, banna bein. BMW og Craft hadde solgt enda flere av sine produkter.

Folk kan heller sitte litt hjemme og se på TV, om de ikke kommer seg fram eller ikke har lyst til å stå langs løypa og heie på de lycrakledde fantomene.

Vis litt sportsånd!